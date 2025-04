Zmarł papież Franciszek. Zerwał z tradycją w sprawie pochówku

W Poniedziałek Wielkanocny o godzinie 07.35 zmarł papież Franciszek. W sprawie swojego pochówku wydał nietypową decyzję zrywając ze 120-letnią tradycją.

Na Placu Św. Piotra od rana gromadzą się żałobnicy, wśród których widać smutek, ale też zaskoczenie. Śmierć papieża Franciszka nastąpiła dzień po tym, jak pojawił się na Placu, aby złożyć życzenia wielkanocne tysiącom wiernych.

W Poniedziałek Wielkanocny zmarł papież Franciszek

O stan zdrowia papieża Franciszka niepokoiło się wielu wiernych w ostatnim czasie. Jednak po pięciu tygodniach leczenia zapalenia płuc, wypisano go ze szpitala, co dało nadzieję na dojście do zdrowia głowy Kościoła katolickiego.

Papież pojawił się także kilka razy publicznie po wyjściu ze szpitala. 6 kwietnia w Watykanie pojawił się na krótko na wózku inwalidzkim.

Natomiast trzy dni później miał prywatne spotkanie z królem Karolem i królową Kamillą.

Ponadto 10 kwietnia odwiedził Bazylikę Św. Piotra. Wtedy widziano go bez tradycyjnego papieskiego stroju. A w okresie wielkanocnym złożył niespodziewaną wizytę w Wielki Czwartek w więzieniu Regina Coeli w Rzymie. W Wielką Sobotę papież przywitał wiernych w Bazylice Św. Piotra.

Natomiast jego ostatnie publiczne wystąpienie miało miejsce w Niedzielę Wielkanocną, gdy złożył życzenia wesołych Świąt Wielkanocnych wiernym na Placu Św. Piotra. A tego samego dnia spotkał się z wiceprezydentem USA, JD Vance’em.

Zerwanie z tradycją w sprawie pochówku

Papież Franciszek wydał zaskakujące dyspozycje w sprawie swojego pochówku. Po raz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w Grotach Watykańskich Bazyliki Św. Piotra.

Franciszek upodobał sobie inne miejsce. Ponad rok temu ujawnił w jednym z wywiadów, że ma już przygotowany dla siebie grób w Bazylice Santa Maria Maggiore. Było to dla niego szczególne miejsce. W ciągu prawie 12 lat pontyfikatu odwiedzał je ponad 120 razy.

Ponadto papież w dokumencie ogłoszonym w ubiegłym roku uprościł rytuał papieskiego pochówku. Ma on wyglądać na skromny pogrzeb „pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy”.

Zgodnie z decyzją Franciszka ciało papieża ma być natychmiast złożone do trumny (z cynku i drewna) i nie będzie wystawiane na katafalku. Zgodnie z jego życzeniem ma odbyć się po śmierci jedno czuwanie a nie dwa.

Premier Wielkiej Brytanii o śmierci papieża

W sprawie śmierci papieża Franciszka głos zabrał także Keir Starmer. W serwisie X napisał, że jest „głęboko zasmucony wiadomością o śmierci Jego Świątobliwości Papieża Franciszka”.

Stwierdził także, że „jego przywództwo w skomplikowanych i trudnych czasach dla świata i Kościoła było odważne, ale zawsze wypływało z głębokiej pokory”. Premier dodał, że Franciszek był „papieżem dla biednych, uciśnionych i zapomnianych”.