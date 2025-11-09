50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu
50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu fot. shutterstock.com
UKŻycie w UKWideo
3 min.czytania

50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu

Joanna Baran
Joanna Baran

50 pensów warte setki funtów? Kto by pomyślał, że w Twoim portfelu może kryć się mały skarb? Niektóre 50-pensowe monety, które od lat krążą po Wielkiej Brytanii, dziś osiągają zawrotne ceny. Ich wartość sięga nawet kilkuset, a czasem kilku tysięcy funtów, zwłaszcza jeśli należą do rzadkich serii lub zostały wybite w ograniczonym nakładzie. 

Royal Mint – Królewska Mennica Brytyjska – regularnie publikuje listy najrzadszych monet w obiegu. Oto pięć 50-pensówek, które mogą okazać się warte znacznie więcej niż filiżanka kawy w Londynie.

- Advertisement -

50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu

Atlantic Salmon 2023 – najnowsza perełka wśród monet

50 pensów warte setki funtów – tak mówią kolekcjonerzy o tej wyjątkowej monecie z 2023 roku.

Zaprojektowana po wstąpieniu króla Karola III na tron, przedstawia majestatycznego łososia atlantyckiego. Wybito zaledwie 200 000 egzemplarzy. Dlatego jest najrzadszą 50-pensówką w historii.
Moneta wciąż jest w obiegu. Dlatego jeśli trafisz na nią w wydawcę z supermarketu, masz szczęście większe niż trafienie w totka. Na aukcjach osiąga ceny od 80 do ponad 100 funtów.

 

Kew Gardens 2009 – legenda wśród kolekcjonerów

Ta moneta to prawdziwa ikona brytyjskiego kolekcjonerstwa. Jej rewers zdobi słynna chińska pagoda z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew.

50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu
50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu
fot. shutterstock.com

W 2009 roku wybito tylko 210 000 sztuk. Natomiast zapotrzebowanie na 50-pensówki było wtedy wyjątkowo niskie. Większość trafiła prosto do rąk kolekcjonerów, dlatego dziś bardzo trudno ją znaleźć w codziennym obiegu.
Ceny? Egzemplarze w idealnym stanie potrafią kosztować nawet kilka tysięcy funtów.

 

Olympic Football 2011 – moneta, która tłumaczy spalonego

Zaprojektowana przez dziennikarza sportowego Neila Wolfsona, ta 50-pensówka z 2011 roku przedstawia schematyczną tablicę pokazującą zasadę spalonego.
To najpopularniejsza moneta z serii olimpijskiej – i jednocześnie jedna z najrzadszych, z nakładem zaledwie 1,125 miliona egzemplarzy.

Choć nadal można ją spotkać w obiegu, większość z nich dawno została „wyłapana” przez kolekcjonerów. Wartość? Nawet do 50–100 funtów, w zależności od stanu.

 

Olympic Judo 2011 – dynamiczna scena na 50 pensach

Rzut, napięcie, ruch. Ta moneta naprawdę żyje. Projekt Davida Cornella przedstawia dwóch zawodników w trakcie walki judo. Natomiast poziom szczegółowości sprawia, że to jedna z najpiękniejszych monet w serii olimpijskiej.

Wybito jej 1,161,500 sztuk, więc nadal można ją trafić w portfelu, choć to coraz rzadsze. Na rynku kolekcjonerskim osiąga od 20 do 60 funtów. Jeśli jednak jest w idealnym stanie – jej wartość jest dużo wyższa.

 

Peter Rabbit 2018 – bajkowy klasyk z ogromną wartością sentymentalną

Czy dzieciństwo może mieć nominał 50 pensów? W 2018 roku Royal Mint uczciła twórczość Beatrix Potter, umieszczając na monecie postać uroczego królika Petera Rabbita.

Choć wybito 1,4 miliona sztuk, popularność postaci sprawiła, że wiele z nich szybko zniknęło z obiegu.

Na aukcjach kolekcjonerskich ta bajkowa moneta potrafi osiągnąć od 10 do 40 funtów, a zestawy z pełnej serii – nawet kilkaset.

 

50 pensów warte setki funtów – historia, którą możesz mieć w kieszeni

Każda z tych monet to nie tylko kawałek metalu. Stanowią również  fragment brytyjskiej historii, kultury i sportu. Choć niektóre egzemplarze są już rzadkością, wciąż mogą trafić do Twojego portfela podczas codziennych zakupów.

Warto więc od czasu do czasu przyjrzeć się drobnym, zanim wrzucisz je do słoika – bo może właśnie 50 pensów warte setki funtów czeka tam, byś je odkrył.

 

Teksty tygodnia

Polak za granicą

Sinclair Method (UK) – nowa droga do wolności od alkoholu

Metoda Sinclaira to rewolucyjny sposób leczenia uzależnień, który pozwala odzyskać kontrolę bez wstydu i przymusu.
Crime

Morderstwo Polaka na Wyspach. Wyznaczono 20 000 funtów nagrody

Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie morderstwa 45-letniego Polaka na Wyspach. Wyznaczono 20 000 funtów nagrody za informacje.
UK

Seniorzy nadal z ograniczeniami w korzystaniu z bezpłatnych przejazdów. Młodzi – wykluczeni

Mimo że władze lokalne śmielej rozszerzają zasady korzystania z darmowych przejazdów, rząd Partii Pracy nie zamierza zmieniać ogólnokrajowych przepisów. Potwierdził to minister transportu Simon Lightwood.
Polska

Zarobki w Polsce mają dorównać brytyjskim. Eksperci twierdzą, że to możliwe

W Polsce w ciągu ostatnich lat doszło do jednego z najszybszych wzrostów płac w Europie. Według ekspertów tylko dekada wystarczy, aby zarobki w Polsce dorównały tym w Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

Ważne zmiany w kredytach hipotecznych. Nawet 30 tysięcy funtów więcej na zakup domu

Nowe przepisy oznaczają, że banki mogą zaoferować klientom wyższą kwotę kredytu niż dotychczas, pod warunkiem że ich sytuacja finansowa na to pozwala. Czy zmiany w zasadach przyznawania kredytów są realną szansą dla osób chcących kupić dom lub mieszkanie?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet