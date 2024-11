Revolut zaostrza zasady i wymaga dokumentów. Jak uniknąć blokady konta?

W ostatnich tygodniach coraz częściej się słyszy o tym, że Revolut blokuje konta użytkownikom. Mają oni całkiem zablokowany dostęp do konta lub ograniczoną funkcjonalność aplikacji np. brak możliwości robienia przelewów. Wiadomo, że Revolut słynie z opieszałej obsługi klienta, która dostępna jest tylko przez chat w aplikacji, przez co wszelkie blokady są bardzo uciążliwe dla klientów. Dlatego warto zrobić wszystko, aby uniknąć blokad, ale jeśli już Revolut zablokował konto, warto działać szybko.

Dlaczego Revolut blokuje konta?

Revolut, jako globalna platforma finansowa, wymaga dostarczenia dokumentów w celu weryfikacji tożsamości i zapewnienia zgodności z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowania terroryzmu (CTF). Dokumentów wymaga okresowo albo wskutek zmian w przepisach lub uzyskania licencji/zmiany banku z którym współpracuje. Użytkownik o konieczności dostarczenia dokumentów jest powiadamiany komunikatem w aplikacji. Jeśli nie dostarczy dokumentów na czas, jego konto jest blokowane. W zależności od sytuacji, blokada polega na tym, że nie może wcale się zalogować lub ma ograniczoną funkcjonalność np. brak możliwości robienia przelewów, co jest szczególnie kłopotliwe dla firm.

Jakich dokumentów żąda Revolut?

Dokumenty różnią się w zależności od tego, czy konto należy do osoby prywatnej czy firmy. Czasem Revolut wielokrotnie wymaga tych samych dokumentów, a czasem proces weryfikacji się zacina i trzeba robić to wielokrotnie. Najczęściej wymagane są dokumenty sprecyzowane poniżej. Nawet jeśli wydaje się nam, że wysłaliśmy dany dokument już kilka razy (np dowód osobisty, który jest nadal aktualny), jeśli widzimy komunikat, że jest on wymagany, musimy go przesłać.

1. Dokumenty tożsamości

Revolut zazwyczaj prosi o dostarczenie jednego z następujących dokumentów. Dokument dostarcza się robiąc jego zdjęcie z poziomu aplikacji. Zdjęcie dla Revoluta musi być wyraźne, a dokument musi być widoczny w całości. Po wprowadzeniu zdjęć, Revolut zwykle jeszcze prosi o selfie, aby zweryfikować osobę.

Paszport,

Dowód osobisty (ID),

Prawo jazdy (w wybranych krajach).

2. Potwierdzenie adresu zamieszkania

Aby zweryfikować miejsce zamieszkania, Revolut może wymagać przesłania jednego z poniższych dokumentów. Adres na dokumencie, musi odpowiadać adresowi jaki podaliśmy zakładając konto. W innym przypadku proces weryfikacji się nie uda.

Rachunku za media (np. prąd, gaz, wodę) wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy,

Wyciągu bankowego,

Listu urzędowego (np. z urzędu skarbowego),

Umowy najmu lub innego dokumentu potwierdzającego adres.

3. Dodatkowe dokumenty dla firm

W przypadku kont biznesowych Revolut może wymagać:

Dokumentów rejestracyjnych firmy (np. Certificate of Incorporation),

Wyciągu z rejestru firm,

Listy dyrektorów i udziałowców,

Weryfikacji każdego z dyrektorów i udziałowców dokumentem tożsamości i selfie,

Potwierdzenia adresu działalności,

Różnego rodzaju pisemnych oświadczeń, szczególnie jeśli firma mieści się w innym kraju niż miejsce zamieszkania jej właściciela.

Jak dostarczyć dokumenty?

Dokumenty można przesłać bezpośrednio przez aplikację Revolut. Proces jest prosty i zautomatyzowany:

Otwórz aplikację i przejdź do powiadomień dotyczących weryfikacji. Zrób zdjęcie wymaganych dokumentów (zgodnie z instrukcjami w aplikacji). Upewnij się, że zdjęcia są czytelne i dokumenty są aktualne.

Revolut zablokował konto – co zrobić?

Jeśli Revolut zablokował konto, warto działać szybko, odpowiadając na prośby Revoluta w aplikacji. Nawet jeśli już raz dostarczyliśmy dokumenty, należy wysłać je ponownie. Revolut znany jest niestety ze słabej obsługi klienta i rozmowa na czacie z konsultantem często jest stratą czasu. Warto dokładnie wczytać się w wymagania, które pojawiają się w aplikacji i je spełnić, zanim będziemy się kontaktować z obsługą klienta.

Revolut ma ponad 4 milionów użytkowników w Polsce oraz 50 milionów na całym świecie. Jest to bardzo popularny bank wśród osób, które wróciły z UK do Polski i chciały zachować brytyjskie konto po powrocie. Prężnie rozwijający się fintech, konkuruje z największymi bankami, a swoimi nowoczesnymi rozwiązaniami wyprzedza tradycyjne banki. Firma została założona w 2015 roku w Londynie przez Nikołaja Storonskiego i Włada Jacenki. Początkowo skupiała się na tanich przelewach międzynarodowych i wymianie walut, ale z czasem rozwinęła ofertę o usługi bankowe i inwestycyjne.