HMRC podaje pełną listę wydatków, jakie mogą odliczyć osoby pracujące z domu

HMRC potwierdziło pełną listę wydatków, które mogą odliczyć od podatku osoby pracujące z domu. Pod pewnymi warunkami.

W czasie pandemii praca z domu stała się normą dla milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii. Faktem jednak jest, że oprócz licznych pozytywów, wiele osób ponosi też dodatkowe koszty związane z rachunkami za ogrzewanie, energię czy telefon.

Osoby pracujące z domu mogą część wydatków odliczyć od podatku

Brytyjski urząd skarbowy przypomina o przepisach podatkowych, dzięki którym wiele osób pracujących z domu może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem jest to, że praca zdalna powinna odnosić się do okresu z ostatnich czterech lat.

Na początku tego roku rząd zniósł samodzielną ulgę podatkową dla osób pracujących z zdalnie. Ze względu na to, że wygasła ona 6 kwietnia, nie można ubiegać się o zwrot w bieżącym roku podatkowym. Nadal można jednak ubiegać się o zwrot podatku z datą wsteczną za cztery poprzednie lata podatkowe.

Ponadto o zwrot możemy ubiegać się tylko wtedy, gdy pracodawca nie pokrył jeszcze naszych wydatków, a w wyniku pracy zdalnej ponieśliśmy dodatkowe koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

Warunki otrzymania zwrotu podatku

Aby otrzymać zwrot podatku w ramach pracy zdalnej, HMRC podaje konkretne warunki. Należą do nich następujące sytuacje:

gdy praca wymagała od nas zamieszkania daleko od biura,

nasz pracodawca nie posiadał biura.

Nie możemy natomiast ubiegać się o ulgę podatkową, gdy sami podjęliśmy decyzję o pracy zdalnej.

Ponadto o zwrot podatku możemy ubiegać się wyłącznie na rzeczy związane z pracą, czyli:

służbowe rozmowy telefoniczne,

wydatki na gaz i prąd w miejscu pracy.

Nie możemy ubiegać się o zwrot podatku za rzeczy, z których korzystamy zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych. Takie jak czynsz lub dostęp do szerokopasmowego internetu.

Jak już wspomnieliśmy – ponieważ ulga podatkowa już się zakończyła, możemy ubiegać się o nią tylko za cztery poprzednie lata podatkowe. Czyli od 6 kwietnia 2022 roku do 5 kwietnia 2026 roku.