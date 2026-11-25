W Polsce istnieje możliwość pobierania części emerytury (85, 90 lub 95 proc.) po zmarłym mężu lub żonie. Świadczenie to nazywane jest potocznie wdowią emeryturą. Czy żona lub mąż może także odziedziczyć emeryturę z UK? Zasady dziedziczenia brytyjskiej State Pension znajdziesz poniżej.

Co dzieje się z brytyjską emeryturą po śmierci męża lub żony? Czy wdowa może otrzymywać część emerytury zmarłego małżonka? Czy niewykorzystane składki National Insurance przepadają? I czy można odziedziczyć świadczenie, jeśli zmarły przez wiele lat pracował w Wielkiej Brytanii, a jego żona mieszka obecnie w Polsce?

Wbrew temu, co może się wydawać, brytyjska emerytura państwowa nie jest automatycznie dziedziczona w całości przez współmałżonka. W określonych przypadkach można jednak otrzymać dodatkowe świadczenie na podstawie historii ubezpieczenia zmarłego, odziedziczyć część jego dodatkowej emerytury lub uzyskać pieniądze wynikające z odroczenia pobierania State Pension.

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Duże znaczenie ma to, czy zmarły podlegał staremu, czy nowemu systemowi emerytalnemu. Wyjaśniamy, kiedy żona lub mąż może odziedziczyć brytyjską emeryturę, jakie warunki trzeba spełnić i jak ubiegać się o dodatkowe pieniądze również po powrocie do Polski.

Czy brytyjska emerytura podlega dziedziczeniu?

To zależy od rodzaju emerytury i daty osiągnięcia przez zmarłego brytyjskiego wieku emerytalnego.

W Wielkiej Brytanii funkcjonują dwa systemy State Pension:

Stary system (old State Pension) – obejmuje osoby, które osiągnęły wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 roku.

– obejmuje osoby, które osiągnęły wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 roku. Nowy system (new State Pension) – dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny 6 kwietnia 2016 roku lub później.

Podział jest istotny, ponieważ w starym systemie istniało więcej możliwości uzyskania świadczenia na podstawie składek współmałżonka. Po wprowadzeniu nowej State Pension większość tych zasad została ograniczona.

Nowa brytyjska emerytura jest zasadniczo obliczana na podstawie własnej historii National Insurance. Nie oznacza to jednak, że po śmierci męża lub żony zawsze traci się możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy. Istnieją przepisy przejściowe, które pozwalają odziedziczyć niektóre elementy świadczenia.

Kiedy żona może odziedziczyć emeryturę po mężu w UK?

Wdowa może mieć prawo do dodatkowej wypłaty na podstawie emerytury zmarłego męża. Nie oznacza to jednak automatycznego przejęcia całej jego State Pension.

W praktyce najważniejsze są trzy rodzaje uprawnień:

Dziedziczenie części Additional State Pension. Dziedziczenie części tzw. protected payment. Dziedziczenie dodatkowej emerytury lub jednorazowej wypłaty wynikającej z odroczenia pobierania świadczenia.

Każdy z tych przypadków podlega innym warunkom.

1. Dziedziczenie Additional State Pension – dodatkowej emerytury z dawnego systemu

Additional State Pension to dodatkowa część brytyjskiej emerytury, która była związana między innymi z wysokością zarobków i historią ubezpieczenia. W przeszłości funkcjonowała w ramach takich programów jak SERPS (State Earnings-Related Pension Scheme) i State Second Pension (S2P).

Jeśli zmarły małżonek wypracował prawo do Additional State Pension, wdowa lub wdowiec mogą w określonych okolicznościach odziedziczyć część tego świadczenia.

Możliwość dziedziczenia zależy przede wszystkim od:

daty zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego;

daty śmierci współmałżonka;

tego, kiedy zmarły osiągnął lub osiągnąłby brytyjski wiek emerytalny;

rodzaju i wysokości zgromadzonej Additional State Pension.

W przypadku osób objętych nowym systemem szczególne znaczenie ma warunek, aby małżeństwo lub związek partnerski rozpoczęły się przed 6 kwietnia 2016 roku.

