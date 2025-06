Rejestracja rozwodu z Wielkiej Brytanii w Polsce – co musisz wiedzieć

artykuł partnerski

Zarówno brytyjskie małżeństwo, jak i rozwód z UK powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach polskich aktów stanu cywilnego. Stąd w razie ślubu, czy rozwodu z Wielkiej Brytanii należy dopełnić formalności także w Polsce.

Czy rozwód z UK jest ważny w Polsce?

Rozwody zagraniczne nie są automatycznie rejestrowane w Polsce, dotyczy to także rozwodów brytyjskich. Stąd, jeśli uzyskałeś rozwód w Wielkiej Brytanii, to powinieneś go zalegalizować w Polsce. W celu legalizacji brytyjskiego rozwodu należy ustalić, jaka procedura jest właściwa: rejestracja czy uznanie wyroku rozwodowego. Rodzaj procedury zależy od daty wyroku rozwodowego oraz od tego, czy wyrok rozwodowy został wydany przez sąd państwa członkowskiego UE, czy też państwa niebędącego członkiem UE.

I tak wyroki rozwodowe wydane przez:

– sądy państw członkowskich UE od dnia 1 maja 2004 r. lub

– sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 r.

podlegają procedurze rejestracji w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Natomiast wyroki rozwodowe wydane przez:

– sądy państw członkowskich UE przed dniem 1 maja 2004 r. lub

– sądy pozostałych państw przed dniem 1 lipca 2009 r.

nie kwalifikują się do procedury rejestracji, tylko podlegają procesowi uznania przez sąd polski.

Kiedy rejestracja rozwodu z UK, a kiedy uznanie?

Zatem wyroki rozwodowe z UK wydane od dnia 1 maja 2004 r. podlegają procedurze rejestracji w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Z kolei wyroki rozwodowe z UK wydane przed dniem 1 maja 2004 r. podlegają procedurze uznania przed polskim sądem.

Jak łatwo się domyślić, procedura uznania przez sąd jest nieco bardziej skomplikowana, czasochłonna, a przez to i droższa – w porównaniu do rejestracji w urzędzie.

Rejestracja małżeństwa z UK w Polsce

Zagraniczne małżeństwa – podobnie jak zagraniczne rozwody – również nie są automatycznie rejestrowane w Polsce. Stąd małżeństwo zawarte w UK także podlega rejestracji w polskim urzędzie stanu cywilnego. Nazywa się to transkrypcją brytyjskiego aktu małżeństwa.

Jeśli chcesz zarejestrować rozwód z UK w Polsce, to pamiętaj, że najpierw musisz zarejestrować w ojczyźnie swoje brytyjskie małżeństwo, które ten rozwód poprzedziło.

Czy trzeba zgłaszać rozwód z UK w Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem polskim, który mieszka w Wielkiej Brytanii i tam uzyskał rozwód, bezwzględnie wskazane jest, abyś zarejestrował swój rozwód w Polsce niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego w UK.

Rejestracja rozwodu z UK w Polsce

Rejestracja rozwodu z UK w Polsce uchroni Cię przed wieloma problemami prawnymi w Polsce. Niedopełnienie formalności w tym zakresie może mieć dla Ciebie dotkliwe konsekwencje, w szczególności:

nie będziesz mógł zawrzeć w Polsce kolejnego małżeństwa,

możesz narazić się na podejrzenie popełnienia przestępstwa bigamii (gdy zawrzesz nowy związek małżeński za granicą),

możesz doświadczyć problemów w odziedziczeniu majątku w Polsce,

możesz narazić się na problemy związane z domniemaniem pochodzenia dziecka od męża matki (gdy po orzeczeniu zagranicznego rozwodu twoja była żona urodzi dziecko),

nie będziesz mógł wymienić polskiego paszportu na swoje nowe nazwisko (gdy po rozwodzie powrócisz do nazwiska panieńskiego albo zawrzesz nowy związek małżeński za granicą, w wyniku którego zmienisz nazwisko).

Ślub po rozwodzie z UK

Jeśli planujesz zawrzeć w Polsce kolejne małżeństwo, po tym jak uprzednio uzyskałeś rozwód w UK, to pamiętaj, że najpierw musisz zarejestrować swój brytyjski rozwód. W efekcie w pierwszej kolejności powinieneś zarejestrować swój brytyjski rozwód, a dopiero potem małżeństwo z UK.

Radca prawny Kinga Gawor

Specjalista międzynarodowego prawa rodzinnego

Założyciel i Prezes Gaworlegal

www.gaworlegal.pl