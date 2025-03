Rośnie liczba zakażeń „superrzeżączką” w Anglii

Na oficjalnych stronach rządowych pojawiły się ostrzeżenia przed „superrzeżączką” w Anglii. Rośnie liczba zakażeń, które są niemożliwe do wyleczenia za pomocą antybiotów, które zwyczajnie zwalczają tę chorobę. Przedstawiciele systemu ochrony zdrowia na Wyspach ostrzegają, że rzeżączka może stać się chorobą nieuleczalną.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez UK Health Security Agency, w Anglii rośnie liczby przypadków rzeżączki opornej na leczenie za pomocą antybiotyków. Trzeba jednak w pierwszym rzędzie zaznaczyć, iż liczba zachorowań tego typu pozostaje niska.

„Superrzeżączka” w Anglii występuje coraz powszechniej. Przypadków występowania notuje się coraz więcej.

Dane UK Health Security Agency napawają niepokojem

Jak wynika z nowych danych zgromadzonych przez UKHSA, odnotowano wzrost liczby przypadków rzeżączki, której nie da się wyleczyć za pomocą tradycyjnej antybiotykoterapii. Co więcej, pojawiają się także szczepy tej choroby zakaźnej, które charakteryzują się dużą odpornością na leki. To przypadki zarażeń określanych z angielska, jako „extensively drug-resistant” (XDR).

„Szczególne obawy budzi rzeżączka oporna na ceftriakson. Jest to główny antybiotyk stosowany w leczeniu rzeżączki. Odporność na ceftriakson może utrudniać skutecznie leczenie zakażeń” – jak czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jednak zaznaczmy w tym miejscu bardzo wyraźnie – zwykle rzeżączkę da się bardzo skutecznie wyleczyć.

„Superrzeżączka” w Anglii – więcej zakażeń

„Od czasu pierwszego przypadku wykrytego w Anglii w 2015 roku, do tej pory zgłoszono 42 przypadki rzeżączki odpornej na ceftriakson” – jak czytamy dalej. „Piętnaście z nich to przypadki określane, jako XDR. Tego typu zakażenia cechuje odporność nie tylko na ceftriakson, ale również na leczenie oparte na innych lekach”.

Chociaż liczba przypadków na Wyspach pozostaje niska, to nowe przypadki są wykrywane coraz częściej. „W ciągu 15 miesięcy od stycznia 2024 do 20 marca 2025 roku zgłoszono 17 przypadków rzeżączki opornej na ceftriakson. 13 odnotowano w 2024, a cztery, póki co, w 2025. Dla porównania, w ciągu poprzednich dwóch lat (od stycznia 2022 do grudnia 2023 roku) odnotowano 16 takich przypadków”.

Również ilość odnotowanych przypadków rzeżączki XDR również rośnie. „Od stycznia 2024 do marca 2025 roku odnotowano 9 przypadków XDR. 6 przypadków miało miejsce w 2024 i 3 w 2025 (do tej pory). Jest to porównywalne z 5 przypadkami w sumie w ciągu poprzednich 2 lat (od stycznia 2022 do grudnia 2023)”.

Czym jest „superrzeżączka”?

Skąd wzięła się „superrzeżączka” w Anglii? Według ustaleń UK Health Security Agency „większość przypadków tego typu jest związana z podróżami do lub z regionu Azji i Pacyfiku”. Właśnie tam oporność na ceftriakson jest powszechna. „Chociaż transmisja w Anglii była dotychczas ograniczona, rosnąca liczba przypadków w ostatnich latach jest niepokojąca. Przez to zwiększa się ryzyko szerszego rozprzestrzeniania się rzeżączki w Anglii i rośnie skala wyzwań związanych z leczeniem” tych przypadków.

Dodajmy w tym miejscu, iż nieleczona rzeżączka może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Wśród nich wymienia się niepłodność i zapalenia miednicy mniejszej (PID), zakażenia żeńskiego układu rozrodczego, który obejmuje macicę, jajowody i jajniki.

Jak można uniknąć zakażenia?

– Rzeżączka staje się coraz bardziej oporna na antybiotyki – komentuje Dr Katy Sinka, konsultantka epidemiolog i szefowa działu chorób STI w UKHSA. – To może sprawić, że w przyszłości stanie się nieuleczalna.

– Najlepszym sposobem na powstrzymanie chorób przenoszonych drogą płciową jest stosowanie prezerwatywy. Jeśli uprawiałeś seks bez prezerwatywy z nowym lub przypadkowym partnerem, zrób test. Dotyczy to również sytuacji, gdy uprawiasz seks za granicą. Wczesne wykrycie nie tylko chroni twoje zdrowie, ale także zapobiega przenoszeniu się choroby na inne osoby – dodaje doktora Sinka.