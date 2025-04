Ranking najlepszych pracodawców w Niemczech w 2025 roku

Osoby, które planują przeprowadzić się do Niemiec w tym roku w celach zarobkowych lub zmienić tam pracę, mogą skorzystać z rankingu najlepszych pracodawców przygotowanego przez LinkedIn.

Platforma społecznościowa dla osób poszukujących zatrudnienia, LinkedIn, opublikowała w ubiegłym tygodniu listę najlepszych firm na rok 2025 oraz ranking najlepszych pracodawców w Niemczech pod względem rozwoju zawodowego. Informacje te mogą być istotne dla tych, którzy chcą podjąć lub zmienić pracę w tym kraju. Zwłaszcza, że sam rynek pracy w Niemczech jest obecnie niepewny.

Ranking najlepszych pracodawców

Niepewność na niemieckim rynku pracy wynika z tego, że główne gałęzie przemysłu zmagają się ze stagnacją gospodarczą. A także coraz większymi turbulencjami na rynkach światowych…

Jednak – mimo niewielkiego wzrostu bezrobocia – nadal istnieje wiele możliwości dla osób poszukujących pracy, ponieważ Niemcy cierpią na brak wykwalifikowanych pracowników. Potrzebują ich do obsadzenia stanowisk w kluczowych branżach.

Według LinkedIn ponad połowa profesjonalistów na całym świecie chce zmienić pracę lub nawet branżę. A wielu z nich jest zainteresowanych przekwalifikowaniem, aby móc w ten sposób zabezpieczyć zatrudnienie w przyszłości.

Oprócz takich korzyści, jak dobre wynagrodzenie i dodatki, poszukujący pracy coraz częściej oczekują również, że ich pracodawca zapewni im możliwości szkolenia i będzie dbał o ich rozwój zawodowy.

Z myślą o tych pracownikach LinkedIn przygotował ranking najlepszych pracodawców w Niemczech, wymieniając 25 z nich. A są to:

Siemens

Stryker

ServiceNow

Bain & Company

Roche

Boehringen Ingelheim

Bosch

PwC

Medtronic

Eli Lilly and Company

Thermo Fisher Scientific

EY

Boston Scientific

McKinsey & Company

BearingPoint

Amazon

March

Sanofi

AbbVie

BD

Grant Thornton Germany

Oracle

Accenture

Procter & Gamble Germany

CSL

Warto podkreślić, że wiele z najlepiej ocenianych firm to producenci i programiści.

Gdzie szukać zatrudnienia?

Siemens, który zajął pierwsze miejsce w rankingu, koncentruje się głównie na produkcji maszyn do automatyzacji. Jego główne lokalizacje w Niemczech znajdują się w Monachium, Norymberdze i Berlinie. A najczęstszymi stanowiskami, na które zatrudnia, są kierownicy projektów, inżynierowie oprogramowania i kierownicy produktów.

Natomiast Stryker, który uplasował się na drugim miejscu, jest amerykańskim producentem sprzętu medycznego z niemieckimi siedzibami we Fryburgu i Kolonii. Zazwyczaj zatrudnia przedstawicieli handlowych, inżynierów produkcji i administratorów budowlanych. Ale także poszukuje pracowników z umiejętnościami związanymi z inżynierią biomedyczną i chirurgią ogólną.

Trzecie miejsce na liście zajmuje ServiceNow, kalifornijska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania z siedzibami w Monachium, Frankfurcie i Berlinie. ServiceNow koncentruje się głównie na tworzeniu platform AI dla firm i zazwyczaj poszukuje konsultantów IT i menedżerów kont.

Kryteria oceny

Lista najlepszych pracodawców w tej kategorii została ograniczona do dużych firm (5000 pracowników na całym świecie, z czego co najmniej 500 w Niemczech). Według LinkedIn firmy oceniano na podstawie ośmiu czynników. A były to: rozwój, wzrost umiejętności, stabilność biznesowa, zewnętrzne perspektywy zatrudnienia, powinowactwo biznesowe, różnorodność płci, poziom wykształcenia (pracowników) i znaczenie dla pracodawcy.

Firmy ze wskaźnikiem rotacji powyżej dziesięciu procent również zostały wykluczone. Podobnie jak te, które zwolniły dziesięć procent lub więcej swoich pracowników od początku 2024 roku.

Co ciekawe, te ograniczenia sprawiły, że ranking LinkedIn wyglądał zupełnie inaczej niż badanie Statista dotyczące najlepszych pracodawców w Niemczech opublikowane na początku roku.

W badaniu zleconym przez magazyn Stern na szczycie listy znalazł się supermarket drogeryjny DM, a następnie Adidas i Google. Na liście znalazło się również kilku producentów samochodów. BMW, Porsche i Audi znalazły się w pierwszej dziesiątce.