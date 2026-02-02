Polacy bardziej narażeni na choroby serca niż Brytyjczycy. Zmieńmy to!

Co trzy minuty w Wielkiej Brytanii ktoś umiera na choroby związane z układem krążenia i sercem. My, Polacy jesteśmy bardziej narażeni na choroby układu krążenia niż reszta populacji w UK. I choć nikt nie bada Polaków jako osobnej grupy, statystyki dla nas mogą być jeszcze bardziej ponure. Według British Heart Foundation, wielu z tych śmierci można by zapobiec zmieniając styl życia.

Dlatego przyłączyliśmy się do wyzwania British Heart Foundation Walk for Hearts, aby zwrócić uwagę polskiej społeczności w UK na profilaktykę chorób serca. Jednocześnie chcemy współpracować z BHF nad zwiększaniem dostępu Polaków w UK do zasobów, które mogłyby im ratować życie.

Co możesz zrobić, jeśli chcesz wspomóc naszą inicjatywę?

Dlaczego Polacy w UK częściej i poważniej chorują na serce niż Brytyjczycy?

Oficjalne statystyki NHS rzadko wyodrębniają „Polaków” jako osobną kategorię (zazwyczaj trafiamy do szerokiej grupy White Other). Jednak lekarze i organizacje takie jak British Heart Foundation zauważają specyficzne czynniki ryzyka w naszej grupie.

Dieta i zmiana nawyków

Po przeprowadzce do UK wielu Polaków zmieniło nawyki żywieniowe na gorsze. Z braku czasu lub funduszy oraz przez łatwy dostęp do taniego, wysokoprzetworzonego jedzenia w UK, źle się odżywiają i tyją. Dodatkowo nawyki wyniesione z Polski (duża ilość soli, mięsa, tłuszczu) mogą bezpośrednio przekładać się na nadciśnienie.

Wysoki poziom stresu

Przewlekły stres związany z emigracją, barierą językową, obcym środowiskiem i walką o status materialny podnosi poziom kortyzolu, co niszczy naczynia krwionośne. Do tego dochodzi tęsknota za rodziną.

Bariera językowa i opóźniona diagnostyka

To jest kluczowy czynnik, który sprawia, że Polacy trafiają do lekarza znacznie później niż Brytyjczycy. Zwykle dopiero wtedy, kiedy ich stan jest już poważny. Polacy często zwlekają z wizytą u GP przez barierę językową lub brak wiary w brytyjski system ochrony zdrowia, w którym przepisuje się „paracetamol na wszystko”.

Rzadziej korzystamy z darmowych programów wczesnego wykrywania organizowanych przez NHS, przez co nadciśnienie czy wysoki cholesterol są wykrywane dopiero, gdy dojdzie do incydentu kardiologicznego.

Czynniki genetyczne i regionalne

Populacje z Europy Środkowo-Wschodniej mają statystycznie nieco wyższą tendencję do nadciśnienia tętniczego niż mieszkańcy krajów śródziemnomorskich.

Co możesz zrobić?

British Heart Foundation podkreśla, że 80% przedwczesnych zawałów i udarów można zapobiec poprzez prostą zmianę stylu życia. Wydaje się to proste, ponieważ każdy z nas zna zasady zdrowe odżywania i zdrowego stylu życia. Jednak zmiany nawyków są trudne do przeprowadzenia a zdrowa dieta i ruch wymagają czasu. Nie da się tego przeprowadzić jednego dnia a zmiany są powolne, dlatego tak wiele osób rezygnuje.

Dlatego my zachęcamy do kilku prostych kroków w tym miesiącu.