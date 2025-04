Zakaz przywożenia tych produktów do UK. Uważnie pakujcie walizki

Wielka Brytania wprowadza zakaz przywożenia produktów mięsnych i serów z Unii Europejskiej, w tym także z Polski. Za jego złamanie grożą kary do 5 tys. funtów.

W obawie przed rozprzestrzenianiem się pryszczycy (FMD) Wielka Brytania wprowadziła zakaz przywożenia produktów odzwierzęcych nawet na własny użytek. Polacy wracający po Świętach Wielkanocnych na Wyspy powinni dokładnie przemyśleć pakowanie walizek. Za próbę wwiezienia zabronionych produktów grozi wysoka grzywna.

W Polsce nie odnotowano wprawdzie przypadków pryszczycy, jednak Wielka Brytania apeluje także do Polaków, aby nie przywozili ze sobą na Wyspy mięsa i serów.

Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię pryszczycy w Europie, która dziesiątkuje zwierzęta, brytyjskie władze zdecydowały się wprowadzić zakaz.

Jeśli przy przekroczeniu brytyjskiej granicy służby znajdą w naszym bagażu wędliny lub sery (nawet w kanapkach), możemy zapłacić do 5 tysięcy funtów kary. Produkty te będą podlegały konfiskacie i zniszczeniu.

Zakaz dotyczy: wieprzowiny, wołowiny, jagnięciny, dziczyzny, baraniny, a także mleka i produktów mlecznych jak masło, sery czy jogurty.

Travellers arriving in Great Britain face import ban on EU meat and dairy

[image or embed]

— The Guardian (@theguardian.com) 12 kwietnia 2025 17:37