Nad Wielką Brytanię nadciąga kolejna fala upałów. Oto gdzie będzie najgorzej

Po rekordowym pod względem temperatur ostatnim weekendzie, najnowsza prognoza pogody nie zapowiada zmiany. Mimo iż zrobiło się chłodniej, upał nie zniknie na długo. Nad większość Wielkiej Brytanii nadciągnie fala upałów. Temperatury znowu osiągną poziom około 35 stopni.

Po deszczowym początku lata, czerwiec był wyjątkowo gorący. Met Office ogłosiło, że 21 czerwca był najgorętszym dniem roku, a temperatura w Charlwood w Surrey osiągnęła 33,2 stopnia Celsjusza. Od tamtego dnia sytuacja nieco się poprawiła, a temperatury oscylowały bliżej 20 stopni.

- Advertisement -

Według map pogody WXCharts, temperatury wzrosną do 30 stopni do godziny 18.00 w poniedziałek, 30 czerwca. Najprawdopodobniej będzie to jednak dotyczyć tylko Londynu i Kent.

W reszcie otaczających Londyn hrabstw, w tym Surrey, Essex, Hertfordshire i Berkshire, nadal temperatury osiągać będą 28 – 29 stopni. Różnica w porównaniu do północy kraju jest ogromna. Na przykład w Manchesterze powinniśmy się spodziewać temperatur rzędu 19 stopni Celsjusza.

Pierwszego lipca do godziny 18.00 w większości Midlands, w tym w Birmingham, termometry będą pokazywać aż 35 stopni. W Londynie i okolicach w tym czasie należy spodziewać się temperatur na poziomie 33 lub 34 stopni Celsjusza.

Na większości obszaru pomiędzy Manchesterem a Newcastle meteorolodzy przewidują około 30 stopni. W Walii, w Cardiff ma być tak samo ciepło. Nawet w Wick ma być 21 stopni. W Belfaście z kolei temperatura osiągnie 20 stopni.

Czy fala upałów przyczyni się do zmian w kodeksie pracy?

Fala upałów, która nawiedziła w ostatnim czasie Wielką Brytanię skłoniła wiele firm do złagodzenia zasad dotyczących ubioru, oferowania większej liczby przerw i promowania elastycznych godzin pracy. Wszystko po to, aby pracownicy mogli lepiej poradzić sobie z wysokimi temperaturami.

Sekretarz generalny Trades Union Congress (TUC) przekazał:

– Większość z nas cieszy się z letniej pogody. Nie jest to jednak przyjemne, gdy utkniesz w przegrzanym miejscu pracy. Te powinny być utrzymywane w komfortowych temperaturach, z luźnym kodeksem ubioru i elastycznym czasem pracy, aby wykorzystywać najchłodniejsze momenty dnia.

– Pracodawcy muszą upewnić się, że pracownicy wykonujący swoje zadania na zewnątrz są mają regularne przerwy, odpowiednią ilość płynów, kremy przeciwsłoneczne i odpowiednią odzieżą ochronną – twierdzi.

– Ponieważ fale upałów stają się coraz częstsze, musimy się dostosować. Potrzebujemy nowych przepisów dotyczących maksymalnych temperatur w pracy, ulepszeń, aby utrzymać je w chłodzie, oraz działań na rzecz klimatu w celu ograniczenia globalnego ocieplenia – dodaje.