Ile Additional State Pension można odziedziczyć?

Nie ma jednej stawki dla wszystkich. Wysokość odziedziczonego świadczenia zależy od rodzaju dodatkowej emerytury i daty śmierci współmałżonka.

Przykładowo:

w przypadku State Second Pension można odziedziczyć maksymalnie 50% świadczenia;

w przypadku SERPS maksymalny odziedziczony udział zależy między innymi od daty urodzenia zmarłego;

jeśli zmarły zmarł przed 6 października 2002 roku, możliwe jest odziedziczenie nawet 100% jego SERPS;

w przypadku późniejszych zgonów obowiązują procentowe limity zależne od daty urodzenia.

Poniższa tabela pokazuje maksymalną część SERPS i określonych dopłat do State Pension, którą można odziedziczyć, zależnie od daty urodzenia zmarłego.

Data urodzenia zmarłego mężczyzny Data urodzenia zmarłej kobiety Maksymalny udział do odziedziczenia Do 5 października 1937 Do 5 października 1942 100% 6 października 1937 – 5 października 1939 6 października 1942 – 5 października 1944 90% 6 października 1939 – 5 października 1941 6 października 1944 – 5 października 1946 80% 6 października 1941 – 5 października 1943 6 października 1946 – 5 października 1948 70% 6 października 1943 – 5 października 1945 6 października 1948 – 5 lipca 1950 60% Od 6 października 1945 Od 6 lipca 1950 50%

Są to maksymalne limity, a nie gwarantowana wysokość wypłaty. Faktyczna kwota zależy od uprawnień wypracowanych przez zmarłego.

Odziedziczona Additional State Pension jest wypłacana jako dodatkowa kwota do własnej emerytury osoby uprawnionej, po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego. W niektórych szczególnych sytuacjach mogą obowiązywać inne zasady.

Oficjalne informacje doczytasz tutaj.

2. Protected payment – kiedy można odziedziczyć połowę dodatkowej emerytury?

Protected payment to dodatkowa kwota, która może przysługiwać osobom objętym nowym systemem State Pension. Powstała w wyniku porównania uprawnień emerytalnych wypracowanych przed kwietniem 2016 roku w starym i nowym systemie.

Jeżeli zmarły małżonek miał prawo do protected payment, jego współmałżonek może odziedziczyć połowę tej kwoty.

Aby było to możliwe, muszą zostać spełnione określone warunki:

małżeństwo lub związek partnerski zostały zawarte przed 6 kwietnia 2016 roku;

zmarły osiągnął brytyjski wiek emerytalny 6 kwietnia 2016 roku lub później;

zmarły odszedł 6 kwietnia 2016 roku lub później.

W takim przypadku wdowa lub wdowiec mogą otrzymać 50% protected payment zmarłego współmałżonka.

Kwota ta jest wypłacana jako dodatek do własnej State Pension.

Przykład

Załóżmy, że mąż miał prawo do protected payment w wysokości 30 funtów tygodniowo.

Jeśli spełnione są wszystkie warunki dziedziczenia, jego żona może otrzymać połowę tej kwoty, czyli 15 funtów tygodniowo, jako dodatkowy element swojej emerytury.

To tylko przykład pokazujący sposób obliczenia. Rzeczywista kwota zależy od decyzji i wyliczeń brytyjskiego urzędu emerytalnego.

3. Odroczenie emerytury – czy można odziedziczyć dodatkowe pieniądze?

Kolejna możliwość dotyczy sytuacji, w której zmarły małżonek osiągnął wiek emerytalny, ale zdecydował się nie pobierać jeszcze State Pension.

Takie rozwiązanie nazywa się deferring State Pension, czyli odroczeniem emerytury.

Osoba, która odracza pobieranie świadczenia, może w określonych warunkach uzyskać wyższą emeryturę lub jednorazową wypłatę. W niektórych przypadkach część tych dodatkowych pieniędzy może przypaść współmałżonkowi po śmierci emeryta.

Ważne jest jednak rozróżnienie starego i nowego systemu.

Jeśli zmarły osiągnął wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 roku

Współmałżonek może zwykle odziedziczyć dodatkową emeryturę wynikającą z odroczenia, jeśli:

zmarły osiągnął State Pension age przed 6 kwietnia 2016 roku;

w chwili śmierci był w związku małżeńskim lub cywilnym z osobą ubiegającą się o świadczenie;

odroczył pobieranie emerytury lub otrzymywał już podwyższoną emeryturę po odroczeniu;

osoba pozostająca przy życiu nie zawarła ponownie małżeństwa ani związku partnerskiego przed osiągnięciem własnego wieku emerytalnego.

Jeżeli zmarły odroczył pobieranie emerytury o co najmniej rok, współmałżonek może zwykle wybrać między jednorazową wypłatą a dodatkowymi regularnymi płatnościami.

Jeśli odroczenie trwało od 5 tygodni do roku, dodatkowa kwota jest wypłacana w formie regularnych płatności.

Jeśli odroczenie trwało krócej niż 5 tygodni, niewypłacone świadczenie może stać się częścią majątku zmarłego.

A co, jeśli zmarły osiągnął wiek emerytalny po 5 kwietnia 2016 roku?

Tutaj zasady są mniej korzystne dla współmałżonka.

W przypadku nowej State Pension dodatkowa kwota wypracowana przez odroczenie nie jest zasadniczo dziedziczona przez męża lub żonę w taki sposób jak w starym systemie.

Jeśli osoba pobierająca nową State Pension odroczyła jej wypłatę, a następnie zmarła, mogą obowiązywać zasady dotyczące zaległych płatności należnych zmarłemu i jego majątkowi. Nie należy jednak utożsamiać tego z prawem współmałżonka do odziedziczenia podwyższonej emerytury.

Oficjalne informacje: https://www.gov.uk/deferring-state-pension/tax-and-inheritance

Czy można odziedziczyć emeryturę po mężu, jeśli małżeństwo zawarto po 2016 roku?

Data zawarcia małżeństwa ma duże znaczenie.

Jeśli związek małżeński lub partnerski został zawarty 6 kwietnia 2016 roku lub później, zasadniczo nie można odziedziczyć protected payment na podstawie nowych zasad.

Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji wykluczone są wszelkie świadczenia po zmarłym. W przypadku starszych uprawnień, wcześniejszego systemu emerytalnego lub odroczonej emerytury mogą występować szczególne przepisy przejściowe.

Dlatego sama data ślubu nie wystarczy do rozstrzygnięcia sprawy. Trzeba sprawdzić również datę urodzenia, datę osiągnięcia wieku emerytalnego i historię świadczeń zmarłego.

Czy wdowa straci prawo do odziedziczonej emerytury, jeśli ponownie wyjdzie za mąż?

Tak, w określonych sytuacjach ponowne zawarcie małżeństwa może pozbawić prawa do dziedziczenia dodatkowych elementów State Pension.

Jeżeli wdowa lub wdowiec ponownie zawrą związek małżeński albo zarejestrują nowy związek partnerski przed osiągnięciem własnego brytyjskiego wieku emerytalnego, nie będą mogli odziedziczyć niektórych dodatkowych uprawnień po poprzednim małżonku.

Jeżeli ponowne małżeństwo nastąpi już po osiągnięciu State Pension age, zasady są inne i samo ponowne zawarcie związku nie musi pozbawiać prawa do odziedziczonego świadczenia.

Przed podjęciem decyzji o ponownym małżeństwie warto skontaktować się z Pension Service i sprawdzić, czy dana osoba ma już lub może mieć prawo do dodatkowej emerytury po zmarłym.

Czy konkubent lub partner bez ślubu może odziedziczyć brytyjską emeryturę?

Co do zasady przepisy dotyczące dziedziczenia State Pension odnoszą się do małżonków oraz osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim (civil partnership).

Samo wspólne mieszkanie, wieloletni związek lub posiadanie dzieci nie daje automatycznie prawa do dziedziczenia dodatkowej State Pension po partnerze.

Warto jednak pamiętać, że prywatne i pracownicze programy emerytalne mogą mieć inne zasady. W takich programach partner bez ślubu może być wskazany jako osoba uprawniona do świadczenia po śmierci uczestnika.

