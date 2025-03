Pożar na Heathrow, lotnisko zamknięte. Utrudnienia w wielu lotach z Polski

Wieczorem 20 marca 2025 roku na Heathrow wybuchł pożar. Sparaliżował on ruch lotniczy nie tylko w UK ale i na świecie. Lotnisko zostanie zamknięte przez najbliższe godziny.



W czwartek wieczorem, 20 marca 2025 roku wybuchł pożar. Zapłonęła podstacja elektryczna North Hyde w miejscowości Hayes, na zachód od Londynu. Ogień spowodował poważną awarię zasilania na lotnisku Heathrow. Szybko objął transformator. Eksplozję słyszeli mieszkańcy okolicy. Poprzedziła ona pożar.

Pożar na Heathrow – co się stało?

Pożar doprowadził do natychmiastowego odcięcia prądu, nie tylko na terenie lotniska, ale także w ponad 16 tysiącach domów w zachodnim Londynie, zwłaszcza w rejonach Hayes i Hounslow. Służby ratunkowe natychmiast skierowały na miejsce 70 strażaków i 10 wozów strażackich, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą w trudnych warunkach. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano około 150 osób z pobliskich budynków. Służby zaleciły mieszkańcom pozostanie w domach i zamknięcie okien z powodu gęstego dymu. Strażacy opanowali pożar po kilku godzinach.

Jednocześnie skutki były katastrofalne. Heathrow, jedno z największych lotnisk na świecie, obsługujące dziennie około 200 tysięcy pasażerów i ponad 1 350 lotów. W jednej chwili zostało całkowicie zamknięte do północy z 21 na 22 marca. Linie lotnicze, w tym British Airways, przekierowały wiele lotów na inne lotniska, jak Gatwick, Stansted, a nawet Shannon w Irlandii. Władze portu lotniczego oraz brytyjskie służby energetyczne nie podały jeszcze precyzyjnej daty pełnego przywrócenia zasilania. Jednocześnie ostrzegają przed długotrwałymi zakłóceniami w ruchu lotniczym.

Zmiany w ruchu lotniczym, co czeka pasażerów z Polski?

Pożar na Heathrow wywołał chaos w ruchu lotniczym, prowadząc do masowych opóźnień i odwołań lotów. Wszystkie połączenia z Polski do Londynu, w tym rejsy PLL LOT z Warszawy, zostały anulowane. Podróżni szukają alternatywnych tras. W efekcie na wielu lotniskach panuje chaos. Samoloty, które miały lądować na Heathrow są kierowane głównie na londyńskie lotniska Gatwick, Stansted i Luton, a także do Manchesteru i Birmingham. Niektóre loty transatlantyckie zmieniły kurs na Dublin i Shannon w Irlandii, a także na inne europejskie porty. Porty lotnicze podejmują wiele działań, by uniknąć całkowitego odwołania rejsów.

W efekcie pasażerowie muszą liczyć się nie tylko z wielogodzinnymi opóźnieniami. Czeka na nich także z konieczność przesiadek i dodatkowych utrudnień w podróży. Czy można było przewidzieć taką skalę zakłóceń? Heathrow jest jednym z najbardziej zatłoczonych lotnisk na świecie. Dlatego nie jest przygotowane na nagłe i długotrwałe wyłączenie. W efekcie skutki tego incydentu odczują pasażerowie przez kolejne kilka dni.

Do kiedy londyńskie lotnisko będzie zamknięte?

Lotnisko Heathrow pozostanie zamknięte do północy z piątku na sobotę, czyli do godziny 23:59, 21 marca 2025 roku. Pożar podstacji elektrycznej w Hayes spowodował poważne uszkodzenia infrastruktury zasilającej, co doprowadziło do całkowitego braku prądu w terminalach i uniemożliwiło normalne funkcjonowanie lotniska. Służby techniczne intensywnie pracują nad przywróceniem dostaw energii, ale skala awarii wymaga wymiany kluczowych elementów systemu elektrycznego. Władze lotniska oraz operatorzy lotniczy ostrzegają, że nawet po wznowieniu pracy mogą wystąpić dalsze zakłócenia i opóźnienia, ponieważ konieczne będzie uporządkowanie ruchu i ponowne rozplanowanie lotów.