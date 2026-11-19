Przez alarm bombowy na pokładzie Ryanaira, który miał lecieć z Teneryfy do Wielkiej Brytanii, ewakuowano wszystkich pasażerów, gdy samolot stał gotowy do startu na lotnisku.

Po niedawnym fałszywym alarmie bombowym w samolocie linii Jet2 lecącym do Londynu, doszło do podobnej sytuacji, tym razem w Ryanairze. Samolot pasażerski irlandzkich linii jeszcze na lotnisku w Teneryfie został ewakuowany w związku z informacją o zagrożeniu bombowym.

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Alarm bombowy w samolocie Ryanaira

Do zdarzenia doszło zaledwie kilka tygodni po tym, jak na lotnisku Teneryfa-Południe pojawił się podobny fałszywy alarm. We wrześniu ewakuowano samolot linii Jet2, który miał lecieć na lotnisko Londyn-Stansted. Doszło do tego po tym, jak jeden z pasażerów miał grozić podłożeniem bomby. Policja przeszukała maszynę oraz bagaże. Po stwierdzeniu braku zagrożenia, pasażerom pozwolono wrócić na pokład. Ostatecznie samolot wystartował z dwugodzinnym opóźnieniem.

Natomiast we wtorek (17 listopada) funkcjonariusze hiszpańskiej Gwardii Cywilnej przeprowadzili szczegółowe przeszukanie maszyny linii Ryanair na lotnisku w Teneryfie.

Po dokładnym sprawdzeniu samolotu pod kątem obecności materiałów wybuchowych policja potwierdziła, że był to fałszywy alarm. Nie podano jeszcze szczegółowych informacji w tej sprawie.

Seria fałszywych alarmów bombowych

Ostatnie zdarzenie wpisuje się w serię fałszywych alarmów bombowych, które zakłóciły loty w całej Europie. Wiele samolotów musiało lądować awaryjnie. W niektórych przypadkach do eskortowania samolotów poderwano myśliwce. Doszło do tego w związku z anonimowymi wiadomościami e-mail z ostrzeżeniami o ładunkach wybuchowych.

Wśród dotkniętych tymi zdarzeniami maszyn znalazł się samolot linii Aer Lingus, lecący z Dublina do Rzymu. Załoga ogłosiła stan zagrożenia w trakcie lotu, co wymusiło lądowanie we Francji zaledwie 90 minut po starcie.

Według agencji Reuters, w okresie od 2 do 6 listopada ponad 50 rejsów obsługiwanych przez około 15 linii lotniczych w Europie stało się przedmiotem fałszywych alarmów bombowych.

W dniach od 2 do 6 listopada problem dotknął również lotniska w Wielkiej Brytanii, w tym porty Londyn-Heathrow, Stansted oraz Birmingham. W tym samym czasie Francja, Włochy, Węgry i Bułgaria poderwały swoje myśliwce wojskowe, aby eskortować zagrożone samoloty pasażerskie. We wtorek ambasady USA w Londynie i Berlinie wydały oficjalne ostrzeżenia, że fałszywe alarmy mogą nadal zakłócać loty w Europie. Aż do okresu świąt Bożego Narodzenia.

Eksperci ds. bezpieczeństwa ocenili, że fala fałszywych alarmów nosi znamiona skoordynowanego „ataku hybrydowego”.