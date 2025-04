Obwodowe komisje wyborcze w Niemczech – tu zagłosujesz na prezydenta RP

W Niemczech utworzono w sumie 53 obwodowe komisje wyborcze. Polscy imigranci będą mogli oddać w nich swój głos w wyborach prezydenckich 2025. Poniżej, prezentujemy pełną listę obwodowych komisji wyborczych (OKW), które utworzono w kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Polski Minister Spraw Zagranicznych utworzył w Niemczech 53 obwody wyborcze. Stało się to za sprawą Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2025 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Polacy mieszkający w Niemczech będą mogli głosować na swoich kandydatów na prezydenta m.in. w Berlinie, Dortmundzie, Monachium, Dreźnie, Lipsku czy Hamburgu.

Jak oddać głos na prezydenta RP w Niemczech?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w polskich wyborach polskiego prezydenta 2025, mieszkając poza granicami naszej ojczyzny? Obywatele polscy przebywający w Holandii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Prawo udziału w wyborach Prezydenta RP w 2025 roku ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

zostanie wpisana do spisu wyborców.

Rejestracja na wybory prezydenckie 2025 za granicą

Przypominamy, iż rejestracja zgłoszeń do spisu wyborców tworzonego przez konsula rozpoczęła się w środę, 9 kwietnia 2025. Natomiast wniosek należy złożyć najpóźniej do wtorku, 13 maja 2025 roku. Istnieją trzy sposoby rejestracji w spisie wyborców:

złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory ,

, złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej właściwego konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku. (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych)

UWAGA! Ogółem najszybszą i najprostszą metodą dopisania się do spisu wyborców za granicą jest skorzystanie z aplikacji e-Wybory. Podsumowując, ten właśnie sposób jest rekomendowany przez polskie władze.

Obwodowe komisje wyborcze w Niemczech

Gdzie zatem powstały komisje wyborcze w Holandii? Na zakończenie, prezentujemy pełną listę obwodowych komisji wyborczych, które utworzono w Niemczech:

210. Berlin I Unter den Linden 70-72 10117 Berlin

211. Berlin II Unter den Linden 70-72 10117 Berlin

212. Berlin III Unter den Linden 70-72 10117 Berlin

213. Berlin IV Lassenstraße 19-21 14193 Berlin

214. Berlin V Burgstraße 27 10178 Berlin

215. Berlin VI Pariser Platz 4A 10117 Berlin

216. Berlin VII Majakowskiring 47 13156 Berlin

217. Berlin VIII Altlandsberger Platz 2 12685 Berlin

218. Lipsk Markt 10 04109 Leipzig

219. Drezno Wilhelm-Buck-Straße 2 01097 Dresden

220. Hamburg I Gründgensstraße 20 22309 Hamburg

221. Hamburg II Gründgensstraße 20 22309 Hamburg

222. Hamburg III Am Gojenboom 46 22111 Hamburg

223. Hamburg IV Ebner-Eschenbach-Weg 1 21035 Hamburg

224. Hamburg V An der Falkenbek 10 21149 Hamburg

225. Hamburg VI Bei der Hammer Kirche 12 20535 Hamburg

226. Brema I Birkenstraße 20 28195 Bremen

227. Brema II Woltmershauser Straße 376 28197 Bremen

228. Brunszwik Westbahnhof 13 38118 Braunschweig

229. Hanower Stilleweg 12 B 30655 Hannover

230. Laatzen Mergenthalerstraße 3 30880 Laatzen

231. Oldenburg Karlstraße 19 26123 Oldenburg

232. Kolonia I Im MediaPark 5C 50670 Köln

233. Kolonia II Im MediaPark 5C 50670 Köln

234. Kolonia III An der Alteburger Mühle 6 50968 Köln

235. Bielefeld I Ravensberger Park 6 33607 Bielefeld

236. Bielefeld II Ravensberger Park 6 33607 Bielefeld

237. Darmstadt Ludwigshöhstraße 42 64285 Darmstadt

238. Dortmund I Märkische Straße 120 44141 Dortmund

239. Dortmund II Märkische Straße 120 44141 Dortmund

240. Düsseldorf I Brinckmannstraße 5 40225 Düsseldorf

241. Düsseldorf II Brinckmannstraße 5 40225 Düsseldorf

242. Essen I Burgplatz 1 45127 Essen

243. Essen II Burgplatz 1 45127 Essen

244. Frankfurt I Staufenstraße 1 60323 Frankfurt am Main

245. Frankfurt II Staufenstraße 1 60323 Frankfurt am Main

246. Frankfurt III Auf dem Mühlberg 14 60599 Frankfurt am Main

247. Kassel Franz-Ulrich-Straße 6 34117 Kassel

248. Kleve Minoritenplatz 1 47533 Kleve

249. Moguncja Wormser Straße 201 55130 Mainz

250. Monastyr Hohe Geist 8 48163 Münster

251. Wiesbaden Gutenbergstraße 6 65187 Wiesbaden

252. Monachium I Röntgenstraße 5 81679 München

253. Monachium II Röntgenstraße 5 81679 München

254. Monachium III Röntgenstraße 5 81679 München

255. Monachium IV Prinzregentenstraße 7 80538 München

256. Monachium V Adolf-Kolping-Straße 1 80336 München

257. Monachium VI Adolf-Kolping-Straße 1 80336 München

258. Karlsruhe I Albert-Schweitzer-Straße 1 76139 Karlsruhe

259. Karlsruhe II Albert-Schweitzer-Straße 1 76139 Karlsruhe

260. Norymberga I Sulzbacher Straße 32 90489 Nürnberg

261. Norymberga II Sulzbacher Straße 32 90489 Nürnberg

262. Stuttgart I Fritz-Walter-Weg 19 70372 Stuttgart

263. Stuttgart II Fritz-Walter-Weg 19 70372 Stuttgart