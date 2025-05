Wysoka emerytura w Niemczech zaczyna być mitem

Wielu Polaków pracuje w Niemczech i odprowadza tam podatki oraz składki emerytalne. Jednak jak się okazuje wysoka emerytura w Niemczech nie jest tak oczywista. Podatki obniżają wypracowaną kwotę.

W Niemczech system emerytalny oparty jest na składkach. Osoby pracujące przez całe życie wpłacają składki na przyszłą emeryturę. Składki te wynoszą około 18,6% pensji brutto – po połowie płaci je pracownik i pracodawca. Warto zaznaczyć, że osoby pracujące w Niemczech, w tym Polacy, którzy są zatrudnieni legalnie i opłacają składki, podlegają niemieckiemu systemowi emerytalnemu. Oznacza to, że w przyszłości, po przejściu na emeryturę, otrzymają świadczenie zależne od liczby przepracowanych lat oraz wysokości wpłacanych składek.

Ile wynosi emerytura w Niemczech obecnie?

W 2024 roku średnia niemiecka emerytura wynosi około 1.200 euro miesięcznie, ale w zależności od indywidualnej sytuacji może być wyższa lub niższa. Przewidywania na przyszłość wskazują na rosnącą liczbę osób starszych. Dlatego system emerytalny stoi przed wyzwaniem

Polacy pracujący w Niemczech mogą liczyć na świadczenia emerytalne. Muszą jednak pamiętać, że emerytura w Niemczech będzie proporcjonalna do ich składek. W związkuz tym świadczenie może być niższe niż średnia, jeśli ich okres składkowy był krótszy.

Opodatkowanie emerytury w Niemczech wzrasta

Emeryci w Niemczech płacą podatek od świadczenia. Jego wysokość zależy od wielu czynników. W tym od kwoty samego świadczenia oraz roku, w którym emeryt przechodzi na emeryturę. Zgodnie z niemieckim systemem, od 2025 roku około 83,5% emerytury będzie podlegało opodatkowaniu. Procent będzie stopniowo wzrastał, aż do 100% w 2058 roku. Podatek jest obliczany na podstawie dochodów emeryta. Kwota wolna od podatku, czyli tzw. Grundfreibetrag, dla emerytów wynosi 12.096 euro (dla małżeństw podwojona).

Emerytury podlegają opodatkowaniu. Są traktowane jak dochód. W związku z tym osoba otrzymująca świadczenie musi zapłacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Jest to próba utrzymania równowagi fiskalnej. Wynika to z rosnącej liczby emerytów w Niemczech. Jednak pomimo opodatkowania, wiele osób uważa niemieckie emerytury za stosunkowo korzystne. Z drugiej strony pracujący płacą podatki przy każdej pensji. Czy system nie zaczyna być nieco opresyjny?

Emeryci w Niemczech zagrożeni ubóstwem

W Niemczech coraz więcej emerytów zmaga się z ubóstwem. Według Eurostatu 3,2 miliona osób powyżej 65. roku życia jest zagrożonych biedą. Niskie emerytury wynikają z niewystarczających składek przez całe życie zawodowe. Problem dotyczy także Polaków, którzy przez lata pracowali i opłacali składki w Niemczech. System emerytalny oparty na składkach nie gwarantuje wysokich świadczeń, szczególnie osobom, które miały przerwy w pracy lub pracowały na niepełny etat. Wielu seniorom nie wystarcza to na pokrycie podstawowych kosztów życia. Sytuacja ta stawia system emerytalny przed wielkim wyzwaniem – a reforma wciąż jest w planach.

Plany partii przed wyborami – emerytura w Niemczech potrzebuje reform

W Niemczech rosnące obciążenie systemu emerytalnego wymaga pilnych reform. Rząd koalicyjny, w tym SPD i Zieloni, zapowiedział utrzymanie emerytur na stałym poziomie do 2039 roku. Inne propozycje obejmują podniesienie wieku emerytalnego, co może być niekorzystne dla wielu pracujących dłużej. Alternatywne pomysły, jak zwiększenie składek lub obniżenie emerytur, mogą wpłynąć na Polaków i inne osoby, które przez krótki czas pracowały w Niemczech. Ich świadczenia mogą stać się jeszcze mniejsze. W kontekście rosnącej liczby seniorów i zmniejszającej się liczby pracujących, zmiany w systemie mogą utrudnić dostęp do godziwych emerytur.