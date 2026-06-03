Zmiany w przepisach dotyczących odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych

Ministerstwo Transportu wydało oświadczenie, które obejmie wszystkie linie lotnicze. Dotyczy odszkodowań dla pasażerów wynikających z opóźnionych i odwołanych lotów.

Zmiany w przepisach zapewnią pasażerom lepszą ochronę w przypadku zakłóceń w podróży. A także lepsze wsparcie w przypadku opóźnień i odwołanych lotów.

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Aktualizacja przepisów dotyczących odszkodowań dla pasażerów

Ustawa o lotnictwie cywilnym, która jest obecnie w trakcie drugiego czytania po jej ogłoszeniu w maju w King’s Speech, ma zapewnić szybsze podróże, wyższe standardy bezpieczeństwa i nowe uprawnienia wykonawcze. W tym także możliwość nakładania kar na linie lotnicze i lotniska, które nie spełniają oczekiwań pasażerów.

Zaktualizowane przepisy gwarantują odpowiednie odszkodowania dla pasażerów linii lotniczych za odwołane loty oraz ułatwią podróż pasażerom niepełnosprawnym. W ustawie stwierdzono również, że pasażerowie powinni otrzymać wsparcie w czasie zakłóceń. Należy zapewnić im wyżywienie i zakwaterowanie, w przeciwnym razie Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie egzekwował przepisy bardziej rygorystycznie.

Plany mają za zadanie także zmniejszenie opóźnień i przyspieszenie podróży lotniczych dla pasażerów poprzez redukcję liczby samolotów oczekujących w kolejce do lądowania. Minister lotnictwa Keir Mather powiedział:

– Nasze nowe przepisy zmodernizują brytyjskie lotnictwo, wspierając przebudowę naszej przestrzeni powietrznej w celu zapewnienia szybszych i bardziej wydajnych lotów. Jednocześnie podniosą standardy bezpieczeństwa lotniczego i zapewnią lepszą ochronę pasażerów. Jesteśmy dumni z solidnych i niezawodnych doświadczeń, jakie nasz sektor zapewnia pasażerom każdego dnia. Jesteśmy przekonani, że nikt nie powinien czuć się zawiedziony podczas podróży. Dlatego dajemy CAA nowe uprawnienia egzekucyjne, w tym możliwość nakładania grzywien w rzadkich przypadkach, gdy linie lotnicze i lotniska nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie praw pasażerów.

Zdecydowane działania wobec linii lotniczych i lotnisk

Zgodnie z nowymi przepisami, CAA będzie mogła podejmować szybsze i bardziej zdecydowane działania w przypadku zidentyfikowania linii lotniczych lub lotnisk, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Do takich zaniedbań zakwalifikowano podawanie nieprawdziwych informacji o zakłóceniach w lotach lub niewystarczające udogodnienia dla pasażerów z niepełnosprawnościami.

Niedawno utworzona UK Airspace Design Service (UK ADS) zostanie wzmocniona nowymi uprawnieniami rządowymi do wdrażania przeprojektowanych korytarzy lotniczych we współpracy z branżą lotniczą. Te zmodernizowane ścieżki skrócą czas oczekiwania wczasowiczów dzięki ustanowieniu szybszych dojazdów do lotnisk.

Ponadto minister transportu, Heidi Alexander, ma otrzymać rozszerzone uprawnienia do przeglądu przepisów dotyczących slotów startowych i lądowań samolotów. To z kolei stanowi podstawę do kompleksowego przeglądu istniejącego systemu, który odbędzie się jeszcze w tym roku.

Ministerstwo Transportu poinformowało: „Bez tej reformy pasażerowie mogliby się spodziewać 200 proc. wzrostu opóźnień do 2040 roku. Dlatego brytyjskie Biuro Lotnictwa Cywilnego (ADS) rozpoczęło już przebudowę tras do Londynu. Oznacza to szybsze i prostsze dojazdy do lotnisk, takich jak Heathrow i Gatwick. Co pozwoli na zmniejszenie średniej emisji hałasu i poprawę jakości powietrza dla lokalnych społeczności”.