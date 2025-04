Tu zagłosujesz na prezydenta. Lista komisji wyborczych w UK już dostępna

W Wielkiej Brytanii powstało 108 obwodów wyborczych w czterech okręgach konsularnych. Gdzie Polacy mieszkający na Wyspach będą mogli oddać swój głos w wyborach prezydenckich 2025? Poniżej, prezentujemy pełną listę obwodowych komisji wyborczych (OKW), które utworzono w UK.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył w Wielkiej Brytanii 108 obwodów wyborczych w czterech okręgach konsularnych. Stało się za sprawą Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2025 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Gdzie Polacy mieszkający w UK zagłosują na prezydenta?

Na oficjalnych stronach rządowych opublikowano już wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, którzy chcą wziąć udział w wyborach prezydenta RP w 2025 roku. W sumie utworzono 508 obwodów głosowania poza granicami Polski. W Wielkiej Brytanii powstało 108 obwodów wyborczych w czterech okręgach konsularnych:

Okręg Konsula RP w Belfaście – [email protected] (+44) 289 620 9500

Okręg Konsula RP w Edynburgu – [email protected] (+44) 131 551 7153

Okręg Konsula RP w Londynie – [email protected] (+44) 207 8228 900

Okręg Konsula RP w Manchesterze – [email protected] (+44) 161 245 4144

Przypomnijmy, w poprzednich wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2023 roku w sumie utworzono 402 obwody go głosowania. Wówczas w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 75 obwodowych komisji wyborczych.

Wybory polskiego prezydenta 2025 w UK

Dodajmy, iż liczba obwodów do głosowania zależy od Konsulów RP. To właśnie oni analizują aktualne potrzeby Polaków przebywających poza granicami Polski. W ramach tej analizy uwzględniono zmiany dotyczące obecności polskich obywateli na świecie oraz warunków w okręgach konsularnych. Zwrócono także uwagę na potencjał organizacyjny urzędów konsularnych.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 18 maja 2025 r. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania poza PL. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzył je Minister Spraw Zagranicznych.

Obwodowe komisje wyborcze w UK

Gdzie powstały komisje wyborcze w UK? Oto pełna lista obwodowych komisji wyborczych w Wielkiej Brytanii:

