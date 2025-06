Zarabiasz mniej niż 100 tysięcy rocznie? Możesz otrzymać nawet 4000 zasiłku na dziecko

Pracujący rodzice, którzy zarabiają mniej niż 100 tysięcy funtów rocznie mogą otrzymać zasiłek na dziecko od HM Revenue and Customs sięgający nawet 4000 funtów rocznie. Tax-free Childcare zapewnia pomoc w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi, w tym opiekunek, żłobków, niań czy zajęć pozalekcyjnych.

Wnioskodawcy mogą otrzymać 500 funtów co trzy miesiące na każde dziecko, które nie osiągnęło jeszcze jedenastego roku życia. To daje 2000 funtów rocznie. Kwota ta wzrasta do 1000 co trzy miesiące, jeśli dziecko jest niepełnosprawne, w sumie dając 4000 funtów na rok.

- Advertisement -

Tax-free Childcare pomaga ponad 800 tysiącom rodzin

Jak podaje HMRC niemal 826 tysięcy rodzin zaoszczędziło do 2000 funtów na dziecko w ramach programu w roku podatkowym 2024/25. Teraz urząd zachęca tych, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, aby zrobili to jak najszybciej.

Za każde 8 funtów wpłacone na konto Tax-free Childcare, rząd dodaje od siebie kolejne 2 funty. Gdy rodzina otworzy takie konto może od razu wpłacać pieniądze i z nich korzystać. Można też je trzymać, aby wykorzystać je w razie potrzeby. Wszelkie niewykorzystane pieniądze na koncie można wypłacić w dowolnym momencie.

Myrtle Lloyd, dyrektor generalny ds. obsługi klienta w HMRC, powiedziała:

– Lato może być kosztownym okresem w roku, jeśli masz dzieci. Cokolwiek planujesz, Tax-free Childcare może cię wspomóc.

Aby kwalifikować się do programu, rodzice muszą mieć co najmniej 16 lat, wykonywać płatną pracę i nie przekraczać rocznego dochodu 100 tysięcy funtów. HMRC twierdzi, że w ciągu kolejnych trzech miesięcy rodzice mogą spodziewać się następujących wypłat:

2379 funtów jeśli masz 21 lub więcej lat

1788 funtów jeśli masz między 18 a 20 lat

1331 funtów jeśli masz 18 lub mniej lat

Jest to krajowa płaca minimalna za średnio 16 godzin tygodniowo przez okres trzech miesięcy. Rodzice nie kwalifikują się, jeśli otrzymują którekolwiek z poniższych świadczeń:

Working Tax Credit

Child Tax Credit

Universal Credit

Bony na opiekę nad dziećmi

Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia?

Jeśli obecnie nie pracujesz, nadal możesz otrzymać zasiłek na dziecko, jeśli pracuje twój partner oraz otrzymujesz któreś z poniższych:

Incapacity Benefit

Severe Disablement Allowance

Carer’s Allowance lub (tylko w Szkocji) Carer Support Payment

Employment and Support Allowance

National Insurance credits z powodu niezdolności do pracy lub ograniczonej zdolności do pracy

Możesz złożyć wniosek, jeśli rozpoczynasz lub wznawiasz pracę w ciągu najbliższych 31 dni, a jeśli się kwalifikujesz, możesz otrzymać Tax-Free Childcare dla swojego dziecka do 1 września po jego 11. urodzinach lub do 1 września po 16. urodzinach, jeśli jest niepełnosprawne. Aplikacje można składać pod tym adresem.