Zmiany finansowe w kwietniu. Jest ich dużo

Dla mieszkańców Wysp będzie to ciężki miesiąc. Czekają nas duże zmiany finansowe w kwietniu. Wprawdzie nastąpi podwyżka płacy minimalnej, ale odczujemy także wzrost podatku lokalnego, rachunków za wodę, prąd i gaz.

W tym miesiącu nastąpi wiele zmian finansowych. Część z nich już nastąpiła, a pozostałych możemy spodziewać się w najbliższych dniach.

Jakie czekają nas zmiany finansowe w kwietniu?

Wiele rachunków domowych wzrosło już 1 kwietnia. Od cen energii i podatku lokalnego (Council Tax), po umowy na telefony komórkowe i szerokopasmowy Internet. Oto przegląd zmian finansowych w kwietniu.

1 kwietnia – wzrost krajowej płacy minimalnej (National Living Wage)

Ponad milion pracowników w Wielkiej Brytanii ma dostać podwyżkę w wysokości 1400 funtów rocznie. Dzięki wzrostowi krajowej płacy minimalnej od 1 kwietnia.

Minimalne zarobki pracowników na Wyspach, którzy ukończyli 21 lat, wzrosną o 6,7 proc. z 11,44 funta do 12,21 funta za godzinę.

1 kwietnia – zmiana limitu cen energii

Gospodarstwa domowe odczują wzrost rachunków za energię wraz ze wzrostem limitu cen energii. Ofgem potwierdził, że średni rachunek za paliwo dwuskładnikowe dla osób nieobjętych stałą umową wzrośnie z obecnego poziomu 1738 funtów rocznie do 1849 funtów.

1 kwietnia – podwyżka Stamp Duty

Wyższe stawki Stamp Duty obowiązują od 1 kwietnia. Oznacza to wyższe opłaty dla tych, którzy nie sfinalizowali zakupu domu przed upływem terminu 31 marca. Od 1 kwietnia próg, powyżej którego należy zapłacić podatek, spadnie do 300 000 funtów. Zmiana może zwiększyć całkowity koszt zakupu domu o tysiące funtów.

Zmiana oznacza, że osoby kupujące nieruchomość wartą ponad 250 000 funtów zapłacą dodatkowe 2500 funtów podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 kwietnia – wzrost podatku lokalnego (Council Tax)

Miliony gospodarstw domowych muszą zapłacić wyższy podatek lokalny w kwietniu. W niektórych rejonach podwyżka wyniesie nawet do 15,6 proc. Średni wzrost Council Tax wyniesie 5 proc.

1 kwietnia – podwyżka rachunków za licencję telewizyjną

Cena standardowej kolorowej TV Licence wzrośnie z 169,50 funta do 174,50 funta rocznie. Cena czarno-białej TV Licence wzrośnie również z 57 funtów do 58,50 funta.

1 kwietnia – podwyżka podatku samochodowego

Od 1 kwietnia 2025 roku kierowca każdego samochodu emitującego ponad 255 g CO2 na km będzie musiał zapłacić dodatkowe 2745 funtów za korzystanie z dróg. Oznacza to, że niektórzy kierowcy mogą ponieść znaczne straty, przez co koszty VED wzrosną do oszałamiających 5490 funtów w pierwszym roku.

1 kwietnia – podwyżka rachunków za wodę

Gospodarstwa domowe w Anglii i Walii od 1 kwietnia będą płacić wyższe rachunki za wodę. Średni roczny rachunek wzrośnie o 123 funty.

1 kwietnia – podwyżki rachunków za telefon i Internet szerokopasmowy

Uswitch oszacował, że podwyżki będą kosztować klientów dodatkowe 75 milionów funtów miesięcznie. W przypadku użytkowników szerokopasmowego Internetu podwyżki cen mają wynieść średnio 21,99 funta rocznie.

5 kwietnia – termin uzupełnienia składek NIC

Jest to ostatni dzień, w którym miliony oszczędzających mogą uzupełnić swoje składki na ubezpieczenie społeczne (NI), aby zwiększyć swoją państwową emeryturę. Osoby, które chcą zwiększyć swój dochód emerytalny, uzupełniając luki w swoim rejestrze (NI), mają tymczasowe przedłużenie, podczas którego mogą kupić brakujące lata NI sięgające 2006/07.

5 kwietnia – Tax Credits będą zniesione

Setki tysięcy osób ubiegających się o Tax Credit mają czas do 6 kwietnia, aby upewnić się, że nadal otrzymują świadczenia. Rząd wycofuje Tax Credits od 5 kwietnia, ponieważ zamierza przenieść kilka dotychczasowych świadczeń do Universal Credit.

6 kwietnia – wzrost składek na ubezpieczenie społeczne NIC

Dnia 6 kwietnia wchodzi w życie wzrost składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców. Rząd podniesie składki pracodawców na NI z 13,8 proc. do 15 proc.

Zmniejszy również próg, od którego firmy zaczynają płacić składki na ubezpieczenie społeczne, z 9100 do 5000 funtów.

7 kwietnia – podwyżka emerytury państwowej (State Pension)

Emeryci mają otrzymać pokaźny wzrost o 473 funtów w swojej rocznej emeryturze państwowej od kwietnia dzięki gwarancji potrójnej blokady rządu. W tym roku State Pension wzrośnie o 4,1 proc. zgodnie ze wzrostem płac w ciągu trzech miesięcy do lipca ubiegłego roku.

7 kwietnia – podwyżka zasiłków

Zasiłki zazwyczaj rosną każdej wiosny, aby nadążyć za rosnącymi kosztami podstawowych rzeczy, takich jak żywność, paliwo i rachunki domowe. W tym roku większość osób ubiegających się o świadczenia odnotuje wzrost o 1,7 proc.

Podwyżka ta będzie dotyczyć szeregu świadczeń, w tym Disability Living Allowance (DLA), Personal Independence Payment (PIP) i Universal Credit.