Co z emeryturą, jeśli żona lub mąż sami nie mają wystarczających składek?

Nowa State Pension jest zasadniczo oparta na własnej historii National Insurance. Istnieją jednak szczególne wyjątki, które mogą pomóc niektórym osobom uzyskać wyższe świadczenie.

Dotyczy to między innymi kobiet, które w przeszłości korzystały z obniżonej stawki składek National Insurance dla zamężnych kobiet. Był to dawny system znany jako Married Woman’s Stamp lub Reduced Rate Election.

W określonych sytuacjach kobieta może mieć prawo do emerytury obliczonej na podstawie składek męża, nawet jeśli jej własna historia składkowa jest niewystarczająca.

Zasady te dotyczą jednak określonych grup i nie obejmują automatycznie wszystkich wdów.

Osoby, które podejrzewają, że mogą być objęte tym wyjątkiem, powinny skontaktować się z Pension Service.

Czy można odziedziczyć emeryturę zmarłego, jeśli mieszka się w Polsce?

Tak. Sam fakt powrotu do Polski nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatkowe świadczenia wynikające z brytyjskiej emerytury zmarłego małżonka.

Jeśli wdowa lub wdowiec mieszkają w Polsce, mogą skontaktować się z brytyjskim International Pension Centre i przedstawić informacje dotyczące zmarłego oraz własnej historii emerytalnej.

Warto przygotować:

dane osobowe zmarłego małżonka;

jego numer National Insurance, jeśli jest znany;

datę śmierci;

datę zawarcia małżeństwa;

informacje o pobieranej lub odroczonej State Pension;

własny numer National Insurance, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie również pracowała w UK.

W zależności od sytuacji urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty, np. akt zgonu lub dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa.

Kontakt z International Pension Centre:

https://www.gov.uk/international-pension-centre

Jak zgłosić śmierć małżonka i ubiegać się o dodatkową emeryturę?

Jeżeli współmałżonek pobierał brytyjską State Pension i zmarł, należy zgłosić ten fakt odpowiedniej instytucji. Nie należy zakładać, że urząd automatycznie przyzna wdowie lub wdowcowi wszystkie należne dodatki.

Najlepiej skontaktować się z Pension Service lub International Pension Centre, jeśli osoba uprawniona mieszka poza Wielką Brytanią.

Warto wyraźnie zapytać o:

możliwość odziedziczenia Additional State Pension;

ewentualne prawo do protected payment;

dodatkowe świadczenie wynikające z odroczenia emerytury;

ewentualne zaległe wypłaty należne zmarłemu;

dokumenty wymagane do rozpatrzenia sprawy.

Niektóre uprawnienia mogą wymagać osobnego ustalenia, dlatego warto wymienić wszystkie okoliczności związane z emeryturą zmarłego.

Czy można odziedziczyć prywatną lub pracowniczą emeryturę po małżonku?

Tak, ale prywatne i pracownicze emerytury podlegają innym zasadom niż State Pension.

W Wielkiej Brytanii wiele osób odkłada pieniądze w ramach workplace pension, czyli emerytury pracowniczej, albo personal pension – prywatnego programu emerytalnego.

To, co otrzyma współmałżonek po śmierci uczestnika programu, zależy od rodzaju planu.

Defined contribution – emerytura z określoną składką

W takim systemie gromadzony jest indywidualny kapitał emerytalny. Po śmierci uczestnika pozostałe środki mogą zostać przekazane osobie wskazanej jako uprawniona lub innym beneficjentom zgodnie z zasadami programu.

W zależności od programu i sytuacji środki mogą zostać wypłacone jednorazowo albo wykorzystane do zapewnienia dalszych wypłat.

Defined benefit – emerytura z określonym świadczeniem

W tym przypadku program określa wysokość świadczenia na podstawie zasad dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia i stażu.

Wiele takich programów przewiduje emeryturę dla współmałżonka lub partnera po śmierci uczestnika. Wysokość i warunki wypłaty zależą od regulaminu konkretnego programu.

