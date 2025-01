UK wprowadza cyfrowe prawo jazdy

Cyfrowe wersje prawa jazdy mają zostać wprowadzone w Wielkiej Brytanii, jak podaje serwis informacyjny BBC. Działania w tym zakresie mają być część „przekształcenia usług publicznych” z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Prawo jazdy w wersji cyfrowej ma być dostępne w ramach nowej rządowej aplikacji na smartfony. Taki dokument będzie akceptowany jako forma dowodu tożsamości przy zakupie alkoholu, głosowaniu lub podczas lotu samolotem na trasie krajowej.

Zaznaczmy bardzo wyraźnie, że nowe rozwiązanie nie zastąpi starego. Prawo jazdy w formie fizycznego dokumentu pozostanie nadal dostępne.

Cyfrowe prawo jazdy i nie tylko

– Ten rząd zobowiązał się do wykorzystania technologii, aby ułatwić ludziom życie i przekształcić usługi publiczne – komentuje rzecznik brytyjskiego rządu. – Technologia umożliwia dziś tworzenie cyfrowych dokumentów tożsamości. Mogą one być bezpieczniejsze od swoich fizycznych odpowiedników. Jednak stanowczo podkreślamy, że ich użycie nie będzie obowiązkowe – dodaje, jak cytujemy za BBC.

Kiedy można spodziewać się wejścia do użytku cyfrowych wersji dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych na drogach publicznych? Jak podaje, „The Times” ma to mieć miejsce jeszcze 2025 roku.

Nowoczesna technologia, ale bez przymusu

Dodajmy, iż digitalne prawo jazdy ma być częścią większej, mobilno-cyfrowej platformy rządowej. W ramach takiego „portfela” mają być dostępne zintegrowane usługi związane z wnioskowanie o zasiłki czy regulowanie należności podatkowych.

Dla bezpieczeństwa byłby on zabezpieczony podobnie, jak choćby mobilne aplikacje bankowe. Uwierzytelnianie dwuetapowe, zabezpieczenia biometryczne oraz kody bezpieczeństwa mają być wykorzystane w celu ochrony wrażliwych danych danego obywatela.

Według danych rządowych szacuje się, że w 2023 roku w Anglii ponad 34 miliony osób posługiwało się prawem jazdy. Dodajmy, iż wirtualne wersje prawa jazdy są już powszechnie używane w Australii, Danii, Islandii i Norwegii. Podobnie jest także w niektórych stanach USA.

Jak podaje BBC, w Unii Europejskiej każde państwo członkowskie jest zobowiązane do wprowadzenia co najmniej jednej formy cyfrowej identyfikacji do 2026.