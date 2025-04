Wielka Brytania wydłuża termin dopłaty składek emerytalnych – możesz sporo zyskać!

Przedłużenie terminu dopłaty do składek emerytalnych w UK, to bardzo ważna informacja dla Polaków. Bowiem szczególnie oni, jako migranci pracujący czasowo w UK, są narażeni na braki w składkach. A każdy przepracowany rok liczy się do emerytury i zwiększa jej wielkość (do 35 lat pracy). Dlatego dopłata do emerytury w UK jest tak ważna. Warto zainteresować się swoimi składkami i skorzystać z możliwości dopłaty.

Dobrowolne składki National Insurance Contributions

​W Wielkiej Brytanii standardowo można opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne (Voluntary National Insurance Contributions) za ostatnie 6 lat. Oznacza to, że do 5 kwietnia każdego roku można uzupełnić składki za sześć poprzednich lat podatkowych. ​HMRC pozwala dobrowolnie dopłacać do swojego konta emerytalnego osobom, które mają luki w zatrudnieniu lub niepełne przepracowane lata.

Co to właściwie oznacza? W sytuacji, gdy dana osoba miała roczną przerwę w zatrudnieniu, może za ten rok zapłacić składki. Taki dopłacony rok HMRC zaliczy jej do emerytury. Może też się zdarzyć, ze danym roku podatkowym, ktoś przepracował tylko 2 miesiące i nie zapłacił wystarczającej kwoty składek. On również może uzupełnić te składki.

Możliwość uzupełnienia składek wstecz od 2006 roku

Rząd brytyjski przedłużył termin na opłacenie składek aż do 5 maja 2025 roku. To przedłużenie pozwala na uzupełnienie brakujących składek za lata podatkowe od 2006/2007 do 2016/2017, co daje możliwość nadrobienia nawet 18 lat zaległości. ​Jest to wyjątkowa okazja dla osób, którym nie udało się dopłacić za lata wsteczne, bo nie pozwolił im na to 6-letni termin.

Jak możesz wykorzystać nowy termin dopłaty do składek emerytalnych w UK?

Sprawdź stan swoich składek na koncie HMRC (logując się na swoje konto). Każdy niepełny rok będzie oznaczony jako Year not full. Możesz też od razu sprawdzić jaka kwotę musisz dopłacić, aby były dany rok został zaliczony do emerytury.

Jeśli nie posiadasz konta w HMRC, możesz napisać do urzędu o tzw. prognozę emerytalną. Otrzymasz wówczas listę swoich składek pocztą.

Komu opłaca się dopłata do emerytury w UK?

Zazwyczaj warto uzupełnić luki, bo każdy dodatkowy rok ma znaczenie. Zwłaszcza dla osób, które mają mniej niż 10 lat pracy w UK. Mogą one „dociągnąć” ilość lat, do wymaganych 10 dzięki dopłatom.

Jednak jest wyjątek. Jeśli nadal pracujesz w UK i zamierzasz pracować przez następne lata, dopłata do emerytury w UK może być nieopłacalna. Bowiem maksymalną ilość lat, jaką będziesz miał zaliczoną to 35. Jeśli więc przykładowo pracowałeś już 20 lat w UK i będziesz pracował kolejne 15, uzbierasz maksymalną kwotę emerytury. Dopłata za lata brakujące w przeszłości nie będzie opłacalna.

Jak przedłużyć sobie termin dopłaty?

Osoby, które nie mają możliwości sprawdzenia zaległości online i nie mogą dodzwonić się do HMRC ze względu na obciążenie infolinii, są proszone o wypełnienie tego formularza na stronie gov.uk.

Co więcej warto sprawdzić?

Zawsze warto skorzystać z okazji, aby zwiększyć swoje przyszłe świadczenia emerytalne. Przed podjęciem decyzji o opłaceniu zaległych składek zaleca się sprawdzenie swojego konta National Insurance oraz skonsultowanie się z doradcą finansowym lub bezpośrednio z HM Revenue and Customs (HMRC), aby upewnić się, że takie działanie przyniesie oczekiwane korzyści.

