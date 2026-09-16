Dramatyczne poszukiwania trzylatka – znaleziono ciało w zbiorniku wodnym

Brytyjska policja od wczoraj prowadziła intensywne poszukiwania trzyletniego Noaha Woodsa, który zaginął we wtorek 15 września w miejscowości Brantham w hrabstwie Suffolk. W akcję zaangażowano policjantów, wyspecjalizowane zespoły poszukiwawcze, psy tropiące, śmigłowce oraz licznych wolontariuszy.

Dziś policja rozpoczęła także przeszukiwanie zbiornika wodnego Decoy Pond znajdującego się nieopodal miejsca gdzie ostatnio był widziany Noah. W późnych godzinach popołudniowych policja poinformowała o znalezieniu tam ciała dziecka. Nie dokonano jeszcze oficjalnej identyfikacji. Jednak wszystko wskazuje na to, że był to zaginiony trzylatek.

Ostatni raz widziano go w pobliżu placu zabaw

Noah przebywał z członkiem rodziny na placu zabaw przy Merriam Close w Brantham. Według najnowszych ustaleń policji jego ostatnie potwierdzone pojawienie się kamery zarejestrowały o godzinie 14:37 we wtorek 15 września.

- Advertisement -

Chłopiec oddalił się od osoby dorosłej i pobiegł alejką znajdującą się obok placu zabaw, w kierunku pobliskiego osiedla nowych domów. Początkowo policja podawała godzinę około 15:00 jako moment ostatniego potwierdzonego kontaktu z dzieckiem, jednak analiza nagrań CCTV pozwoliła dokładniej ustalić jego ostatnie ruchy.

Jak wygląda Noah?

Policja opisuje Noaha jako białego chłopca z kręconymi rudymi włosami. W chwili zaginięcia miał na sobie:

białą koszulkę z wizerunkiem bohatera bajki Bluey,

krótkie spodenki,

czarne buty Vans z białym paskiem.

Suffolk Police podkreśla, że Noah jest niemówiący, ma częściową utratę słuchu i przechodzi ocenę pod kątem autyzmu. Z tego względu może nie reagować na swoje imię, co jest szczególnie istotne dla osób uczestniczących w poszukiwaniach.

Zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza

Od momentu zgłoszenia zaginięcia policja prowadzi szeroko zakrojone działania w Brantham i jego okolicach. W poszukiwaniach uczestniczą specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze oraz zespoły z psami.

Wsparcia udzielają również liczni mieszkańcy i wolontariusze.

Trwają poszukiwania piesze, jak i działania z powietrza oraz z użyciem kamer termowizyjnych. Policja analizuje także nagrania z kamer monitoringu, wideodomofonów i samochodowych rejestratorów jazdy.

W środę obszar poszukiwań został rozszerzony w kierunku East Bergholt i Manningtree. Wcześniej działania obejmowały między innymi okolice placu zabaw, terenów zielonych, zbiorników wodnych oraz linii kolejowych.

Policja apeluje do mieszkańców

Suffolk Police zwraca się przede wszystkim do osób mieszkających w Brantham i okolicy. Funkcjonariusze proszą o dokładne sprawdzenie ogrodów, szop, budynków gospodarczych oraz innych miejsc, w których małe dziecko mogłoby się schować lub szukać schronienia.

Mieszkańcy posiadający monitoring lub wideodomofony powinni przejrzeć nagrania od około godziny 15:00 we wtorek. O sprawdzenie nagrań proszone są również osoby, które tego dnia przejeżdżały przez Brantham samochodem wyposażonym w kamerę samochodową.

Jednocześnie policja apeluje, aby mieszkańcy nie prowadzili samodzielnych poszukiwań w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak otwarte zbiorniki wodne czy tory kolejowe. Funkcjonariusze proszą również o nieużywanie prywatnych dronów, ponieważ mogą one zakłócać pracę specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji.

„Musimy znaleźć go tak szybko, jak to możliwe”

Nadinspektor Pete Partridge z Suffolk Police powiedział, że funkcjonariusze są bardzo zaniepokojeni losem chłopca i konieczne jest odnalezienie go tak szybko, jak to możliwe.

Policja podziękowała jednocześnie mieszkańcom za ogromne zaangażowanie. Władze podkreślają jednak, że ze względu na charakter prowadzonej akcji wszystkie poszukiwania prowadzone przez osoby cywilne powinny być koordynowane z policją. Ma to pozwolić na systematyczne przeszukiwanie terenu i uniknięcie sytuacji, w których działania wolontariuszy utrudniałyby pracę służb.

Policja: obecnie brak oznak przestępstwa

Suffolk Police poinformowała, że zaginięcie jest obecnie traktowane jako sprawa osoby zaginionej. Funkcjonariusze zaznaczyli, że na tym etapie nie ma informacji wskazujących na „złowrogi” charakter zdarzenia ani na udział w nim osób trzecich. Jednocześnie policja zachowuje otwartość na wszystkie możliwości i kontynuuje dochodzenie.

Do środowego poranka nie było potwierdzonego kontaktu z Noahem. W poszukiwania zaangażowały się setki osób, w tym mieszkańcy Brantham oraz wolontariusze, którzy przyjechali z innych miejscowości.

Jak przekazać informacje?

Policja apeluje, aby każdy, kto zobaczy Noaha lub ma informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, natychmiast skontaktował się ze służbami.

W przypadku bezpośredniego zauważenia chłopca należy zadzwonić pod numer 999 i powołać się na numer sprawy CAD 203 z 15 września.

Inne informacje można przekazywać Suffolk Police za pośrednictwem specjalnego numeru 0800 051 6076, formularza internetowego lub Live Chat. Policja prosi, aby osoby posiadające nagrania z monitoringu, wideodomofonów lub kamer samochodowych nie ignorowały ich. Należy przekazać je nawet wtedy, gdy nie ma pewności, czy materiał może mieć znaczenie.

Poszukiwania Noaha Woodsa trwają.