Obwodowe komisje wyborcze w Holandii – tu zagłosujesz na prezydenta RP

W Holandii powstało 15 obwodowych komisji wyborczych, w których polscy imigranci będą mogli oddać swój głos w wyborach prezydenckich 2025. Poniżej, prezentujemy pełną listę obwodowych komisji wyborczych (OKW), które utworzono w „Kraju tulipanów”.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył w Holandii 15 obwodów wyborczych w ramach jednego okręgu konsularnego w Hadze. Stało się to za sprawą Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2025 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Wybory Prezydenta RP 2025 w Holandii

Imigranci z Polski mieszkający w Holandii będą mogli oddawać głosy w wyborach prezydenckich 2025 nie tylko w Hadze, gdzie powstało 5 obwodów. Głosy oddamy również w Amsterdamie (4 obwody), Bredzie (4 obwody) Brunssum i Groningen (po 1 obwodzie). Jednakże w Hadze głosowanie nie będzie miało miejsca w Ambasadzie RP. Jak podaje serwis polonia.nl prawdopodobnie z racji przygotowań do szczytu NATO w centrum Hagi 24-26 czerwca, nie będzie to możliwe.

Gdzie zatem będzie można oddać swój głos? Lokale wyborcze w Hadze zlokalizowano przy ulicy Saturnusstraat 95 na terenie Brinckhorst przy autostradzie A1 na Utrecht.

Jak oddać głos na prezydenta RP w Holandii?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w polskich wyborach polskiego prezydenta 2025, mieszkając poza granicami naszej ojczyzny? Obywatele polscy przebywający w Holandii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Prawo udziału w wyborach Prezydenta RP w 2025 roku ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

zostanie wpisana do spisu wyborców.

Rejestracja na wybory prezydenckie 2025 za granicą

Przypominamy, iż rejestracja zgłoszeń do spisu wyborców tworzonego przez konsula rozpoczęła się w środę, 9 kwietnia 2025. Natomiast wniosek należy złożyć najpóźniej do wtorku, 13 maja 2025 roku. Istnieją mianowicie trzy sposoby rejestracji w spisie wyborców:

złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory ,

, złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej właściwego konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku. (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych)

UWAGA! Ogółem najszybszą i najprostszą metodą dopisania się do spisu wyborców za granicą jest skorzystanie z aplikacji e-Wybory. Podsumowując, ten właśnie sposób jest rekomendowany przez polskie władze.

Obwodowe komisje wyborcze w Holandii

Gdzie zatem powstały komisje wyborcze w Holandii? Na zakończenie, poniżej prezentujemy pełną listę obwodowych komisji wyborczych, które utworzono w Holandii:

195. Haga I: Saturnusstraat 95, 2516 AG Den Haag

196. Haga II: Saturnusstraat 95, 2516 AG Den Haag

197. Haga III: Saturnusstraat 95, 2516 AG Den Haag

198. Haga IV: Saturnusstraat 95, 2516 AG Den Haag

199. Haga V: Saturnusstraat 95, 2516 AG Den Haag

200. Amsterdam I: Hoogoorddreef 66A, 1101 BE Amsterdam

201. Amsterdam II: Hoogoorddreef 66A, 1101 BE Amsterdam

202. Amsterdam III: Hoogoorddreef 66A, 1101 BE Amsterdam

203. Amsterdam IV: Hoogoorddreef 66A, 1101 BE Amsterdam

204. Breda I: Tweeschaar 12, 4822 AT Breda

205. Breda II: Tweeschaar 12, 4822 AT Breda

206. Breda III, Tweeschaar 12, 4822 AT Breda

207. Breda IV: Tweeschaar 12, 4822 AT Breda

208. Brunssum: Schinvelderstraat 19A, 6441 TE Brunssum

209. Groningen: Goudlaan 555, 9743 CP Groningen