Rozmiary w UK: Tabele ubrań i obuwia (Damskie, Męskie, Dziecięce) – Przelicznik 2026

Lubisz kupować buty, ale wciąż gubisz się w rozmiarach obuwia w UK? Nie możesz się połapać w brytyjskich rozmiarach ubrań? Nic dziwnego, skoro angielska rozmiarówka butów jest zupełnie inna niż polska i europejska! Zobacz, jak w prosty sposób przełożyć rozmiary obuwia w UK na polską i europejską numerację.

Polską rozmiarówkę znamy od dziecka – i znamy ją na pamięć, nie mając najmniejszych wątpliwości co do naszego własnego rozmiaru. Niestety, po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii sprawa zakupu obuwia i ubrań mocno się komplikuje, ponieważ angielska rozmiarówka butów w niczym nie przypomina tej polskiej.

Z tym samym problemem borykają się osoby zamawiające ubrania z UK przez internet.

UK 12 jaki to rozmiar europejski? UK 10 jaki to rozmiar?

Pytania te przewijają się nieustannie, bowiem rozmiarówka UK jest do niczego nie podobna i często dla nas nie ma sensu. Dla ułatwienia podajemy przelicznik rozmiarów ubrań w postaci tabeli dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Zakupy ułatwi także zapamiętanie, że 1 cal (inch) to dokładnie 2,54 cm. Jeśli na metce spodni widzisz rozmiar 32, oznacza to 32 cale w pasie.

Nasze tabele pomogą Ci dobrać rozmiar w najpopularniejszych sklepach w UK, takich jak: Primark, George (Asda), M&S, Next, TK Maxx oraz Sports Direct.

Tabela: Przelicznik ubrań damskich UK – europejskie

Rozmiar UK Rozmiar EU (Polska) Oznaczenie (S/M/L) 4 32 XXS 6 34 XS 8 36 S 10 38 M 12 40 L 14 42 XL 16 44 XXL

Tabela: Przelicznik ubrań męskich UK – europejskie

Rozmiar UK Rozmiar EU (Polska) Oznaczenie (S/M/L) Klatka piersiowa (cale) 34 44 XS 34″ 36 46 S 36″ 38 48 M 38″ 40 50 L 40″ 42 52 XL 42″ 44 54 XXL 44″

Jeśli chodzi o ubranka dziecięce sprawa jest bardziej skomplikowana, bowiem rozmiar podaje się nie według wzrostu, a według wieku dziecka. Może to być mylne, bo wzrost dzieci w danym wieku różni się od siebie znacząco.

Tabela: Przelicznik ubrań dziecięcych UK – europejskie

Wiek (UK) Wzrost (Polska / cm) Newborn 50 – 56 cm 0-3 months 62 cm 3-6 months 68 cm 6-12 months 74 – 80 cm 1-2 years 86 – 92 cm 3-4 years 98 – 104 cm 5-6 years 110 – 116 cm 7-8 years 122 – 128 cm 9-10 years 134 – 140 cm 11-12 years 146 – 152 cm

Rozmiary obuwia UK

Rozmiar swojej stopy można przełożyć na angielską rozmiarówkę butów na dwa sposoby. W pierwszym sposobie trzeba znać swój polski rozmiar buta i skorzystać z naszej tabelki. W drugim sposobie trzeba znać długość swojej stopy w centymetrach (cm). Długość stopy można zmierzyć odrysowując stopę na kartce i mierząc odległość od pięty do dużego palca lub w sklepie za pomocą miarki.

Poniżej zamieszczamy tabelę z angielską rozmiarówką butów oraz odpowiadającą jej rozmiarówką polską, a także z właściwymi długościami w centymetrach. Rozmiary obuwia w UK podajemy zarówno damskie, męskie, jak i dziecięce.

Tabela: Przelicznik rozmiarów butów damskich (UK vs EU)

Rozmiar UK Rozmiar EU (Polska) Długość stopy (cm) 3 35.5 / 36 22.1 4 37 22.9 5 38 23.7 6 39 24.6 6.5 40 25.1 7 41 25.4 8 42 26.2

Tabela: Przelicznik rozmiarów butów męskich (UK vs EU)

Rozmiar UK Rozmiar EU (Polska) Długość stopy (cm) 6 39 / 40 24.5 7 41 25.4 8 42 26.2 9 43 27.1 10 44 27.9 11 45 28.8 12 46 29.6

Tabela: Przelicznik rozmiarów butów dziecięcych (UK vs EU)

Typ Rozmiar UK Rozmiar EU (Polska) Niemowlę 0 – 2 15 – 18 Małe dziecko 3 – 5 19 – 22 Dziecko (Junior) 6 – 9 23 – 27 Starsze dziecko 10 – 13 28 – 32 Młodzieżowe 1 – 3 33 – 36

Szerokość obuwia UK

Należy pamiętać też o tym, że wiele marek obuwia w UK poza podaniem standardowego rozmiaru buta wynikającego z długości stopy, określa także szerokość buta najczęściej w postaci oznaczeń literowych. Oznaczenia takie posiada na przykład Clarks, czy też New Balance.

