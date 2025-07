Bonus dla pobierających Universal Credit. Nie wszyscy o nim wiedzą

Tysiącom osób przysługuje bonus oszczędnościowy, jeśli pobierają Universal Credit. Okazuje się jednak, że nie wszyscy wiedzą i korzystają z programu Help to Save.

Rząd zachęca osoby o niskich dochodach pobierające Universal Credit do skorzystania z programu oszczędnościowego Help to Save. Oferuje on premię w wysokości 50 proc. od zgromadzonych oszczędności.

Bonus dla pobierających Universal Credit

HMRC potwierdziło, że konto Help to Save będzie działać do kwietnia 2027 roku. Przypomnijmy, że jest to konto oszczędnościowe przeznaczone wyłącznie dla osób pobierających Universal Credit.

Za jego pośrednictwem można zaoszczędzić od 1 funta do 50 funtów miesięcznie. Zgodnie z zasadą programu – za każdego zdeponowanego funta otrzymujemy dodatkowe 50 pensów. Jest to zatem bonus w postaci 50 proc. od naszych oszczędności.

Mimo że – według szacunków – ponad pół miliona osób korzysta z programu, rząd podaje, że tysiące upoważnionych osób pobierających Universal Credit, jeszcze tego nie zrobiło. Natomiast spośród tych, którzy oszczędzają w Help to Save, aż 93 proc. osób odkłada maksymalnie 50 funtów miesięcznie.

Jak działa program Help to Save?

Zgodnie z programem Help to Save bonus naliczany jest co miesiąc. Jednak wypłacany w dwóch wolnych od podatku premiach w ciągu czterech lat. Maksymalnie w ciągu miesiąca można jednak zaoszczędzić 50 funtów. Do tego miesięczny bonus wyniesie 25 funtów.

Po czterech latach konto oszczędnościowe jest zamykane. Jeśli jednak zamkniemy konto wcześniej, nie będziemy mogli otworzyć kolejnego.

Otwarcie konta zajmuje kilka chwil. Nie musimy od razu wpłacać na nie żadnych pieniędzy. Można je otworzyć i zarządzać nim za pośrednictwem Gov.uk lub aplikacji HMRC.

Program Help to Save został pierwotnie uruchomiony we wrześniu 2018 roku i miał zakończyć się we wrześniu 2023 roku. W kwietniu 2025 roku został przedłużony do kwietnia 2027 roku.

Należy pamiętać, że ze względu na kryteria kwalifikowalności do Universal Credit, program Help to Save wlicza się do limitu oszczędności w wysokości 6000 funtów obowiązującego świadczeniobiorców. Jeśli jednak nie przekroczymy tego limitu, konto nie wpłynie na wysokość wypłacanych nam świadczeń.