Ostatni dom opieki dla polskich weteranów w UK ma zostać zamknięty. Ruszyła petycja do rządu

Ruszyła petycja o sfinansowanie wsparcia dla ostatniego domu opieki dla polskich weteranów w Wielkiej Brytanii Ilford Park Polish Home. Ośrodek może zostać zamknięty.

Osoby, którym zależy na dalszym działaniu ostatniego domu opieki dla polskich weteranów w UK, mogą podpisać petycję do 27 listopada 2026 roku. Placówka ta jest szczególna ze względu na zapewnianą tam opiekę dostosowaną kulturowo.

Dom opieki dla polskich weteranów w UK ma zostać zamknięty

Także na polskiej stronie rządowej pojawił się komunikat dotyczący przyszłości Ilford Park Polish Home. A konkretnie konsultacji społecznych w sprawie placówki, które potrwają do 6 czerwca.

Jak czytamy na gov.pl: „Ambasada RP w Londynie informuje o rozpoczęciu przez brytyjskie Ministerstwo Obrony (MoD) konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Ilford Park Polish Home. Wyjątkowego domu opieki dla polskich weteranów i ich współmałżonków oraz osób zależnych – powołanego do życia na podstawie ustawy znanej jako the Polish Resettlement Act 1947 – usytułowanego w Stover, niedaleko Newton Abbot w Devon”.

Ilford Park jest jednym z 45 miejsc utworzonych w ramach zobowiązania Winstona Churchilla do zapewnienia zakwaterowania polskim weteranom przesiedlonym po II wojnie światowej, którzy walczyli pod dowództwem brytyjskim.

Sytuacja domu opieki zmienia się ze względu na malejącą liczbę rezydentów. Okazuje się, że obecnie w placówce niespełna połowa miejsc jest zajętych. Mieszkają w niej 42 osoby. Jest to bezpośrednim powodem, dla którego MoD (będący zarządcą obiektu) zwrócił się z prośbą o opinię ze strony zainteresowanych na temat przyszłości ośrodka.

Konsultacje w tej sprawie potrwają do 6 czerwca tego roku. Placówce grozi stopniowe wygaszanie od 2027 roku. Wtedy też miałaby ona przyjąć ostatnich rezydentów.

Ośrodek prowadzi nabór w całym Zjednoczonym Królestwie. Oferuje też polskojęzyczny personel, aby rezydenci mieli komfort rozmowy w ojczystym języku. Ponadto serwuje polską kuchnię i dostęp do polskich mediów. A także codzienne msze święte po polsku.

Obecnie najstarsza osoba mieszkająca w Ilford Park ma 101 lat, a większość pozostałych mieszkańców ma ponad 80 lub 90 lat.

Od 1991 roku placówka mieści się w nowszym budynku specjalnie przystosowanym do opieki nad osobami starszymi. Obecnie ośrodek jest w stanie zapewnić schronienie 98 pensjonariuszom w dwóch skrzydłach 81-łóżkowym i 14-łóżkowym, a także w 3 niezależnych bungalowach.

Jak aplikować o przyjęcie do domu opieki?

Aby ubiegać się o opiekę stacjonarną lub pielęgniarską w Ilford Park dla siebie lub członka rodziny, należy pobrać i wypełnić 3 formularze dostępne na stronie. Następnie przesłać je na poniższy adres:

The Manager

Ilford Park Polish Home

Stover

Newton Abbot

Devon TQ12 6QH

BBC pisze o Ilford Park

Niedawno o ośrodku przeznaczonym dla polskich weteranów wojennych napisało BBC przy okazji spotkania obecnych i byłych mieszkańców. Spotkanie to było okazją do podzielenia się wspomnieniami z placówki otwartej w 1948 roku.

BBC przytacza wypowiedź Charlesa Jagla, który mieszkał w Ilford Park przez 50 lat. Czyli tak naprawdę od czasu, gdy przyjechał do Wielkiej Brytanii (przez Afrykę). Na Wyspach dołączył do swojego brata bliźniaka i rodziców w obozie utworzonym na mocy Ustawy o Osiedleniu Polaków z 1947 roku.

Mężczyzna opisuje miejsce, do którego przybył, jako „niebo na ziemi”.

– Świat – jak okiem sięgnąć – otwierał przed nami nowe możliwości. To było wspaniałe, nie było niczego podobnego na całym świecie. Niestety spotykamy się teraz i prawdopodobnie już nigdy się nie zobaczymy – powiedział mężczyzna.

Jedna z rezydentek placówki, Alicja Różańska powiedziała BBC, że jest wdzięczna Churchillowi za pomoc weteranom i rodzinom uchodźców.

– Dotrzymał obietnicy i dobrze nas traktował – przyznała.