Standardowe buty mają szerokość D i takie najczęściej występują w sklepach. Jednak poza D, można kupić znacznie szersze buty, co jest dobrą wiadomością dla osób z szerokimi stopami.

Na przykład Clarks poza numeracją buta podaje szerokość C, D, E, EE, 4E, która odpowiednio oznacza wąskie, normalne, szerokie, bardzo szerokie. Dlatego buty w tym samym rozmiarze mogą znacznie się różnić szerokością, a co za tym idzie komfortem noszenia. Kupując obuwie należy zwrócić uwagę na oznaczenie szerokości buta.

Rozmiary obuwia w UK dla dzieci

Szerokość obuwia ma ogromne znaczenie szczególnie przy zakupie butów dla dzieci. Szerokie buty są wygodniejsze i łatwiejsze do zakładania. Warto sprawdzić obuwie EE z modeli dziecięcych przed zakupem. Zwłaszcza jeśli są to pierwsze buty dziecka.

Czym jest mondopoint?

Długość stopy przydatna jest również przy zakupie rolek, wrotek czy też butów narciarskich, których rozmiary określa się w tzw. Mondopoint. Mondopoint określony został w latach siedemdziesiątych przez International Organization for Standardization (ISO) i miał na celu ujednolicenie rozmiarów obuwia na świecie. Teoretycznie Mondopoint jest liczony poprzez pomiar długości i szerokości stopy w milimetrach, ale został uproszczony do samego określenia długości stopy w centymetrach, od pięty do dużego palca. Niestety Mondopoint nie przyjął się jako oficjalna rozmiarówka obuwia i wiele krajów stosuje własne rozmiary.

Jak najlepiej dobrać buty?

Przede wszystkim buty powinny być dobrze dopasowane i wygodne. Oznacza to, że nie powinny być ani za ciasne, ani za luźne, ani za duże, ani za małe. Wydaje się to bardzo proste i logiczne, jednak cała rzesza osób boryka się z niewygodnymi butami.

Wg. ekspertów z firmy Clarks, poniższe porady powinny pomóc:

Dopasuj buty do większej stopy – wielu z nas ma jedną stopę, która jest nieco większa, więc wybierz rozmiar buta, który najlepiej pasuje do tej stopy.

Przymierz buty na obu stopach – Nawet jeśli but dobrze przylega do większej stopy, upewnij się, że jest równie wygodny na mniejszej stopie.

Ruszaj się przymierzając buty. Przejdź się po sklepie i sprawdź, czy buty są wygodne.

Załóż skarpetki podczas przymierzania butów. Jeśli zwykle nosisz grubsze skarpety, weź je ze sobą.

Kupuj buty po południu. Stopy puchną w ciągu dnia, więc najlepiej jest wybrać się na zakupy obuwnicze po południu, kiedy stopy są największe.

Skąd wiadomo czy but pasuje?

Najłatwiejszym sposobem na stwierdzenie, czy but jest za duży czy za mały, jest sprawdzenie, ile miejsca jest w palcach buta. Między najdłuższym palcem a końcem buta powinno być około jednego palca szerokości. Innym sposobem na sprawdzenie tego jest wsunięcie palca między piętę stopy a piętę buta. Powinno być wystarczająco dużo miejsca, aby palec dobrze i ciasno pasował. Jeśli palec wsuwa się łatwo z zapasem miejsca, prawdopodobnie powinieneś zmniejszyć rozmiar o pół rozmiaru, a jeśli jest ciasno, zwiększ rozmiar o pół rozmiaru. Ten sposób stosują często rodzice kupujący dzieciom buty.

Jednak wiadomo, że znaczenie ma też szerokość buta i jego wysokość. Niższe buty, w których stopa nie dochodzi do końca, będą wydawały się ciaśniejsze. To samo z wąskimi butami. Mimo że w palcach będzie sporo miejsca, buty mogą być za ciasne. Buty, które są ciaśniejsze, mogą ocierać, a ponieważ tarcie to może powodować pęcherze, najlepiej jest mieć trochę swobody. Podbicie stopy powinno wygodnie mieścić się w najszerszej części buta, a przy pięcie należy upewnić się, że jest trochę miejsca na lekki poślizg pięty.

Nie ma sensu liczenie na to, że buty się rozejdą

Niegdyś popularne powiedzenie, że buty się rozejdą, wynikało z tego, że dostępność obuwia była bardzo ograniczona. Kupowano to co było, a więc i niedobrane obuwie. Jeśli para butów wydaje się zbyt ciasna, należy przymierzyć buty o pół rozmiaru większe, ponieważ nie ma sensu czekanie, aż się rozciągną. To może nigdy nie nastąpić. But ma być wygodny od pierwszego dnia. Wiele firm oferuje rozmiary połówkowe z czego warto korzystać.

Co z osobami, które nie mogą dobrać butów?

Niektórzy mają specyficzne cechy stóp – wąskie, z wysokim podbiciem, z niskim podbiciem. Problemem jest też znacząca różnica w rozmiarze między lewą i prawą stopą. Pomocne dla nich może być noszenie wkładek. Istnieje wiele rodzajów wkładek i pozwolą one uzyskać najlepsze możliwe dopasowanie.