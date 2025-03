O ile wzrośnie podatek Vehicle Excise Duty od kwietnia 2025?

Od 1 kwietnia 2025 roku rosną stawki „podatku samochodowego” w Wielkiej Brytanii. O ile więcej posiadacze czterech kółek zapłacą ramach Vehicle Excise Duty (VED)?

Kanclerz skarbu Rachel Reeves ogłosiła zmiany w progach Vehicle Excise Duty dla nowych samochodów. Zapowiedziano je grudniu 2024 roku, ale wejdą w życie od kwietnia 2025. Wpłyną one na to, ile kierowcy będą płacić w pierwszym roku od rejestracji samochodu, ale nie tylko.

Zasadniczo, jak wynika z oficjalnego komunikatu brytyjskiego ministerstwa finansów stawki podatku od posiadania samochodu osobowego, dostawczego, motocyklu wzrosną równo z inflacją, a konkretnie zgodnie ze wskaźnikiem cen detalicznych (RPI).

Czym jest podatek Vehicle Excise Duty?

Vehicle Excise Duty (znany również jako „podatek od pojazdów” lub „podatek samochodowy”, a wcześniej „tax disc”) jest pobieranym rocznie podatkiem akcyzowym nałożonym na wszystkie pojazdy, których kierowcy korzystają z publicznych dróg w Wielkiej Brytanii. Jego pobieraniem zajmuje się Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA).

VED kierowcy opłacają co roku. Należy go uiścić przy pierwszej rejestracji pojazdu, a następnie płaci się go co sześć lub co 12 miesięcy.

W jaki sposób wylicza się stawkę „podatku samochodowego” w UK?

Zryczałtowany koszt VED w roku budżetowym 2024/25 wynosi 190 funtów. Właściciele samochodów hybrydowych mogą liczyć na niewielką zniżkę (10 GBP). Jednak jeśli cena katalogowa pojazdu w momencie pierwszej sprzedaży przekraczała 40 000 GBP, trzeba liczyć się z dopłatą z tytułu „premium car tax”. Wynosi ona 410 GBP.

Stawki VED zależą od pojemności silnika lub rodzaju paliwa i poziomu emisji dwutlenku węgla (emisji CO2), a także w zależności od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Jak to działa?

samochody zarejestrowane 1 kwietnia 2017 lub później podlegają opodatkowaniu w jednym z trzech progów VED – zero, standard lub premium.

samochody zarejestrowane w okresie od 1 marca 2001 do 31 marca 2017 stawki podzielone są na różne przedziały emisji CO2. Zasadniczo im niższa emisja, tym niższy podatek.

Progi podatku VED dla samochodów zarejestrowanych przed 1 marca 2001

Samochody zarejestrowane przed 1 marca 2001 r. klasyfikowane są jako Private/Light Goods (PLG), lub prywatne samochody osobowe, lub pojazdy ciężarowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg. Wysokość podatku w ich przypadku zależy od wielkości silnika.

Poniżej 1549 cm3 stawka VED wynosi: 210 GBP (12 miesięcy) oraz 115.50 GBP (6 miesięcy);

Powyżej 1549 cm3 stawka VED wynosi: 345 GBP (12 miesięcy) oraz 189.75 GBP (6 miesięcy).

Progi podatku VED dla samochodów zarejestrowanych po 1 marca 2001, ale przed kwietniem 2017

Podatki drogowe dla samochodów z silnikiem benzynowym i Diesla zarejestrowanych w tym okresie są zasadniczo takie same. Podatek Vehicle Excise Duty dla samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi – takich jak hybrydy, hybrydy typu plug-in oraz tych napędzanych LPG, CNG lub biopaliwem – kosztuje o 10 funtów mniej niż w przypadku samochodów ze „zwykłymi” silnikami.

Próg A Emisja do 100 g/km – 0 GBP

Próg B Emisja 101-110g/km – 20 GBP

Próg C Emisja 111-120g/km – 35 GBP

Próg D Emisja 121-130g/km – 160 GBP

Próg E Emisja 131-140g/km – 190 GBP

Próg F Emisja 141-150g/km – 210 GBP

Próg G Emisja 151-165 g/km – 255 GBP

Próg H Emisja 166-175 g/km – 305 GBP

Próg I Emisja 176-185 g/km – 335 GBP

Próg J Emisja 186-200 g/km – 385 GBP

Próg K Emisja 201-225 g/km – 415 GBP

Próg L Emisja 226-255 g/km – 710 GBP

Próg M Emisja powyżej 255 g/km – 735 GBP

Progi podatku VED dla samochodów zarejestrowanych po kwietniu 2017 r.

1 kwietnia 2017 roku zmienił się system opodatkowania nowego samochodu w Wielkiej Brytanii. System VED oparty na emisji CO2 został zastąpiony trzema nowymi przedziałami podatku drogowego (zero, standard, premium). Samochody zarejestrowane po raz pierwszy po kwietniu 2017 nadal podlegają „showroom tax”. Oznacza to, że stawka VED w pierwszym roku po kupieniu jest wyższa. Natomiast od drugiego roku obowiązuje stawka standardowa.

W przypadku samochodów mieszczących się w tej kategorii obowiązuje również „premium car tax”, o którym pisaliśmy powyżej. To dodatkowe 410 funtów przez pierwsze pięć lat opłacania stawki standardowej podatku Vehicle Excise Duty w przypadku nowego samochodu o cenie katalogowej przekraczającej 40 000 GBP.

Podatek VED w przypadku samochodów elektrycznych

W 2025 od samochodów elektrycznych będą pobierane opłaty VED po raz pierwszy. Nowe samochody elektryczne będą podlegać standardowej stawce i „premium car tax”. Pojazdy elektryczne będą również podlegać podatkowi „showroom tax” (który dotyczy pojazdów o emisji CO2 od 1 do 50 g/km) obecnie wynoszącym 10 funtów na rok.