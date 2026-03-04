Kiedy jest Pancake Day? Czemu Brytyjczycy objadają się naleśnikami na zakończenie karnawału?

W jaki sposób wyznaczana jest data Pancake Day? Skąd w Wielkiej Brytanii wziął się zwyczaj jedzenia naleśników w Ostatki?

Pancake Day to brytyjskie Ostatki. W Polsce Ostatki trwają kilka dni – zaczynają się w Tłusty Czwartek, czyli niemal tydzień przed zakończeniem karnawału i rozpoczęciem Wielkiego Postu. Jednak w Wielkiej Brytanii jest to jeden konkretny dzień. Pancake Day wypada zawsze we wtorek przed Środą Popielcową – w tym roku święto naleśnika wypada więc 4 marca.

Tradycja Pancake Day w UK

Pancake Day to dzień, w którym mieszkańcy Wysp hucznie kończą karnawał, ponieważ następnego dnia rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Dlaczego w Ostatki jedzą oni masowo akurat naleśniki? Skąd wziął się ten zwyczaj? Legend wyjaśniających tradycję Pancake Day jest wiele, jednak wiążą się one z tym, że Wielki Post to w tradycji chrześcijańskiej okres wyrzeczeń – nic więc dziwnego, że tuż przed nim ludzie chcieli na wyrost przysporzyć sobie jedzenia i innych przyjemności, których będzie brakowało im przez następne około 40 dni, aż do Wielkanocy.

Według jednego z przekazów, historia Pancake Day sięga XV wieku, gdy według ludowej opowieści pewną kobietę w Buckinghamshire w czasie robienia naleśników zaskoczyły dźwięki kościelnych dzwonów. Dzwony wzywały wiernych na modlitwę, właśnie na styku karnawału i Wielkiego Postu. Kobieta ta wpadła wtedy na pomysł, aby dokończyć smażenie w drodze na nabożeństwo. Do kościoła zabrała więc ze sobą patelnię i smażyła resztki biegnąć do świątyni. Opowieść ta jest pielęgnowana szczególnie w miejscowości Olney, gdzie co roku organizuje się słynne wyścigi w Pancake Day.

Nie jest to oczywiście jedyna legenda, mająca wyjaśnić tradycje związane z Pancake Day w UK, choć chyba najbardziej znana. Z praktycznego punktu widzenia warto jednak pamiętać, że – niezależnie od szczegółowych ludowych przekazów – naleśniki robione i jedzone powszechnie dzień przed Środą Popielcową miały być też po prostu dobrą okazją nie tylko do zjedzenia czegoś tłustego, słodkiego i pysznego, ale także – do wykorzystania resztek mleka, jaj i cukru przed radykalnym ograniczeniem jedzenia związanym z Wielkim Postem.

Jaki jest najprostszy przepis na ciasto naleśnikowe?

Najprostszy przepis na ciasto naleśnikowe składa się z 3 podstawowych składników:

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka mleka

jajko

Przygotowanie:

Wszystkie składniki wymieszaj trzepaczką lub mikserem na gładką masę (bez grudek).

Jeśli ciasto jest za gęste, dodaj trochę wody. Jeśli za rzadkie, dosyp odrobinę mąki.

Odstaw na 10–15 minut, aby składniki się „przegryzły”.

Smaż na dobrze rozgrzanej patelni z odrobiną oleju lub masła, cienką warstwą z obu stron na złoty kolor.

To najprostsza baza – możesz dodać szczyptę soli, cukru (do słodkich naleśników) lub trochę masła dla lepszego smaku.