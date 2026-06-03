Niemcy przestają przyciągać Polaków. Migracja z Polski spadła najbardziej w całej UE

Jeszcze dekadę temu wyjazd do Niemiec był dla wielu Polaków synonimem awansu ekonomicznego. Lepsze zarobki, stabilny rynek pracy i bliskość geograficzna sprawiały, że RFN pozostawała najważniejszym kierunkiem emigracji zarobkowej z Polski. Dziś ten trend wyraźnie słabnie. Migracja z Polski spadła najbardziej w całej UE!

Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że migracja z Polski do Niemiec gwałtownie maleje — najmocniej spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

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Migracja z Polski przestaje napędzać niemiecki rynek pracy

W 2025 roku Niemcy zanotowały wyraźny spadek salda migracji. Do kraju przyjechało o około 235 tys. osób więcej, niż go opuściło. To niemal o połowę mniej niż rok wcześniej i kilkukrotnie mniej niż podczas rekordowego 2022 roku, kiedy trwała fala uchodźców z Ukrainy. Za tym spadkiem stoją nie tylko mniejsze migracje z państw objętych konfliktami i kryzysami, takich jak Syria czy Afganistan. Coraz wyraźniej widać również odpływ zainteresowania Niemcami wśród obywateli państw UE. Szczególnie Polaków.

To zmiana o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Przez lata Polacy stanowili jedną z najliczniejszych grup migrantów zarobkowych w Niemczech. Polskie firmy budowlane, opiekunki osób starszych, kierowcy czy pracownicy przemysłu byli ważną częścią niemieckiego rynku pracy.

Migracja z Polski maleje wraz ze spadkiem różnic płacowych

Jeszcze kilkanaście lat temu różnice płacowe między Polską a Niemcami były ogromne. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Wynagrodzenia w Polsce rosną szybciej niż na Zachodzie, a bezrobocie pozostaje niskie. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że emigracja przestaje się opłacać w takim stopniu jak dawniej. Szczególnie po uwzględnieniu kosztów życia w Niemczech — cen mieszkań, energii, usług czy transportu.

Zmienił się także charakter wyjazdów. Coraz mniej osób emigruje „na stałe”. Dominują krótkie wyjazdy sezonowe lub praca transgraniczna. Wielu Polaków po kilku lub kilkunastu latach pobytu decyduje się również na powrót do kraju. Powody są różne: poprawa jakości życia w Polsce, chęć wychowywania dzieci bliżej rodziny, a także zmęczenie kosztami i tempem życia w Niemczech.

Migracja z Polski słabnie także przez problemy gospodarcze Niemiec

Eksperci zwracają uwagę, że Niemcy tracą dziś część swojej dawnej atrakcyjności również z powodów strukturalnych. Niemiecka gospodarka od dwóch lat rozwija się słabo, przemysł zmaga się z wysokimi kosztami energii, a rynek mieszkaniowy w dużych miastach znajduje się pod ogromną presją. Dla migrantów oznacza to coraz trudniejszy start. Problemem staje się także biurokracja i przeciążone usługi publiczne — od urzędów po edukację i ochronę zdrowia.

Paradoksalnie Niemcy nadal bardzo potrzebują pracowników z zagranicy. Starzejące się społeczeństwo i braki kadrowe w opiece zdrowotnej, logistyce czy budownictwie pozostają ogromnym wyzwaniem. Berlin liberalizuje więc przepisy migracyjne i ułatwia dostęp do rynku pracy specjalistom spoza UE. Jednak same przepisy mogą już nie wystarczyć, jeśli przewaga ekonomiczna nad Europą Środkową będzie dalej maleć.

Nowy trend w Europie

Zmiana widoczna jest także na poziomie regionalnym. Największy dodatni bilans migracyjny zanotowała Brandenburgia, granicząca z Polską. To efekt tańszych nieruchomości i odpływu mieszkańców z drogiego Berlina. Sama stolica Niemiec traci jednak mieszkańców coraz szybciej. Dla wielu migrantów życie w największych niemieckich metropoliach jest po prostu zbyt kosztowne.

Spadek migracji z Polski do Niemiec może być również symbolem głębszej zmiany w Europie. Polska przestaje być krajem masowej emigracji zarobkowej, a coraz częściej sama staje się państwem przyciągającym pracowników z zagranicy. Jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie sytuację, w której Niemcy będą zabiegać o migrantów bardziej niż sami Polacy o wyjazd za Odrę. Dziś taki scenariusz staje się nową europejską rzeczywistością