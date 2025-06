Czy konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem wpłynie na ceny w UK?

Czy Wielką Brytanię czeka wzrost cen? Jak wygląda sytuacja w związku z rozwojem konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem? Kanclerz Rachel Reeves zapytana o sytuację wyjaśniła, jak może wyglądać rynek oraz czego można się spodziewać. Czy konflikt wpłynie na ceny w UK?

Eskalacja konfliktu pomiędzy Iranem a Izraelem zaczyna odbijać się na światowych rynkach. Rosnące napięcia geopolityczne już teraz wpływają na ceny ropy i gazu. Dlatego nietrudno spodziewać się, że konflikt wpłynie na ceny w UK. Czy oznacza to jedno: wzrost cen w UK. Wielka Brytania, mimo że geograficznie odległa od obszaru działań zbrojnych, nie pozostanie obojętna na skutki wojny na Bliskim Wschodzie.

Konflikt Iran–Izrael a ceny w UK: pierwszy sygnał – paliwo

Ropa drożeje. To natychmiast przekłada się na ceny paliw, a te – na koszty transportu, energii i produktów spożywczych. Ekonomiści ostrzegają: jeśli sytuacja w regionie się pogorszy, konsumenci na Wyspach odczują to w sklepach, na stacjach benzynowych i w rachunkach za prąd i gaz. To jeden z pierwszych sygnałów, że konflikt wpłynie na ceny w UK. Mieszkańcy odczują to już wkrótce na stacjach benzynowych, potem w sklepach.

Kanclerz Rachel Reeves obiecuje: „Zareagujemy odpowiedzialnie”

Kanclerz skarbu Rachel Reeves, pytana o możliwe skutki konfliktu, zapewniała, że rząd monitoruje sytuację i ma plan działania.

– Naszym priorytetem jest stabilność rynku i ochrona gospodarstw domowych przed wzrostem kosztów życia – podkreśliła.

Jednak wśród analityków nie brakuje głosów, że polityczne deklaracje nie powstrzymają rynków surowcowych przed reakcją na destabilizację regionu kluczowego dla światowej energetyki. Zbrojny konflikt Izrael – Iran wpłynie na ceny w UK, nawet jeśli rząd zareaguje. Odpowiednie działania mogą jedynie ograniczyć skalę.

Energia i żywność najdroższe od lat?

Według prognoz, najbardziej narażone na podwyżki są ceny energii, paliw oraz żywności – szczególnie tej importowanej. Potencjalna blokada cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20% światowej ropy, może wywołać efekt domina w łańcuchach dostaw. A to oznacza kolejne podwyżki. Czy sytuacja geopolityczna może spowodować kryzys w UK? Może pełzający kryzys zmienić się w pełnowymiarowe zjawisko? Rząd zapowiada, że ma kontrolę i konflikt wpłynie na ceny w UK w sposób kontrolowany – jednak czy realnie można to przewidzieć?

Konflikt wpłynie na ceny w UK – co dalej?

W przypadku dalszej eskalacji konfliktu, scenariusz wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii staje się coraz bardziej realny. Ekonomiści radzą przygotować się na trudniejsze miesiące: uważnie przyglądać się rachunkom, korzystać z promocji i porównywać oferty dostawców energii.

Choć sytuacja zmienia się dynamicznie, jedno jest pewne: konflikt Iran–Izrael a ceny w UK to temat, który w najbliższych tygodniach zdominuje debatę ekonomiczną – i coraz mocniej będzie odczuwalny w codziennych wydatkach Brytyjczyków.