Stawka Child Benefit w UK wzrośnie od kwietnia 2024

Od kwietnia 2025 roku rośnie wysokość stawki Child Benefit w Wielkiej Brytanii, z którego korzystają miliony rodzin w całym kraju. Podwyżka tego świadczenia na Wyspie wyniesie 1,7 proc. O ile konkretnie wzrośnie brytyjski zasiłek na dziecko?

W tym roku czeka nas podwyżka stawki Child Benefit. Wysokość brytyjskiego świadczenia na dziecko wzrośnie o 1,7 proc. od kwietnia. Przypomnijmy, obecnie zasiłek ten wynosi 25,60 GBP tygodniowo na pierwsze dziecko, a następnie 16,95 GBP tygodniowo na każde kolejne dziecko.

O ile wzrośnie Child Benefit w UK od kwietnia 2025?

Od kwietnia zasiłek na dziecko wzrośnie do 26,05 GBP tygodniowo, a stawka za kolejne dziecko wzrośnie do poziomu 17,25 GBP tygodniowo. Brytyjskie Child Benefit jest wypłacane osobie odpowiedzialnej za opiekę nad osobą poniżej 16. roku życia, a czasami poniżej 20. roku życia, jeśli jest ona objęta zatwierdzoną edukacją lub szkoleniem.

Wypłacaniem tego świadczenia zajmuje się HMRC, a pieniądze są przekazywane rodzicom lub opiekunom co cztery tygodnie. Aby ubiegać się o zasiłek na dziecko, musisz mieszkać w Wielkiej Brytanii, a dziecko musi mieszkać z tobą. Tylko jedna osoba może otrzymać Child Benefit na dane dziecko. Nie ma limitu na liczbę dzieci, na które możesz się ubiegać.

Zasiłek na dziecko rośnie wraz z rosnącą inflacją w Wielkiej Brytanii

Przypomnijmy, podwyżka Child Benefit w UK wynika z korekty zgodnie z rosnącą na Wyspach inflacją. Potwierdziła to obecna kanclerz skarbu, przy okazji ogłaszania rządowego budżetu. Rachel Reeves anonsowała podwyżkę stawek Universal Credit, PIP, Child Benefit i Housing Benefit zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumenckich (CPI).

Dodatkowo Rachel Reeves ogłosiła podwyższenie zasiłku opiekuńczego (Carers Allowance). Zostanie on podniesiony do kwoty odpowiadającej 16 godzinom pracy zgodnie ze stawką National Living Wage. Nazwano to największą podwyżką od czasu wprowadzenia tego zasiłku. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: Podwyżka Universal Credit, PIP i Child Benefit.

Po więcej szczegółów i przydatnych informacji w tym zakresie odsyłamy na oficjalne strony rządowe: https://www.gov.uk/child-benefit.