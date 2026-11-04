Alarmy bombowe w kilku samolotach. Także w lecącym z Londynu do Polski

W co najmniej siedmiu samolotach pojawiły się wczoraj alarmy bombowe. Dwa z nich leciały z lotnisk brytyjskich, jeden do Polski.

Lotnisko Warszawa-Modlin otwarto ponownie we wtorek koło południa po tym, jak z powodu alarmu bombowego samolot pasażerski lecący z Londynu musiał lądować awaryjnie.

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Alarmy bombowe w kilku samolotach

W co najmniej siedmiu samolotach – w tym dwóch z Wielkiej Brytanii – doszło do alarmów bombowych. Doprowadziło to do nieplanowanych lądowań i czasowego zamknięcia portów lotniczych.

We wtorek zagrożone były dwa loty do Warszawy, dwa do Sofii, dwa do Rzymu i jeden do Murcji w Hiszpanii. Natomiast dzień wcześniej podobny alarm dotyczył innego lotu do Sofii.

Jednym z celów samolot PLL LOT

Port lotniczy Warszawa-Modlin tymczasowo zamknięto po tym, jak we wtorek rano skierowano tam samolot polskich linii lotniczych LOT, lecący z lotniska Heathrow. Maszyna miała pierwotnie wylądować na Lotnisku Chopina w Warszawie.

O godzinie 9.54 ogłoszono alarm bombowy na pokładzie Boeinga 737 MAX, którym podróżowało 181 osób. Jak poinformowało na swojej stronie internetowej lotnisko w Modlinie, maszyna bezpiecznie wylądowała siedem minut później, a o godzinie 12.21 alarm odwołano.

Rzecznik PLL LOT przekazał, że po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa nie znaleziono żadnych podejrzanych przedmiotów. Natomiast pasażerów przewieziono autokarami na Lotnisko Chopina w Warszawie.

Alarm bombowy pojawił się również na pokładzie samolotu linii Scandinavian Airlines, lecącego z Kopenhagi do Warszawy. Maszyna wylądowała na Lotnisku Chopina, gdzie po sprawdzeniu potwierdzono, że na pokładzie nie było żadnego ładunku wybuchowego.

W innym incydencie samolot linii Ryanair lecący z Manchesteru, wykonał awaryjne lądowanie na lotnisku w Murcji (południowo-wschodnia Hiszpania). Na pokładzie znajdowało się 114 pasażerów i siedmiu członków załogi.

Za zakłóceniami stoi Rosja?

Nie wiadomo, kto stoi za alarmami bombowymi. Matthew Borie z firmy Osprey Flight Solutions, doradzającej liniom lotniczym w kwestiach bezpieczeństwa, zauważył, że skoro do tych zdarzeń doszło w Europie, „może mieć to związek z działaniami Rosji”.

– Należy jednak pamiętać, że w niektórych częściach Europy równie aktywnie prowadzone są działania w ramach irańskiej wojny hybrydowej – dodał.

Według niego podróżni nie powinni wpadać w panikę. Wskazał na istnienie „skoordynowanych mechanizmów reagowania” ze strony władz państwowych. W sytuacjach takich jak ta, do eskortowania zagrożonych maszyn bywają nawet wysyłane myśliwce NATO.