KOMISJE WYBORCZE UK – OKRĘG LONDYN

384. Londyn I Golden Lane Estate Community Centre, EC1Y 0SA London

385. Londyn II 20 Little Somerset Street, E1 8AH London

386. Londyn III St Thomas More Church, Maresfield Gardens, NW3 5SU London

387. Londyn IV 6-8 Oliver Grove, SE25 6EJ London

388. Londyn V 6-8 Oliver Grove,SE25 6EJ London

389. Londyn VI 20 Gunnersbury Avenue, W5 3QL London

390. Londyn VII 20 Gunnersbury Avenue, W5 3QL London

391. Londyn VIII 184 Horsenden Lane South, UB6 7NT London 391.

392. Londyn IX 238-246 King Street, W6 0RF London

393. Londyn X 238-246 King Street, W6 0RF London

394. Londyn XI 238-246 King Street, W6 0RF London

395. Londyn XII 238-246 King Street, W6 0RF London

396. Londyn XIII 187-197A High Road, N22 6XD London

397. Londyn XIV 5 Park End Road, RM1 4AT London

398. Londyn XV 2 Devonia Road, N1 8JJ London

399. Londyn XVI 8 Waldram Park Road, SE23 2PN London

400. Londyn XVII 22-24 Montacute Road, SM4 6RL London

401. Londyn XVIII 2 Ashgrove Road, IG3 9XE London

402. Londyn XIX 128-142 High Road, IG1 1DD London

403. Londyn XX 128-142 High Road, IG1 1DD London

404. Londyn XXI Library Annexe, Quadrant Road, TW9 1DH London

405. Londyn XXII Bullen Hall, Bennet Close, KT1 4AT London

406. Londyn XXIII Garrod Building, Turner Street, E1 2AD London

407. Londyn XXIV Garrod Building, Turner Street, E1 2AD London

408. Londyn XXV St. John’s Hall, Ravenna Road, SW15 6AW London

409. Londyn XXVI 211 Balham High Road, SW17 7BQ London

410. Londyn XXVII 211 Balham High Road, SW17 7BQ London

411. Londyn XXVIII 232-234 Balham High Road, SW17 7AW London

412. Londyn XXIX 230 Burnt Oak Broadway, HA8 0AP London

413. Baliwat Jersey 50 York Street, JE4 8PA St Helier

414. Bedford 18-20 Ashburnham Road, MK40 1DS Bedford 414.

415. Birmingham I Polish Millennium House, Bordesley Street, B5 5PH Birmingham

416. Birmingham II Polish Millennium House, Bordesley Street, B5 5PH Birmingham

417. Birmingham III 508 College Road, B44 0HL Birmingham

418. Birmingham IV 38 Carter’s Green, B70 9LG West Bromwich

419. Bournemouth The Old School House, Gladstone Mews, BH7 6BG Bournemouth

420. Bristol I 2 Arley Hill, BS6 5PS Bristol

421. Bristol II 2 Arley Hill, BS6 5PS Bristol

422. Cambridge 231 Chesterton Road, CB4 1AS Cambridge

423. Cheltenham Community Centre, Brooklyn Road, GL51 8DS Cheltenham

424. Coventry I The Presbytery, Springfield Road, CV1 4GR Coventry

425. Coventry II The Presbytery, Springfield Road, CV1 4GR Coventry

426. Dunstable I 17 Victoria Street, LU6 3AZ Dunstable

427. Dunstable II 17 Victoria Street, LU6 3AZ Dunstable

428. Exeter Wonford Community Centre, Burnthouse Lane, EX2 6NF Exeter

429. Hove 78 Farm Road, BN3 1FD Hove

430. Ipswich 2 Highfield Approach, IP16DF Ipswich

431. Northampton St Lawrence House, Duke Street, NN1 3BA Northampton

432. Norwich West Earlham Community Centre, Wilberforce Road, NR5 8ND Norwich

433. Oxford I The Barn, Nightingale Avenue, OX4 7BU Oxford 433.

434. Oxford II The Barn, Nightingale Avenue, OX4 7BU Oxford

435. Peterborough I Under the Eagle, Saltersgate, PE1 4YL Peterborough

436. Peterborough II 2 Cedar Grove, PE1 3SR Peterborough

437. Plymouth Christ the King Chaplaincy, Armada Way, PL1 2EN Plymouth

438. Reading 81 London Road, RG1 5BY Reading

439. Slough I 48 Pitts Road, SL1 3XH Slough

440. Slough II 48 Pitts Road, SL1 3XH Slough

441. Southampton I 507 Portswood Road, SO17 2TH Southampton

442. Southampton II 507 Portswood Road, SO17 2TH Southampton

443. Swindon 34 Whitbourne Avenue, SN3 2JX Swindon

444. Watford Leisure Centre, Peace Prospect, WD17 3HA Watford

445. Welwyn Garden City Our Lady Primary School, Woodhall Lane, AL7 3TF Welwyn Garden City

KOMISJE WYBORCZE UK – OKRĘG MANCHESTER

466. Manchester I Manchester One, 51 Portland Street, M1 3LD Manchester

467. Manchester II 194-196 Lloyd Street North, M14 4QB Manchester

468. Manchester III Polski Klub, Back East Street, BL9 0RU Bury

469. Manchester IV Together Family Centre, St Joseph Presbytery, Cutnook Lane, M44 6GX Manchester

470. Manchester V 569 Chamber Road, OL8 4NZ Oldham

471. Blackburn Sala przy St. Joseph’s Church, Audley Range, BB1 1TG Blackburn

472. Boston 24 Horncastle Road, PE21 9BU Boston

473. Bradford 29 Edmund Street, BD5 0BH Bradford

474. Cardiff India Centre, Sanquhar Street Splott, CF24 2AA Cardiff

475. Carlisle St. Cuthberts Catholic Community School, Victoria Road, CA1 2UE Carlisle

476. Douglas Douglas Bay Yacht Club, The Tongue, Douglas Harbour, IM1 5AQ Douglas

477. Kingston-upon-Hull 129 Cottingham Road, HU5 2DH Hull

478. Leeds I Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, LS5 4WH LeedsLeeds II Polski 479. Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, LS5 4WH Leeds

480. Leicester Polski Ośrodek przy Polskim Kościele Św. Pawła, Falmouth Road, LE5 4WH Leicester

481. Liverpool I Wavertree Sports Park, Wellington Road, L15 4LE Liverpool

482. Liverpool II Wavertree Sports Park, Wellington Road, L15 4LE Liverpool

483. Loughborough Maplewell Post 16, Thorpe Hill, LE11 4SQ Loughborough

484. Newcastle-upon-Tyne 2 Mapple Terrace, NE4 7SF Newcastle-upon-Tyne

485. Northwich 107 London Road, CW9 8AT Northwich

486. Nottingham 2 Sherwood Rise, NG7 6JN Nottingham

487. Sheffield 93 Broomspring Lane, S10 2FB Sheffield

488. Spalding 25 Spalding Common, PE11 3AS Spalding

489. Stoke-on-Trent Polski Ośrodek przy Polskim Kościele Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Maksymiliana Marii Kolbe Masterson Street, ST4 3QA Stoke-on-Trent

490. Swansea Sala przy Kościele Our Lady of the Assumption, Neath Road, SA11 2YR Briton Ferry

491. Wrexham The Rainbow Foundation, Whitchurch Road, Penley, LL13 0GB Wrexham

KOMISJE WYBORCZE UK – OKRĘG EDYNBURG

452. Edynburg I 11 Drummond Place, EH3 6PJ Edinburgh

453. Edynburg II 19 Smith’s Place, EH6 8NU Edinburgh

454. Edynburg III 12C Macmillan Square, EH4 4AB Edinburgh

455. Edynburg IV 31 Bingham Avenue, EH15 3HZ Edinburgh

456. Aberdeen I Town House, Broad Street, AB10 1LP Aberdeen

457. Aberdeen II Marischal College, Broad Street, AB10 1AB Aberdeen

458. Galashiels Focus Community Centre, Livingstone Place, TD1 1DQ Galashiels

459. Glasgow I 5 Parkgrove Terrace, G3 7SD Glasgow

460. Glasgow II 423 London Road, G40 1AG Glasgow

461. Inverness Inverness Town House, IV1 1JJ Inverness

462. Kirkcaldy Bennochy House, Forth Park Drive, KY2 5TA Kirkcaldy

463. Livingston Livingston Beech House, Quarrywood Court, EH54 6AX Livingston

464. Oban 54 Corran Esplanade, PA34 5AB Oba

465. Perth Education Centre Bajka, Gowans Terrace, PH1 5AX Perty 465.

KOMISJE WYBORCZE UK – OKRĘG BELFAST

446. Belfast I 67 Malone Road, BT9 6SB Belfast

447. Belfast II 1 Stranmillis Embankment, BT7 1GB Belfast

448. Ballymena 120 Cushendall Road, BT43 6HB Ballymena

449. Derry/Londonderry 10-14 Bishop Street, BT48 6PW Derry/Londonderry

450. Newry 60 Cecil Street, BT35 6AU Newry

451. Omagh 2 Drumragh Avenue, BT78 1DP Omagh