Brytyjskie banki zamykają konta osobom mieszkającym w Unii Europejskiej. Zadbaj o swoje konto

Co zrobić z kontem brytyjskim po powrocie do Polski? Czy banki zamykają konta osobom bez adresu w UK? Jakie są konsekwencje podania adresu znajomych, aby utrzymać konto? Czy i na jakiej zasadzie można posiadać konto z brytyjskim numerem IBAN, mieszkając w Polsce lub innym kraju UE?

Dla wielu Polaków planujących powrót do Polski jednym z problemów do rozwiązania jest utrzymanie konta w brytyjskim banku. Konto takie jest im potrzebne np. z powodu płatności, które na nie wpływają. Konta bywają też powiązane z instrumentami finansowymi np. lokatami, ISA czy innymi, z których odsetki wpływają na rachunek. Niestety obecnie brytyjskie banki notorycznie zamykają konta, jeśli osoba jest rezydentem UE.

- Advertisement -

Dlaczego rezydent Unii Europejskiej nie może mieć konta w Barclays?

Brytyjskie banki utraciły unijną licencję po Brexit, więc od 2021 roku zaczęły zamykać konta bankowe należące do osób posiadających adres w Unii Europejskiej. Zasadniczo każdy bank mógłby założyć nowy podmiot prawny w każdym kraju europejskim, w którym chce działać. Natomiast liczba klientów emigrantów może oznaczać, że jest to dla nich po prostu nieopłacalne. W ostatnich miesiącach 2020 r., brytyjscy ekspaci zaczęli otrzymywać powiadomienia od swoich brytyjskich banków, informujące ich, że ich konta zostaną w rezultacie zamknięte. Ten sam problem dotknął Polaków, którzy wyjechali z UK i zmienili w banku adres na polski. Do banków zamykających konta należą te najbardziej popularne wśród Polaków: Barclays, Natwest, czy Lloyds.

Brak konta to brak dochodów

Wielu Polaków zachowało konta brytyjskie także po powrocie do Polski, ponieważ otrzymują oni na nie różnego rodzaju wpłaty lub posiadają na nich oszczędności. Część z nich wynajmuje swoje domy na terenie UK i otrzymuje czynsz. Jeszcze inni posiadają inwestycje wymagające brytyjskiego konta bankowego – np. popularne National Savings & Investments (NS&I), a część zachowała konto z myślą o tym, że kiedyś wrócą na Wyspy lub w celu otrzymywania przyszłej brytyjskiej emerytury. Dla wielu z nich brak brytyjskiego konta to kłopot.

Jak zachować konto brytyjskie planując powrót do Polski?

Z maili od naszych czytelników, wiemy, że podają oni w banku adresy znajomych w UK, aby bank nie zorientował się, że opuścili Wyspy. Jest to jednak łamanie przepisów i nie wiadomo, w jakim momencie bank zorientuje się i zamknie konto niespodziewanie. Wystarczy, że wysłany z banku list “odbije się” od adresu. Dodatkowo banki okresowo żądają potwierdzeń adresu i zamykają rachunek, jeśli jego posiadacz nie jest w stanie dostarczyć adresu z terenu UK. Co więcej, pieniądze zgromadzone na rachunku, są blokowane przez bank do czasu podania nowego adresu, a następnie wysyłane czekiem, który ciężko zrealizować bez konta. Najlepszą metodą jest otwarcie rachunku, który umożliwi posiadanie konta brytyjskiego osobie mieszkającej w UE.

Jakie konto brytyjskie dla osób z UE?

Konta w firmach takich jak Revolut czy Wise od dawna są bardzo popularne wśród Polaków, głównie przez korzystne kursy przy wymianie walut i niskie opłaty. Zobacz: Porównanie opłat i kursów w Revolut i Wise.

Oba umożliwiają także emigrantom posiadanie brytyjskiego numeru konta wraz z sort code. Jest to dobre rozwiązanie dla Polaków wyjeżdżających z UK, którzy potrzebują posiadać brytyjskie konto. Co więcej, w obu firmach konto w wersji podstawowej jest całkowicie bezpłatne.

Konto w Revolut trzeba założyć przed wyjazdem

Jest to niezwykle istotne, ponieważ, jeśli osoba zakładająca konto, będzie już mieszkała w Polsce, Revolut nada jej polski IBAN. Aby uzyskać brytyjski IBAN, konto należy założyć z terenu Wielkiej Brytanii. Revolut pozwala posiadać brytyjski numer także osobom, które wyprowadziły się z Wielkiej Brytanii.

Konto w Wise

Będzie miało brytyjski format, nawet jeśli założymy je z Polski. Firma oferuje takie konto, każdemu, kto wybierze walutę GBP.

Emerytura a konto brytyjskie

Warto jeszcze wspomnieć, że, aby otrzymywać brytyjską emeryturę, nie trzeba posiadać konta w Wielkiej Brytanii. State Pension, czyli emerytura państwowa może być wpłacana także na zagraniczne konto w innym państwie. Emerytura jest wówczas wypłacana w lokalnej walucie.