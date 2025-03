Holendrzy mniej palą i piją, ale mają inny problem

Z corocznego badania zdrowia CBS wynika, że prawie 18 proc. dorosłych Holendrów pali papierosy. Natomiast 6 proc. pije dużo alkoholu, a aż połowa ma problem z nadwagą.

W porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat w Holandii w ubiegłym roku mniej osób piło alkohol i paliło papierosy. Jednak liczba osób, które piją za dużo alkoholu, jest taka sama.

Spożycie alkoholu i palenie wśród Holendrów

Agencja statystyczna podała, że liczba palaczy w Holandii spadła z 26 proc. w 2014 roku do 18 proc. dekadę później. Natomiast odsetek osób pijących dużo alkoholu (czyli ponad 21 jednostek alkoholu tygodniowo w przypadku mężczyzn i 14 w przypadku kobiet) zmniejszył się z 10 proc. do 6 proc.

Liczba palaczy w Holandii stale spadała w ciągu ostatniej dekady. W 2014 roku paliło ponad 25 procent dorosłych. Ale do 2024 roku liczba ta spadła do 18 procent. Spadek ten jest szczególnie widoczny wśród osób z wyższym wykształceniem. Tylko 13 procent osób z wykształceniem wyższym pali. W porównaniu do 21 procent osób z wykształceniem podstawowym lub średnim.

Jednak badanie dotyczyło tylko stosowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Nie uwzględniało waporyzacji, która staje się coraz bardziej popularna wśród młodych ludzi.

Naukowcy nie znaleźli silnej korelacji między statusem społeczno-ekonomicznym a nawykami nadmiernego picia. W przypadku nadmiernego spożycia alkoholu ani dochód, ani wykształcenie nie są decydującymi czynnikami. Taka sama liczba osób w wieku 25 lat i starszych ma problemy z alkoholem niezależnie od dochodu i poziomu wykształcenia.

CBS poinformowało, że cel, jakim jest zmniejszenie liczby palaczy do 5 proc. do roku 2040 (określony w rządowym porozumieniu zdrowotnym) trudno będzie zrealizować. Z kolei liczba osób spożywających duże ilości alkoholu zbliża się do celu 5 proc.

Problem z nadwagą

Podczas gdy liczba palaczy i osób pijących dużo alkoholu w Holandii nadal spada, otyłość pozostaje jednym z najbardziej uporczywych problemów zdrowia publicznego w kraju.

Najnowsze badanie Leefstijlmonitor (monitor stylu życia), przeprowadzone przez CBS, RIVM i inne instytuty badawcze, pokazuje, że prawie połowa wszystkich dorosłych Holendrów ma nadwagę. A wskaźniki ciężkiej otyłości wzrosły w ciągu ostatniej dekady.

Natomiast odsetek dorosłych z ciężką otyłością (BMI powyżej 30) wzrósł z 13 procent do 16 procent w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Tendencja ta jest sprzeczna z celami określonymi w Nationaal Preventieakkoord. Ma on na celu zmniejszenie częstości występowania dorosłych z nadwagą do 38 procent. A ciężkiej otyłości do 7 procent do 2040 roku. Jednak dane sugerują, że cele te są dalekie od osiągnięcia.

CBS ustala klasyfikacje wagowe na podstawie danych z ankiety dotyczącej wzrostu i masy ciała, które następnie są wykorzystywane do obliczenia wskaźnika masy ciała (BMI). BMI wynoszące 25 lub więcej jest uważane za nadwagę, podczas gdy BMI powyżej 30 jest klasyfikowane jako otyłość.