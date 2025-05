Atak na Donalda Tuska i premiera Holandii

W czasie uroczystości w Wageningen w Holandii, w których brał udział polski premier wraz z premierem holenderskim, doszło do groźnego zdarzenia. Gdy politycy mieli zapalić Płomień Wyzwolenia, miał miejsce atak na Donalda Tuska i na Dicka Schoofa za pomocą racy.

Podczas ważnej ceremonii w Wageningen z okazji Dnia Wyzwolenia Holandii, pod nogi polskiego i holenderskiego premiera rzucono odpaloną racę. Atak na Donalda Tuska i Dicka Schofa wywołał natychmiastową reakcję służb bezpieczeństwa. Premierów wyprowadzono na chwilę poza scenę.

Po krótkiej ewakuacji polskiego i holenderskiego premiera ze sceny, obaj politycy dokończyli ceremonię i zapalili Płomień Wyzwolenia. Zainaugurowało to uroczystości holenderskiego Dnia Wyzwolenia.

Jak później się okazało zdarzenie z racą nie było wymierzone w polskiego premiera. Osoba znajdująca się w tłumie zgromadzonych wrzuciła odpaloną racę na scenę, a część ludzi dostała kartki z napisami krytykującymi wojnę w Strefie Gazy.

Wcześniej natomiast doszło do innych zakłóceń w czasie uroczystości, gdy przemawiał minister obrony Holandii, Ruben Brekelmans. Niektóre osoby wśród zgromadzonych wykrzykiwały propalestyńskie hasła. Podczas przemówienia natomiast kilku demonstrantów przeskoczyło przez barierki krzycząc: „Wolna Palestyna”.

Policja poinformowała, że w związku z zakłóceniami zatrzymano pięć osób. Mimo niepokojów, ceremonia przebiegła zgodnie z planem.

Protest against prime minister Schoof (and prime minister Tusk). Wageningen never disappoints pic.twitter.com/9QZIeBoHD6

— Matthew Drivewings (@Tiamisu12) May 5, 2025