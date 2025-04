Wybory prezydenckie 2025 już 18 maja – jak i gdzie głosować?

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w już 18 maja 2025 roku. Polacy mieszkający lub przebywający czasowo za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Irlandii, będą mieli możliwość oddania głosu w polskich wyborach. Warto przygotować się do tego wydarzenia, by nie przegapić swojej szansy na wyrażenie opinii. Oto wszystko, co należy wiedzieć o głosowaniu za granicą. Wybory prezydenckie już wkrótce, dlatego już dziś poznaj procedury i miejsca głosowania.



Jak głosować za granicą podczas wyborów na prezydenta RP 2025?

1. Rejestracja w spisie wyborców

Aby zagłosować za granicą, należy wcześniej zgłosić się do spisu wyborców prowadzonego przez polskiego konsula. Rejestracja odbywa się najczęściej przez system eWybory. Natomiast zgłoszenia można składać do połowy maja 2025 roku. Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku zmiany miejsca głosowania (np. chęć głosowania w innym kraju), należy zgłosić się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument umożliwi oddanie głosu w dowolnym miejscu.

2. Dokumenty potrzebne do głosowania za granicą

Osoby, które chcą oddać głos za granicą, muszą posiadać jeden z poniższych dokumentów tożsamości. Wybory prezydenckie 2025 tak jak i każde inne wymagają potwierdzenia obywatelstwa i tożsamości.

Paszport – Jest to najczęściej używany dokument do głosowania za granicą, ponieważ jest uznawany na całym świecie.

Dowód osobisty – W przypadku obywateli Unii Europejskiej, którzy przebywają w państwach członkowskich, dowód osobisty może być wystarczający do identyfikacji wyborcy. Dlatego dowód osobisty jest akceptowany przez polskie placówki dyplomatyczne na terenie UE.

3. Gdzie zagłosować w wyborach?

Głosować będzie można w wyznaczonych obwodach wyborczych, których lokalizacja zależy od kraju, w którym się przebywa. Przed wyborami opublikowane zostaną szczegółowe informacje na temat dostępnych miejsc głosowania, najczęściej w większych miastach. W poprzednich wyborach obwody znajdowały się m.in. w Londynie, Manchesterze, Berlinie, Kolonii, Amsterdamie, Hadze i Dublinie. Szczegółowe informacje o tym, gdzie można zagłosować w poszczególnych krajach znajdziesz poniżej:

4. Głosowanie w obwodzie konsularnym

Warto pamiętać, że głosowanie za granicą odbywa się wyłącznie osobiście w obwodzie konsularnym. Dlatego nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego ani przez pełnomocnika. Wybory prezydenckie 2025, jak każde inne wymagają osobistego udziału.