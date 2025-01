Ryanair ogranicza loty do Hiszpanii i rozszerza działalność w Polsce

Ryanair ogłosił znaczne ograniczenie lotów na lato 2025 do Hiszpanii. Twierdzi, że przyczyną są „nadmierne opłaty” pobierane przez kontrolowanego przez państwo operatora lotnisk Aena. Jednocześnie przewoźnik rozszerza swoją działalność w Polsce.

W komunikacie prasowym Ryanaira z 16 stycznia podano, że przewoźnik zamierza ograniczyć liczbę miejsc o 18 proc. na 12 trasach. Doprowadzi to do zmniejszenia liczby miejsc pasażerskich o 800 000 w porównaniu z latem ubiegłego roku.

Ryanair rozszerza działalność w Polsce

Ryanair zmniejsza wprawdzie ilość lotów do Hiszpanii na lato 2025, jednak rozszerza za to swoją działalność w Polsce. Paradoksalnie tani przewoźnik planuje dodać nową trasę z Lublina do Barcelony, która będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu (od 31 marca).

Jak powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager Ryanair na Europę Środkowo-Wschodnią:

– Barcelona oferuje wszystko – wyjątkową atmosferę, kuchnię, kulturę i sztukę.

Irlandzkie linie ograniczają loty do Hiszpanii

Irlandzki przewoźnik podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu działalności na lotniskach Jerez i Valladolid. A także ograniczeniu lotów na kilku regionalnych lotniskach, jak Vigo, Santiago de Compostela, Saragossa, Asturia i Santander.

Powodem takiej decyzji są zbyt duże opłaty pobierane przez operatora lotniskowego Aena, a także brak zachęt do promowania regionalnego wzrostu. Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanair DAC, powiedział:

– Nadmierne opłaty lotniskowe AENA, a także brak realnych zachęt do wzrostu nadal szkodzą regionalnym lotniskom Hiszpanii ograniczając ich wzrost i pozostawiając niewykorzystane ogromne obszary przepustowości lotnisk”.

Skrytykował on także Aenę za priorytetowe traktowanie inwestycji poza Hiszpanią (jak lotniska na Karaibach, w Wielkiej Brytanii czy Ameryce).

Decyzja ta jest następstwem wieloletnich skarg Ryanaira na rosnące opłaty. Mimo że hiszpański rząd zamroził opłaty lotniskowe do 2026 roku. Według irlandzkiego przewoźnika, odmowa Aeny w oferowaniu skutecznych pakietów zachęt zmusza linię lotniczą do przekierowania przepustowości na inne rynki europejskie.

Aena jednak odrzuca zarzuty Ryanair, stwierdzając, że średnia opłata w wysokości 10,35 euro za pasażera jest „jedną z najniższych w Europie”.