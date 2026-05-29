Jakie błędy w rozliczeniach podatkowych popełniają małe firmy i self-employed? HMRC poluje właśnie na nich

Brytyjski urząd skarbowy HM Revenue & Customs w ostatnich latach znacząco zwiększył skuteczność kontroli podatkowych wobec małych firm oraz osób samozatrudnionych. Jakie błędy w rozliczeniach podatkowych popełniają małe firmy i self-employed?

Dane wskazują, że setki tysięcy postępowań kończą się korektami i dopłatami, a łączne odzyskane kwoty liczone są w miliardach funtów.

Choć urzędnicy podkreślają, że działania mają na celu uszczelnienie systemu, doradcy podatkowi zwracają uwagę na rosnącą nierównowagę. To właśnie małe firmy najczęściej ponoszą konsekwencje błędów wynikających z niejasnych i zmieniających się przepisów.

Dlaczego małe firmy są najbardziej narażone

Największym problemem dla małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii nie jest brak uczciwości, ale przeciążenie regulacyjne i złożoność systemu. Wiele firm działa bez działu księgowości. Właściciele często łączą obowiązki operacyjne z rozliczeniami podatkowymi. Dodatkowo rzadko mają stałą obsługę prawnika czy doradcy podatkowego. To naraża je na drobne błędy.

Eksperci wskazują, że szczególnie narażone są firmy prowadzone przez migrantów, którzy nie zawsze mają dostęp do profesjonalnego doradztwa lub pełnego zrozumienia lokalnych zasad podatkowych, mimo że ich działalność jest legalna i realnie wspiera gospodarkę.

W efekcie nawet drobne pomyłki mogą prowadzić do kar finansowych. Doprowadzają również do odsetek lub pełnych kontroli podatkowych.

Najczęstsze błędy w rozliczeniach małych firm i self-employed

W praktyce urzędy skarbowe najczęściej wykrywają powtarzalne problemy. Te wynikają jednak z niejednoznacznych przepisów i braku doświadczenia księgowego.

Wydatki prywatne i firmy

Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe rozróżnienie wydatków firmowych i prywatnych. Przedsiębiorcy często wrzucają do kosztów zakupy, które nie mają bezpośredniego związku z działalnością, co HMRC traktuje jako nieprawidłowe odliczenia.

Błędne rozliczenie VAT

Drugim częstym problemem jest błędne rozliczanie VAT. Szczególnie w sytuacjach, gdy przychód i faktyczny wpływ gotówki nie pokrywają się w czasie. To prowadzi do niedopłat lub błędnych deklaracji.

Pomyłki w raportowaniu dochodów

Kolejną kategorią błędów są pomyłki w raportowaniu dochodów. Część firm nie uwzględnia wszystkich źródeł przychodu, szczególnie przy pracy dodatkowej lub tzw. „side hustle”.

Błędy w rozliczaniu wydatków i w deklaracjach

Do tego dochodzą nieprawidłowe klasyfikacje wydatków inwestycyjnych i remontowych, które powinny być rozliczane inaczej. Pojawiają się również błędy w deklaracjach podatkowych wynikające z częstych zmian przepisów.

Wielu przedsiębiorców ma również trudności z terminowym raportowaniem i płatnościami. To skutkuje automatycznymi karami.

System coraz bardziej skomplikowany

Według analityków, formularze podatkowe dla małych firm zawierają obecnie ponad 200 pól i liczne załączniki, zależnie od rodzaju działalności. Do tego dochodzą kwartalne rozliczenia VAT i obowiązki raportowe, które generują stałą presję administracyjną.

W praktyce oznacza to, że właściciele małych firm spędzają dziesiątki godzin rocznie na samych rozliczeniach, często kosztem rozwoju działalności. Koszty obsługi podatkowej sięgają średnio kilku tysięcy funtów rocznie, co dla wielu mikroprzedsiębiorstw stanowi istotne obciążenie.

Jak uniknąć problemów z HMRC?

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma konsekwentne oddzielenie finansów prywatnych od firmowych oraz prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków, a nie odkładanie rozliczeń na koniec roku.

Istotne jest także korzystanie z profesjonalnego wsparcia księgowego, szczególnie w przypadku firm rosnących lub operujących w kilku źródłach przychodu. Doradcy wskazują również, że w przypadku trudności finansowych warto negocjować z urzędem tzw. „Time to Pay”, czyli rozłożenie zobowiązań na raty.

Egzekucja najłatwiejsza tam, gdzie system jest najbardziej rozproszony

W praktyce HMRC koncentruje się na segmentach, w których występuje duża liczba małych podmiotów, a jednocześnie niska automatyzacja rozliczeń. To sprawia, że małe firmy stają się naturalnym celem kontroli. Nie dlatego, że są głównym źródłem nadużyć. Dlatego, że system łatwiej tam „wyłapuje” nieprawidłowości. A same firmy i podmioty mają rzadziej profesjonalną opiekę prawną i księgową.

Debata publiczna w Wielkiej Brytanii coraz częściej dotyczy tego, czy obecny system podatkowy nie przerzuca zbyt dużej odpowiedzialności administracyjnej na najmniejsze podmioty gospodarcze. Te, przecież – mimo swojej skali – stanowią fundament lokalnej gospodarki.