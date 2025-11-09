50 pensów warte setki funtów? Kto by pomyślał, że w Twoim portfelu może kryć się mały skarb? Niektóre 50-pensowe monety, które od lat krążą po Wielkiej Brytanii, dziś osiągają zawrotne ceny. Ich wartość sięga nawet kilkuset, a czasem kilku tysięcy funtów, zwłaszcza jeśli należą do rzadkich serii lub zostały wybite w ograniczonym nakładzie.

Royal Mint – Królewska Mennica Brytyjska – regularnie publikuje listy najrzadszych monet w obiegu. Oto pięć 50-pensówek, które mogą okazać się warte znacznie więcej niż filiżanka kawy w Londynie.

50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu

Atlantic Salmon 2023 – najnowsza perełka wśród monet

50 pensów warte setki funtów – tak mówią kolekcjonerzy o tej wyjątkowej monecie z 2023 roku.

Zaprojektowana po wstąpieniu króla Karola III na tron, przedstawia majestatycznego łososia atlantyckiego. Wybito zaledwie 200 000 egzemplarzy. Dlatego jest najrzadszą 50-pensówką w historii.

Moneta wciąż jest w obiegu. Dlatego jeśli trafisz na nią w wydawcę z supermarketu, masz szczęście większe niż trafienie w totka. Na aukcjach osiąga ceny od 80 do ponad 100 funtów.

Kew Gardens 2009 – legenda wśród kolekcjonerów

Ta moneta to prawdziwa ikona brytyjskiego kolekcjonerstwa. Jej rewers zdobi słynna chińska pagoda z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew.

W 2009 roku wybito tylko 210 000 sztuk. Natomiast zapotrzebowanie na 50-pensówki było wtedy wyjątkowo niskie. Większość trafiła prosto do rąk kolekcjonerów, dlatego dziś bardzo trudno ją znaleźć w codziennym obiegu.

Ceny? Egzemplarze w idealnym stanie potrafią kosztować nawet kilka tysięcy funtów.

Olympic Football 2011 – moneta, która tłumaczy spalonego

Zaprojektowana przez dziennikarza sportowego Neila Wolfsona, ta 50-pensówka z 2011 roku przedstawia schematyczną tablicę pokazującą zasadę spalonego.

To najpopularniejsza moneta z serii olimpijskiej – i jednocześnie jedna z najrzadszych, z nakładem zaledwie 1,125 miliona egzemplarzy.

Choć nadal można ją spotkać w obiegu, większość z nich dawno została „wyłapana” przez kolekcjonerów. Wartość? Nawet do 50–100 funtów, w zależności od stanu.

Olympic Judo 2011 – dynamiczna scena na 50 pensach

Rzut, napięcie, ruch. Ta moneta naprawdę żyje. Projekt Davida Cornella przedstawia dwóch zawodników w trakcie walki judo. Natomiast poziom szczegółowości sprawia, że to jedna z najpiękniejszych monet w serii olimpijskiej.

Wybito jej 1,161,500 sztuk, więc nadal można ją trafić w portfelu, choć to coraz rzadsze. Na rynku kolekcjonerskim osiąga od 20 do 60 funtów. Jeśli jednak jest w idealnym stanie – jej wartość jest dużo wyższa.

Peter Rabbit 2018 – bajkowy klasyk z ogromną wartością sentymentalną

Czy dzieciństwo może mieć nominał 50 pensów? W 2018 roku Royal Mint uczciła twórczość Beatrix Potter, umieszczając na monecie postać uroczego królika Petera Rabbita.

Choć wybito 1,4 miliona sztuk, popularność postaci sprawiła, że wiele z nich szybko zniknęło z obiegu.

Na aukcjach kolekcjonerskich ta bajkowa moneta potrafi osiągnąć od 10 do 40 funtów, a zestawy z pełnej serii – nawet kilkaset.

50 pensów warte setki funtów – historia, którą możesz mieć w kieszeni

Każda z tych monet to nie tylko kawałek metalu. Stanowią również fragment brytyjskiej historii, kultury i sportu. Choć niektóre egzemplarze są już rzadkością, wciąż mogą trafić do Twojego portfela podczas codziennych zakupów.

Warto więc od czasu do czasu przyjrzeć się drobnym, zanim wrzucisz je do słoika – bo może właśnie 50 pensów warte setki funtów czeka tam, byś je odkrył.