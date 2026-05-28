Jak wygląda przyszłość emerytur Polaków, którzy wrócili z UK? Kryzys systemu na wielu płaszczyznach

Jeszcze kilkanaście lat temu Wielka Brytania była dla setek tysięcy Polaków miejscem stabilnej pracy i przewidywalnej przyszłości. Wyjazd oznaczał szybkie zatrudnienie, regularne opłacanie składek National Insurance oraz przekonanie, że każdy przepracowany rok realnie buduje prawo do emerytury. Jednak sytuacja w UK bardzo się zmienia, a Brytyjczycy obawiają się o zwoje emerytury. A jak wygląda przyszłość emerytur Polaków?

Dziś coraz częściej pojawia się pytanie, czy ta emerytura jest bezpieczna. Szczególnie w przypadku osób, które wróciły już do Polski i nie planują powrotu do Wielkiej Brytanii. System nie ma “oszczędności” a osób pracujących w UK jest coraz mniej. Obawa o przyszłość nie wynika z bieżących nastrojów politycznych, lecz z konstrukcji systemu i zmian struktury społeczeństwa.

Jak działa brytyjski system emerytalny

Brytyjska State Pension nie działa jak indywidualne konto oszczędnościowe. Jest to system bieżącego finansowania. Dlatego składki pracujących osób finansują obecnych emerytów, a w zamian każdy pracownik buduje własne prawo do przyszłego świadczenia.

Oznacza to, że emerytura nie jest kapitałem, który można stracić wraz z wyjazdem z kraju. Jest prawem wynikającym z historii opłacania składek National Insurance. To prawo pozostaje przypisane do osoby, niezależnie od tego, gdzie później mieszka.

Warunki uzyskania emerytury z Wielkiej Brytanii

Aby otrzymać brytyjską emeryturę państwową, konieczne jest spełnienie minimalnych warunków składkowych. Obecnie próg wynosi dziesięć lat opłaconych składek National Insurance. To daje prawo do jakiejkolwiek emerytury z UK. Dlatego jeśli pracownik odkładał przez 9 lat – emerytura z UK nie przysługuje.

Pełne świadczenie przysługuje przy około trzydziestu pięciu latach składkowych. System jest proporcjonalny. To oznacza, że wysokość emerytury zależy bezpośrednio od liczby lat pracy i opłacanych składek.

Dla zobrazowania skali można przyjąć, że pełna State Pension wynosi obecnie około dwustu dwudziestu funtów tygodniowo. Osoba z dziesięcioletnim stażem otrzyma jedynie część tej kwoty. Natomiast przy dwudziestu latach świadczenie rośnie proporcjonalnie, ale nadal nie osiąga pełnego poziomu.

Co oznacza powrót do Polski dla emerytury?

Powrót do Polski nie powoduje utraty prawa do emerytury wypracowanej w Wielkiej Brytanii. Jeśli dana osoba spełniła minimalny próg składkowy i pracowała legalnie, świadczenie będzie wypłacane niezależnie od miejsca zamieszkania.

Emerytura może być przekazywana bezpośrednio na konto bankowe w Polsce. Kluczowe jest jedynie to, aby historia składkowa była poprawnie udokumentowana i spełniała wymagane minimum.

Nie ma mechanizmu, który pozwalałby na odebranie już nabytych praw emerytalnych z powodu zmiany kraju zamieszkania.

Starzejące się społeczeństwo i presja na system

Brytyjski system emerytalny znajduje się pod presją demograficzną. Społeczeństwo starzeje się. Rośnie liczba osób w wieku powyżej osiemdziesięciu pięciu lat. Jednocześnie maleje liczba osób w wieku produkcyjnym.

Ponieważ system działa w modelu bieżącego finansowania, mniejsza liczba pracujących oznacza większe obciążenie dla budżetu państwa. W efekcie coraz częściej pojawiają się dyskusje o podnoszeniu wieku emerytalnego, zwiększaniu roli prywatnych oszczędności oraz ograniczaniu tempa wzrostu przyszłych świadczeń.

Ważne jest jednak to, że te zmiany dotyczą przyszłych zasad systemu, a nie już wypracowanych praw emerytalnych. Choć i tu obawy rosną – o wydolność systemu.

Migracja i rola Polaków w systemie

Polacy odegrali istotną rolę w brytyjskiej gospodarce po 2004 roku. Pracowali w wielu sektorach, regularnie opłacając składki National Insurance, co wspierało finansowanie systemu emerytalnego.

Po Brexicie i zmianach migracyjnych część osób wróciła do Polski, a napływ nowych pracowników z Unii Europejskiej zmniejszył się. Wprowadzono również bardziej złożone procedury pobytowe, takie jak wydłużony proces settled status, które zwiększyły formalną kontrolę nad legalnością pobytu.

Dlatego pracujących osób jest po prostu mniej. Migracja netto spada, a Polacy po prostu wracają z UK do Polski.

Ryzyko dla przyszłości systemu

Brytyjski system emerytalny nie jest zagrożony w sensie nagłego załamania. Jednak jest pod presją strukturalną. Wynika ona ze zmian demograficznych oraz kosztów utrzymania rosnącej liczby emerytów.

Najbardziej prawdopodobne kierunki zmian to stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego oraz większe znaczenie prywatnych form oszczędzania. Możliwe są również korekty tempa wzrostu świadczeń. Obecnie wypracowane prawa emerytalne formalnie nie są zagrożone.

Nie wpływa to jednak na prawa już nabyte. System nie przewiduje mechanizmu odbierania wypracowanych emerytur.

Przyszłość emerytur Polaków, którzy wrócili z UK

Najważniejsze wnioski są stosunkowo proste. Emerytura z Wielkiej Brytanii nie przepada po wyjeździe do Polski, o ile spełniony został minimalny próg składkowy wynoszący dziesięć lat. Wysokość świadczenia zależy wyłącznie od liczby lat opłaconych składek National Insurance, a pełne świadczenie wymaga około trzydziestu pięciu lat pracy.

Zmiany demograficzne, migracyjne i polityczne wpływają na przyszły kształt systemu, ale nie unieważniają praw już wypracowanych przez osoby, które legalnie pracowały w Wielkiej Brytanii.