Sklepy otwarte w niedziele. To coraz bardziej możliwe w Niemczech

Według obecnych przepisów, sklepy w Niemczech powinny zazwyczaj być zamknięte. Jednak Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Detalicznego apeluje o uelastycznienie tych zasad. Jest zatem możliwe ustanowienie nowego prawa, w którym sklepy otwarte w niedziele byłyby normą?

Powszechne prawo w Niemczech zabrania handlu w niedziele. Jednak sklepy otwarte w niedziele mogą być w sposób nieregularny (tzw. Sonntagsöffnungen).

Sklepy otwarte w niedziele – czy to możliwe?

Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Detalicznego (HDE) chce większej swobody w kwestii otwarcia sklepów w niedziele. Według niego gminy i poszczególni sprzedawcy detaliczni w Niemczech powinni mieć większe prawo decydowania kiedy i jak często chcą mieć otwarte sklepy.

Prezes HDE, Alexander von Preen powiedział, że sprzedawcy detaliczni w Niemczech powinni mieć większą swobodę decydowania, kiedy i jak często chcą otwierać sklepy w niedziele.

Według niego obecny system, który umożliwia poszczególnym krajom związkowym regulowanie godzin otwarcia sklepów, doprowadził do powstania mozaiki przepisów. Jest to mylące dla sprzedawców detalicznych.

Otwarcia uzasadnione

Rzadkie otwarcie sklepów w niedziele przyjmuje się za uzasadnione. Jednak należy je powiązać z konkretnym wydarzeniem. Takim jak na przykład rocznica lub wyprzedaż sezonowa. Te z kolei zatwierdzają władze lokalne. Warto wspomnieć, że nie zawsze udzielają tego zatwierdzenia.

Badanie Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) z 2024 roku w Nadrenii Północnej-Westfalii wykazało, że „organy regulacyjne i politycy często mają negatywne nastawienie do wniosków o otwarcie sklepów w niedzielę. Wiąże się to z tym, że obawiają się pozwów ze strony związków zawodowych i kościołów. Ma to wpływ na sprzedawców detalicznych. Obawiają się oni złożyć wniosek o otwarcie sklepów w niedzielę, ze względu na strach przed negatywną decyzją”.

IHK i HDE twierdzą, że niedzielne godziny otwarcia są korzystne dla społeczności. W roku 2020 HDE wydało komunikat prasowy. Stwierdziło w nim, że okazjonalne godziny otwarcia w niedzielę „wnoszą istotny wkład w utrzymanie tętniących życiem centrów miast”.

Istnieją jednak obawy, że działania mające na celu wydłużenie godzin otwarcia sklepów w niedzielę spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem związków zawodowych. Te natomiast zaciekle sprzeciwiają się wszelkim naruszeniom „zasady weekendów wolnych od pracy”. Zasada ta znajduje się w niemieckiej ustawie o czasie pracy.