Ważne: nie należy mylić dziedziczenia prywatnej emerytury z dziedziczeniem State Pension. W przypadku prywatnego programu możliwe jest przekazanie kapitału lub wypłata dla wskazanej osoby, natomiast państwowa emerytura podlega odrębnym zasadom.

Najczęściej zadawane pytania o dziedziczenie brytyjskiej emerytury

Czy żona automatycznie dostaje emeryturę po zmarłym mężu w UK?

Nie. Nie przejmuje automatycznie całej emerytury męża. Może jednak mieć prawo do części Additional State Pension, protected payment lub dodatkowych wypłat wynikających z odroczenia emerytury. Zależy to od dat i rodzaju świadczenia.

Czy mąż może odziedziczyć emeryturę po zmarłej żonie?

Tak. Zasady dziedziczenia dotyczą zarówno wdów, jak i wdowców, a także osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim. Warunki zależą od systemu emerytalnego i historii ubezpieczenia zmarłej osoby.

Czy można odziedziczyć 100% emerytury po mężu?

Nie ma ogólnej zasady pozwalającej odziedziczyć całą State Pension. W niektórych przypadkach można odziedziczyć nawet 100% określonych elementów SERPS, ale zależy to od daty śmierci i innych warunków. Nie oznacza to przejęcia całej emerytury państwowej.

Czy żona może odziedziczyć emeryturę, jeśli mąż nie zdążył jej pobierać?

W określonych przypadkach tak. Jeśli mąż osiągnął wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 roku i odroczył pobieranie świadczenia, żona może mieć prawo do dodatkowej emerytury lub jednorazowej wypłaty. W nowym systemie zasady są inne.

Czy można odziedziczyć emeryturę po mężu, jeśli mieszka się w Polsce?

Tak. Miejsce zamieszkania w Polsce nie wyklucza prawa do świadczeń wynikających z brytyjskiej emerytury. W takiej sytuacji warto skontaktować się z International Pension Centre.

Czy ponowne małżeństwo pozbawia prawa do odziedziczonej emerytury?

Może tak być, jeśli wdowa lub wdowiec ponownie zawrą małżeństwo albo związek partnerski przed osiągnięciem własnego State Pension age. Jeśli nastąpi to po osiągnięciu wieku emerytalnego, zasady są inne.

Czy można odziedziczyć emeryturę po partnerze, z którym nie było ślubu?

W przypadku państwowej State Pension samo wspólne mieszkanie nie daje zasadniczo takich samych uprawnień jak małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski. W prywatnych i pracowniczych programach emerytalnych mogą obowiązywać inne zasady.

Czy niewypłacona emerytura przepada po śmierci?

Nie zawsze. Jeśli zmarłemu należały się jeszcze niewypłacone kwoty, mogą one zostać wypłacone jego majątkowi lub osobom uprawnionym zgodnie z właściwymi zasadami. Trzeba jednak odróżnić zaległe wypłaty od prawa do dziedziczenia przyszłej emerytury.

Podsumowanie – kiedy można odziedziczyć brytyjską emeryturę po małżonku?

Dziedziczenie State Pension w Wielkiej Brytanii jest możliwe, ale nie obejmuje automatycznie całego świadczenia zmarłego. Największe znaczenie mają data osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, data śmierci, data zawarcia małżeństwa oraz rodzaj wypracowanych uprawnień.

Warto zapamiętać trzy najważniejsze zasady:

część Additional State Pension może przejść na współmałżonka, jeśli spełnione są warunki dotyczące dawnego systemu;

połowę protected payment można odziedziczyć w określonych sytuacjach, jeśli małżeństwo lub związek partnerski rozpoczęły się przed 6 kwietnia 2016 roku;

dodatkowa emerytura wynikająca z odroczenia może być dziedziczona na szczególnych zasadach, przede wszystkim w przypadku osób objętych starym systemem.

Jeśli Twój małżonek pracował w Wielkiej Brytanii i miał prawo do State Pension, nie zakładaj, że po jego śmierci wszystkie dodatkowe uprawnienia wygasają. Skontaktuj się z Pension Service lub International Pension Centre i poproś o sprawdzenie, czy przysługuje Ci dodatkowe świadczenie.