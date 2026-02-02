Walk for Hearts. Zadbaj o swoje serce z Polish Express!
Walk for Hearts. Zadbaj o swoje serce z Polish Express!
Exclusive
2 min.czytania

Polacy bardziej narażeni na choroby serca niż Brytyjczycy. Zmieńmy to!

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Co trzy minuty w Wielkiej Brytanii ktoś umiera na choroby związane z układem krążenia i sercem. My, Polacy jesteśmy bardziej narażeni na choroby układu krążenia niż reszta populacji w UK. I choć nikt nie bada Polaków jako osobnej grupy, statystyki dla nas mogą być jeszcze bardziej ponure. Według British Heart Foundation, wielu z tych śmierci można by zapobiec zmieniając styl życia.

Dlatego przyłączyliśmy się do wyzwania British Heart Foundation Walk for Hearts, aby zwrócić uwagę polskiej społeczności w UK na profilaktykę chorób serca. Jednocześnie chcemy współpracować z BHF nad zwiększaniem dostępu Polaków w UK do zasobów, które mogłyby im ratować życie.

- Advertisement -

Co możesz zrobić, jeśli chcesz wspomóc naszą inicjatywę?

Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę dla British Heart Foundation>>

Dołącz do wyzwania i przejdź 28, 50 albo 100 mil w lutym>>

Dlaczego Polacy w UK częściej i poważniej chorują na serce niż Brytyjczycy?

Oficjalne statystyki NHS rzadko wyodrębniają „Polaków” jako osobną kategorię (zazwyczaj trafiamy do szerokiej grupy White Other). Jednak lekarze i organizacje takie jak British Heart Foundation zauważają specyficzne czynniki ryzyka w naszej grupie.

Dieta i zmiana nawyków
Po przeprowadzce do UK wielu Polaków zmieniło nawyki żywieniowe na gorsze. Z braku czasu lub funduszy oraz przez łatwy dostęp do taniego, wysokoprzetworzonego jedzenia w UK, źle się odżywiają i tyją. Dodatkowo nawyki wyniesione z Polski (duża ilość soli, mięsa, tłuszczu) mogą bezpośrednio przekładać się na nadciśnienie.

Wysoki poziom stresu
Przewlekły stres związany z emigracją, barierą językową, obcym środowiskiem i walką o status materialny podnosi poziom kortyzolu, co niszczy naczynia krwionośne. Do tego dochodzi tęsknota za rodziną.

Bariera językowa i opóźniona diagnostyka
To jest kluczowy czynnik, który sprawia, że Polacy trafiają do lekarza znacznie później niż Brytyjczycy. Zwykle dopiero wtedy, kiedy ich stan jest już poważny. Polacy często zwlekają z wizytą u GP przez barierę językową lub brak wiary w brytyjski system ochrony zdrowia, w którym przepisuje się „paracetamol na wszystko”.

Rzadziej korzystamy z darmowych programów wczesnego wykrywania organizowanych przez NHS, przez co nadciśnienie czy wysoki cholesterol są wykrywane dopiero, gdy dojdzie do incydentu kardiologicznego.

Czynniki genetyczne i regionalne
Populacje z Europy Środkowo-Wschodniej mają statystycznie nieco wyższą tendencję do nadciśnienia tętniczego niż mieszkańcy krajów śródziemnomorskich.

Co możesz zrobić?

British Heart Foundation podkreśla, że 80% przedwczesnych zawałów i udarów można zapobiec poprzez prostą zmianę stylu życia. Wydaje się to proste, ponieważ każdy z nas zna zasady zdrowe odżywania i zdrowego stylu życia. Jednak zmiany nawyków są trudne do przeprowadzenia a zdrowa dieta i ruch wymagają czasu. Nie da się tego przeprowadzić jednego dnia a zmiany są powolne, dlatego tak wiele osób rezygnuje.

Dlatego my zachęcamy do kilku prostych kroków w tym miesiącu.

  • Pójście do przychodni (GP) i poproszenie o Blood Pressure Check.
  • Zmiana jednego złego nawyku żywieniowego (np. zamiast kupować smażony take away w drodze z pracy, kup sałatkę).
  • Podjęcie z nami wyzwania „Walk for Hearts”.
Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Największa od 70 lat reforma w kursach na prawo jazdy

Od października Irlandia Północna wprowadzi reformę w kursach na prawo jazdy, która będzie największą zmianą tego typu od 70 lat.
Kryminalne

Polak podpalił partnerkę. Zapadł wyrok sądu w Halle

Po całodniowej libacji alkoholowej mężczyzna oblał 47-letnią partnerkę łatwopalną cieczą i podpalił ją. Kobieta doznała rozległych oparzeń górnej części ciała
UK

Czy samochody z Chin to koń trojański? Auta niepokoją Brytyjczyków i Polaków

Gwałtowny wzrost popularności chińskich aut elektrycznych zderza się z narastającymi obawami o bezpieczeństwo danych i wpływy geopolityczne.
Niezbędnik emigranta

MTD ITSA – nowy sposób rozliczenia z HMRC. Co musisz wiedzieć

MTD ITSA to nowy, obowiązkowy sposób rozliczenia z HMRC dla części podatników. Od kwietnia 2026 roku osoby samozatrudnione z dochodem powyżej 50 000 funtów i landlordzi muszą prowadzić cyfrowe ewidencje i korzystać z płatnego oprogramowania do kwartalnego raportowania danych.
Holandia

Ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Holenderski rząd chce wprowadzić ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Zaniepokojone firmy biją na alarm.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet