Poszukiwani obywatele Niemiec z pochodzeniem imigracyjnym z Europy Wschodniej

Naukowcy z Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM) proszą o zgłoszenie się do nowego projektu obywateli Niemiec, którzy mają pochodzenie imigracyjne. Badanie dotyczy obywatelstwa opartego na pochodzeniu i jego znaczenia dla zrozumienia Europy.

DeZIM przystępuje do pracy nad kolejnym etapem projektu badawczego. Potrzebuje do niego ochotników, którzy są obywatelami Niemiec z pochodzeniem imigracyjnym. Natomiast pochodzenie to powinno dotyczyć Europy Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, albo Azji Środkowej.

Pochodzenie imigracyjne istotne w projekcie badawczym

W projekcie badawczym DeZIM pojawia się pytanie, w jaki sposób „wizja Europy zmienia się na przestrzeni pokoleń obywateli”. Oraz jaka jest rola „obywatelstwa europejskiego i pochodzenia w konstytucji sprawiedliwej i zorientowanej na przyszłość Europy”.

Naukowcy z Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM) badają te i inne kwestie w ramach projektu „Odwrócenie przeszłości, kształtowanie przyszłości: międzypokoleniowa analiza obywatelstwa przodków”.

Sam projekt rozpoczął się w czerwcu 2024 roku. I potrwa do maja 2027 roku. Finansuje go Fundacja Volkswagena.

DeZIM zaprasza do zgłaszania się do projektu obywateli Niemiec, którzy mają pochodzenie imigracyjne i są w wieku 18 lat lub starszym.

Charakter projektu

Na obecnym etapie projektu badacze DeZIM będą przeprowadzać wywiady indywidualne z chętnymi uczestnikami w niemieckich krajach związkowych. Będą one dotyczyć ich rodzin i rozumienia obywatelstwa, pochodzenia, a także przynależności i „wizji Europy”.

Długość przeprowadzanych wywiadów szacuje się na około godzinę. Odbywałyby się one w kawiarni w pobliżu domu lub pracy uczestników, lub też w formie zdalnej.

Udział w badaniu jest poufny, a samo badanie zgodnie jest z wytycznymi DeZIM dotyczącymi etyki badań. W związku z tym wywiady będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych i w formie anonimowej.

Każdy, kto jest zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, może dowiedzieć się więcej tutaj. Lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected], aby uzyskać więcej informacji.

DeZIM jest nieuniwersytecką placówką badawczą, której finansowanie zapewnia Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. Zajmuje się badaniami nad integracją i migracją, konsensusem i konfliktem, uczestnictwem społecznym i różnorodnością, a także dyskryminacją i rasizmem.