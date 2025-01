Pracodawcy nie mogą przenosić na imigrantów kosztów związanych ze sponsorowaniem

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii zatrudniający wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, nie mogą już przenosić na nich kosztów związanych ze sponsorowaniem.

Nowa polityka imigracyjna rządu brytyjskiego nakazuje brytyjskim pracodawcom pokrywanie takich wydatków, jak certyfikaty sponsorskie (CoS), licencje sponsorskie i inne powiązane koszty. Do tej pory często koszty te przenosili na swoich pracowników.

Imigranci nie mogą pokrywać kosztów związanych ze sponsorowaniem

31 grudnia 2024 roku weszła w życie zmiana ogłoszona w oświadczeniu ministerialnym rządu Partii Pracy z 28 listopada 2024 roku. Było to możliwe po aktualizacji wytycznych Home Office dla sponsorów zatrudniających imigrantów.

Obecnie zmiana dotyczy wykwalifikowanych pracowników, ale ma być rozszerzona również na pozostałych.

Koszty, którymi obecnie pracodawcy nie mogą obarczać pracowników zatrudnianych za granicą, są: opłata licencyjna sponsora, powiązane koszty administracyjne. A także opłaty za certyfikat sponsora, wynoszące około 2239 funtów. Teraz sponsorzy powinni sami ponosić te koszty przy zatrudnianiu wykwalifikowanych imigrantów.

Opłata za certyfikat sponsora (Certificate of Sponsorship – CoS) wydana w dniu lub po 31 grudnia 2024 wynosi obecnie 239 funtów za pracownika. Może być to znaczny wydatek dla firm zatrudniających i sponsorujących wielu pracowników.

Mimo wprowadzonych teraz zmian pracodawcy nadal mogą odzyskać inne koszty związane z zatrudnianiem imigrantów. Są to opłaty za złożenie wniosku wizowego, dopłaty za opiekę zdrowotną. A także opłaty za usługi uiszczane w imieniu pracowników lub osób na ich utrzymaniu.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Pracodawcy, którzy będą naruszać nowe zasady, ryzykują poważnymi karami. Może do nich należeć także cofnięcie licencji sponsora. To z kolei może prowadzić do szkód finansowych, problemów dla pracowników, którzy będą musieli znaleźć nowych sponsorów lub opuścić Wielką Brytanię.

Koszty dla wykwalifikowanych pracowników

Imigranci ubiegający się o wizę dla wykwalifikowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, powinni być świadomi kosztów. Należą do nich:

– opłaty za aplikację w wysokości 719 funtów za pobyt do trzech lat lub 1639 funtów za dłuższe okresy,

– dopłata za opiekę zdrowotną w wysokości 1035 funtów rocznie,

– środki na utrzymanie. Pracownicy muszą wykazać, że mają co najmniej 1270 funtów dostępnych środków, chyba że pracodawca pokrywa koszty utrzymania.