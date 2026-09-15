Będzie kolejna podwyżka emerytur. O ile pójdą w górę?

Następna podwyżka emerytur ma przekroczyć wysokość 13 000 funtów rocznie. Budzi to jednak coraz więcej pytań o zasadność stosowania modelu triple lock. Sprawia on, że emerytury rosną szybciej niż płace.

Przewiduje się, że w kwietniu pełna, zryczałtowana emerytura państwowa wzrośnie o 488 funtów rocznie, w oparciu o najnowsze oficjalne dane dotyczące zarobków, opublikowane we wtorek.

Kolejna podwyżka emerytur

Tak zwana zasada „potrójnej gwarancji” (triple lock) zapewnia podwyżkę emerytury państwowej o wskaźnik wzrostu średnich wynagrodzeń, wskaźnik inflacji lub o 2,5 proc. W zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.

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Mechanizm ten ma gwarantować, że wartość emerytury nie pozostanie w tyle za wzrostem kosztów utrzymania czy dochodów pracujących osób.

Warto zaznaczyć, że obecny rząd zobowiązał się do utrzymania tej zasady do roku 2029. Jednak ekonomiści ostrzegają przed coraz wyższymi kosztami tego rozwiązania.

Mimo że wiek emerytalny jest podnoszony do 67 lat, koszty ponoszone przez rząd również znacząco wzrosły. Prognozy wskazują, że wydatki na emerytury państwowe – wynoszące w tym roku 154 mld funtów – mogą do lat 2029–2030 wzrosnąć o kolejne 600 mln funtów rocznie.

Krytyka obecnego modelu podwyżek

Dyrektor zarządzająca think tanku Resolution Foundation, Ruth Curtice powiedziała BBC, że obecny mechanizm „potrójnej gwarancji” jest „szalony. Według niej tworzy on „efekt zapadki”, w wyniku którego „standard życia emerytów rośnie szybciej niż standard życia typowego pracownika”.

– W ciągu ostatnich 20 lat standard życia emerytów poprawił się trzykrotnie bardziej niż standard życia typowych pracowników – powiedziała Curtice.

O ile wzrosną emerytury?

Przy kolejnym wyliczeniu wysokość emerytury państwowej zostanie dostosowana do tempa wzrostu płac i prawdopodobnie przewyższy wskaźnik inflacji.

Według danych urzędu statystycznego (ONS), średni wzrost wynagrodzeń (uwzględniający premie) w okresie od maja do lipca wyniósł 3,9 proc. Oznacza to spadek w porównaniu z wynikiem 4,2 proc. odnotowanym w okresie od kwietnia do czerwca. Jest to jednak wynik wyższy niż średni wzrost wynagrodzeń (z wyłączeniem premii), który wyniósł 3,5 proc.

Oznacza to, że: