Dzień Matki w UK
Dziś Dzień Matki w Wielkiej Brytanii (Mothering Sunday)

Jakub Mróz

Dzień Matki w Wielkiej Brytanii jest obchodzony w zupełnie innym terminie niż w Polsce i jest świętem ruchomym. W tym roku wypada 15 marca. 

Dzień Matki to święto, które dla wielu ludzi jest bardzo ważne. Ważne jest zarówno dla nas, dorosłych, którzy w większości zostawiliśmy swoich rodziców w Polsce. Obchodzą je także nasze dzieci, które żyjąc w Wielkiej Brytanii często związane są mocnej z terminami tego typu świąt na Wyspach niż w Polsce.

Niektórzy Polacy z UK wolą Dzień Matki obchodzić według terminarza brytyjskiego, a inni wolą pozostać przy terminarzu polskim. Niektórzy świętują też obie daty. Szczególnie jeśli sami mamy dzieci w UK, a nasi rodzice mieszkają w Polsce. Może być też tak, że zaliczamy się do innej grupy niż nasi rodzice lub nasze dzieci. W związku z tym, warto przypomnieć sobie, kiedy obchodzimy Dzień Matki w Wielkiej Brytanii, a kiedy w Polsce.

Kiedy obchodzimy Dzień Matki w UK?

W Wielkiej Brytanii Dzień Matki jest świętem ruchomym. Oznacza to, że data tego święta co roku jest nieco inna. Ponieważ nazwa święta to po angielsku „Mothering Sunday” musi ono zawsze wypaść w niedzielę.

W 2026 roku Dzień Matki w UK wypada w niedzielę 15 marca.

Dlaczego Dzień Matki w UK jest świętem ruchomym?

Jest tak dlatego, że według brytyjskiej tradycji święto to wypada zawsze w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Mothering Sunday pochodzi z tradycji chrześcijańskiej i odnosi się do czwartego postu niedzielnego w Wielkim Poście. Wtedy to wierni odwiedzali swoją „kościół matkę” (Mother Church) – główną świątynię w regionie. W XVII wieku w Anglii był to także dzień, gdy służący dostawali wolne, aby wrócić do rodzinnego domu i spędzić czas z matką. Z czasem tradycja ta przekształciła się w świeckie święto Dnia Matki. Ponieważ Wielkanoc to święto ruchome, siłą rzeczy Dzień Matki w UK też jest świętem ruchomym.

Dzień matki w Polsce

W Polsce z kolei sprawa jest znacznie mniej skomplikowana. Ponieważ Dzień Matki ma na stałe ustaloną jedną i tą samą datę – identyczną każdego roku. W Polsce Dzień Matki jest obchodzony 26 maja.

Jaki prezent dla mamy, która mieszka w Polsce?

Jeśli mieszkasz w UK, a Twoja mama jest w Polsce, dobrym pomysłem będzie prezent, który łatwo wysłać lub zamówić z dostawą.

Najczęściej wybierane są kwiaty z poczty kwiatowej, a także kosze prezentowe. Idealnie sprawdzą się zestawy słodyczy, herbat, kawy lub kosmetyków.

Bardziej osobiste prezenty obejmą fotoalbum, poduszka ze zdjęciem lub ręcznie wykonane drobiazgi.

Prezenty wirtualne (idealne na ostatnią chwilę!)

Prezenty wirtualne są idealne dla osób, które zapomną o święcie i przypomną sobie w ostatniej chwili. Może to być bon podarunkowy  – do ulubionego sklepu mamy (np. Rossmann, Empik, Allegro). Subskrypcja – np. Netflix, Storytel, Spotify. Voucher na masaż/spa – możesz kupić online w polskich salonach.

