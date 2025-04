Zakłócenia w podróży przed świętami. Loty, kolej i korki na drogach

Jeśli planujemy wyjazd na Bank Holidays, musimy liczyć się z tym, że przed świętami pojawią się zakłócenia w podróży. Czego możemy spodziewać się na lotniskach, na kolei i na drogach?

W okresie Świąt Wielkanocnych zakłócenia w podróży bywają stresujące. Każdy z nas chciałby uniknąć korków, opóźnionych lotów i podobnych problemów dotarciu do celu. Warto zatem wiedzieć, jakich utrudnień możemy spodziewać się w tym czasie wyruszając w podróż.

Zakłócenia w podróży na drogach

Jeśli planujemy wyjazd samochodem na święta, największych korków możemy spodziewać się na autostradach M5, M6, M25 i A303.

Czas od piątku 11 kwietnia do niedzieli 13 kwietnia będzie najprawdopodobniej okresem największego ruchu. Szczególnie na połączeniach do i z portów, zwłaszcza w Dover i na terminalu Eurotunelu w Folkestone.

Zgodnie z przewidywaniami, największe korki będą na następujących trasach:

M6 na północ od Birmingham, szczególnie Preston i dalej. Powodem jest to, że wiele osób wybiera się do Blackpool i Lake District.

M5 na południowy-zachód od Birmingham do Bristolu i Exeter.

A303 na południowy-zachód, przez Wiltshire.

M25, szczególnie między zjazdami na M23 i M40 na południowy-zachód i Dartford Crossing na wschodzie.

Utrudnienia na kolei

Z powodu prac inżynieryjnych Network Rail wystąpią utrudnienia na kluczowych połączeniach kolejowych.

W weekend, 12 i 13 kwietnia lotnisko Luton będzie odcięte od kolei. Musimy liczyć się z brakiem pociągów East Midlands Railway i Thamesling między London St Pancras i Bedford. Między Hitchin na głównej linii East Coas z Bedford będą kursować autobusy zastępcze.

Ponadto główna linia West Coast będzie zamknięta w London Euston od soboty 19 do poniedziałku 21 kwietnia. Nawet w Wielki Piątek usługa Avanti West Coast łącząca London Euston z West Midlands, północno-zachodnią Anglią, północną Walią i południową Szkocją będzie ograniczona.

Dalej na północ na głównej linii West Coast, nie będą kursować żadne pociągi z Carlisle do Szkocji z powodu prac nad wymianą torów od soboty do poniedziałku.

HS2 – kontrowersyjna, opóźniona linia, która miała połączyć Londyn z Birmingham – powoduje zamknięcie linii Chiltern Railways między London Marylebone i Aylesbury. Między Great Missenden i Aylesbury trwa budowa mostu.

Co istotne również stacja London Paddington, będąca węzłem komunikacyjnym sieci Great Western Network, też odczuje znaczną redukcję przepustowości. Dwie z czterech linii biegnących na zachód do Reading będą zamknięte podczas weekendu wielkanocnego.

Natomiast pociągi Heathrow Express będą kursować nie co 15 minut, ale co pół godziny.

Opóźnienia lotów

Natomiast linie lotnicze ostrzegają pasażerów przed największymi opóźnieniami lotów od ćwierćwiecza. Powodem będzie fakt, że centra kontroli ruchu lotniczego zmagają się z niedoborami pracowników.

Ryanair twierdzi, że 36,2 mln jego pasażerów ucierpiało z powodu ograniczeń kontroli ruchu lotniczego w ciągu ostatniego roku. Z kolei ponad 200 000 lotów zostało opóźnionych. Najbardziej ucierpieli podróżni lecący do i z Francji oraz Hiszpanii.

Największa brytyjska tania linia lotnicza, easyJet, która ma siedzibę w Luton, twierdzi, że jej najbardziej ruchliwym dniem będzie Wielki Piątek, 18 kwietnia. Przewoźnik planuje ponad 1100 lotów do lub z brytyjskich lotnisk, przewożąc do 145 000 pasażerów.

Najpopularniejszymi słonecznymi destynacjami są Dalaman w Turcji oraz hiszpańskie wyspy Majorka i Teneryfa.

Najbardziej ruchliwe dni dla kluczowych lotnisk:

Bristol 11-14 i 18-21 kwietnia

Edynburg 13 kwietnia dla odlotów i najbardziej ruchliwy ogółem; 20 kwietnia dla przylotów

Gatwick 18 kwietnia

Glasgow 20 kwietnia

Liverpool 18 kwietnia

Luton 13 kwietnia dla przylotów, 18 kwietnia dla odlotów

Manchester 18 kwietnia.

Ponadto pasażerowie promów powinni wziąć także pod uwagę opóźnienia na trasie między Francją i Wielką Brytanią.