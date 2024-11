Ryanair kontra UE: walka o kontrolerów za których płacą pasażerowie

Ryanair, jedna z największych linii lotniczych w Europie, zainicjowała kampanię pod hasłem „Air Traffic Control ruined our holiday” („Kontrola ruchu lotniczego zrujnowała nasze wakacje”).

Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na powtarzające się problemy związane z kontrolą ruchu lotniczego, które prowadzą do opóźnień i odwołań lotów, wpływając negatywnie na plany podróżnych.

Opóźnione loty zmorą Europy

W ostatnich miesiącach europejski sektor lotniczy boryka się z licznymi zakłóceniami spowodowanymi problemami w kontroli ruchu lotniczego. Michael O’Leary, prezes Ryanaira, wielokrotnie krytykował europejskie służby kontroli ruchu lotniczego za ich „niewydolność” i wzywał do reform w tym sektorze. Na brakach kadrowych w wieżach kontrolnych cierpią pasażerowie, a zdaniem wielu zagrożone jest też bezpieczeństwo. Według Ryanaira, ponad 180 tysięcy lotów było opóźnionych w tym roku, a milion pasażerów odczuło tego negatywne skutki.

Cel kampanii “Air Traffic Control ruined our holiday”

Kampania „Air Traffic Control ruined our holiday” ma na celu uświadomienie pasażerom, że tak naprawdę to oni kupując bilet, płacą także za obsługę lotu przez kontrolerów na lotniskach i powinni domagać się usługi dobrej jakości.

Jednak w tym roku kontrola ruchu lotniczego ma za mało pracowników i jest niedostatecznie przeszkolona, co oznacza, że linie lotnicze i pasażerowie nie otrzymują usług, za które płacą. Skutkiem są spóźnienie, stres czy zrujnowane wakacje.

Ryanair zachęca także, aby pasażerowie domagali się zmian w systemie kontroli ruchu lotniczego – wprowadzenie niezbędnych reform i poprawy jakości usług.

Jak dołączyć do kampanii?

Ryanair zachęca wszystkich pasażerów, którzy doświadczyli problemów związanych z kontrolą ruchu lotniczego, do aktywnego udziału w kampanii poprzez napisanie maila do Urszuli von der Leyen z petycją o wprowadzenie zmian.

Linia lotnicza przygotowała treść maila, którą należy uzupełnić o dane i wysłać przez formularz kontaktowy na stronie KE: https://commissioners.ec.europa.eu/ursula-von-der-leyen_en#paragraph_343

Ursula,

My holiday was absolutely ruined by Air Traffic Control.

My flight from [ENTER YOUR AIRPORT HERE] to [ENTER YOUR DESTINATION HERE], was [DELAYED BY XX HOURS / CANCELLED], all because Air Traffic Control haven’t trained and rostered enough staff.

Because of their mismanagement, I started my hard-earned holiday… (FEEL FREE TO VENT YOUR FURY HERE.)

As a European citizen, I demand you take action to get Air Traffic Control working for European travellers this Summer.

Dlaczego warto dołączyć do kampanii?

Problemy z kontrolą ruchu lotniczego mają bezpośredni wpływ na doświadczenia pasażerów, prowadząc do opóźnień, odwołań lotów i zakłóceń planów podróży. Kampania Ryanaira ma na celu zjednoczenie głosów pasażerów w celu wywarcia presji na odpowiednie instytucje, aby wprowadziły niezbędne zmiany i poprawiły jakość usług w europejskim sektorze lotniczym.