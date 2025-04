Chociaż często podkreśla się, że najlepiej zarabiają “fachowcy”, najnowszy raport z rynku pracy w Niemczech wskazuje, że wyższe wykształcenie oznacza wyższe zarobki. Zatem jaką pensją mogą cieszyć się osoby z magistrem, a jaką technicy?

Wiele zależy wprawdzie od branży i specjalizacji, jednak badania przeprowadzone w Niemczech jasno wskazują na korelację pomiędzy wykształceniem a zarobkami. Jest to o tyle ciekawe, że od jakiegoś czasu podkreślana jest wartość praktycznych umiejętności. Jak zatem wygląda rozkład wynagrodzeń, który jednoznacznie wpływa na wysokość późniejszej emerytury? Czy wyższe wykształcenie zawsze oznacza wyższe zarobki? Zapewne nie, ale na pewno im sprzyja.

Wyższe wykształcenie – wyższe zarobki

Poziom wykształcenia ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia. Potwierdzają todane Statystycznego Urzędu Województwa Badenia-Wirtembergia. Średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych na pełen etat w kwietniu 2024 roku wykazywało wyraźną zależność od poziomu edukacji. Pracownicy bez potwierdzonego wykształcenia zarabiali średnio 3.447 euro brutto miesięcznie. W tym samym czasie osoby z wykształceniem zawodowym mogły liczyć na 4.239 euro, co oznacza różnicę na poziomie 792 euro. Absolwenci studiów licencjackich zarabiali średnio 5.566 euro. Natomiast posiadacze tytułu magistra – aż 7.300 euro. Najwyższe dochody osiągali doktorzy, którzy otrzymywali średnio 8.799 euro miesięcznie. Ważną rolę odgrywa także branża. Specjaliści z dziedziny nauk przyrodniczych i informatyki osiągali przeciętnie 5.945 euro, podczas gdy pracownicy rolnictwa jedynie 3.181 euro. Zatem liczny potwierdzają, że wyższe wykształcenie to wyższe zarobki.

Niektóre zawody wymagające wykształcenia, jak pielęgniarstwo, zapewniały relatywnie wysokie wynagrodzenie przekraczające 4.400 euro. Inne sektory z nadwyżką pracowników, jak hotelarstwo czy asystentura medyczna, oferowały wynagrodzenia poniżej średniej. Dane te jednoznacznie wskazują, że inwestycja w edukację przynosi wymierne korzyści finansowe, a różnica w wynagrodzeniu między poszczególnymi poziomami wykształcenia może wynosić nawet ponad 5.000 euro miesięcznie.

Czy warto inwestować w wykształcenie?

Inwestowanie w wykształcenie to jedna z najbardziej opłacalnych decyzji, co potwierdzają dane statystyczne zarówno w Niemczech, jak i wśród Polaków pracujących za Odrą. Według analiz Statystycznego Urzędu Województwa Badenia-Wirtembergia, osoby z ukończonym kształceniem zawodowym zarabiają średnio o 792 euro więcej niż ci bez dyplomu, a różnice te rosną wraz ze stopniem edukacji – absolwenci studiów magisterskich osiągają przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7.300 euro, a doktorzy nawet 8.799 euro miesięcznie. Badania niemieckiego Instytutu Gospodarki wskazują, że im wyższe kwalifikacje, tym większa stabilność zatrudnienia i mniejsze ryzyko bezrobocia. Zatem wprost wyższe wykształcenie to wyższe zarobki.

Wzrost wynagrodzeń wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia jest widoczny również u emigrantów

Wśród Polaków pracujących w Niemczech tendencja ta również jest widoczna. Zatem wykwalifikowani specjaliści, np. inżynierowie, informatycy czy lekarze, mogą liczyć na wynagrodzenia znacznie wyższe niż pracownicy niewykwalifikowani, zatrudnieni np. w budownictwie czy usługach.

Jednak ważnym czynnikiem pozostaje także branża i znajomość języka. Dlatego doświadczeni fachowcy bez formalnego wykształcenia, ale z praktycznymi umiejętnościami i dobrą znajomością niemieckiego, często zarabiają więcej niż absolwenci studiów z mniej dochodowych kierunków. Wniosek? Edukacja otwiera drzwi do wyższych zarobków. Jednocześnie jednak sukces finansowy zależy także od wyboru odpowiedniej specjalizacji i umiejętności dostosowania się do rynku pracy.