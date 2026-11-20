Rzecznik Downing Street poinformował, że zawarto porozumienie w sprawie resetu relacji z UE. Jednak rozmowy w niektórych kwestiach będą jeszcze kontynuowane.

Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie „resetu” relacji. Dotyczy ono handlu żywnością i napojami, systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz nowego programu mobilności dla młodych osób. Kwestia wysokości czesnego dla studentów z UE pozostaje jednak nierozstrzygnięta.

Osiągnięto porozumienie w sprawie resetu

Rzecznik Downing Street oświadczył:

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– Porozumienie zawarte – negocjacje dobiegły końca.

Komunikat ten pojawił się niespełna godzinę po przybyciu Andy’ego Burnhama na szczyt w Brukseli. Powitali go tam przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej, António Costa.

Downing Street podało w oświadczeniu: „Obie strony przystąpią teraz do wdrażania programu mobilności dla młodych, porozumienia dotyczącego środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji. Ustalono już daty wejścia tych rozwiązań w życie. Zawarto je we wspólnym oświadczeniu, które zostanie opublikowane w odpowiednim czasie. Podobnie jak w przypadku wszystkich umów międzynarodowych, konieczne będzie przeprowadzenie odpowiednich procedur prawnych w poszczególnych krajach. W niektórych obszarach rozmowy będą kontynuowane. Szczegóły zostaną przedstawione w późniejszym wspólnym oświadczeniu”.

Nowa umowa przyniesie ulgę w kryzysie

Andy Burnham stwierdził, że umowa między Wielką Brytanią a UE przyniesie ulgę osobom zaniepokojonym „kosztami cotygodniowych zakupów”. Zaznaczył też, że obniżenie kosztów eksportu pomoże złagodzić presję finansową. Jako przykład podał koszt eksportu łososia, który obecnie sięga 1400 funtów za jedną przesyłkę.

Premier dodał, że obciążenia biurokratyczne stanowią barierę dla wzrostu gospodarczego. Potwierdził także, że porozumienie zawarte w Brukseli przyczyni się do wzrostu brytyjskiego PKB nawet o 0,5 proc. Oznacza to zastrzyk 17 miliardów funtów dla brytyjskiej gospodarki. Dodał, że jest to „najważniejszy pojedynczy krok na rzecz wzrostu, jaki mogliśmy podjąć w trakcie obecnej kadencji parlamentu”.

Program mobilności młodzieży

Efektem rozmów dotyczących programu mobilności młodzieży jest ustalenie limitu 100 000 uczestników. Von der Leyen zapowiedziała, że brytyjscy studenci będą mogli ponownie „uczestniczyć w programie Erasmus+”.

– To wspaniale – bardzo nam ich brakowało – powiedziała.

Poinformowała również, że UE i Wielka Brytania zakończyły rozmowy w sprawie programu mobilności młodzieży. Wyjaśniła, że program umożliwi 100 tysiącom młodych ludzi spędzenie nawet trzech lat „w krajach pozostałych państw członkowskich”. Gdzie będą mogli pracować, podróżować, uczyć się i angażować w wolontariat.

Zdaniem von der Leyen plan ten jest istotny, ponieważ to właśnie młodzi ludzie będą „kształtować przyszłość”.

Potępiono naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję

Według doniesień, podczas rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę – przeprowadzonych w czasie, gdy państwa sojusznicze prowadziły zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe – na terytorium Polski spadły dwa rosyjskie pociski manewrujące oraz dron odrzutowy.

Burnham i przywódcy UE na szczycie w Brukseli potępili atak. Uznali za „całkowicie niedopuszczalne” naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa stwierdził:

– Pokazuje to, że Rosja – zamiast wykazać gotowość do podjęcia rozmów pokojowych – niestety nadal szerzy zagrożenia. Jest to bardzo niebezpieczne i dowodzi, że Rosja zmierza w złym kierunku – dodaje.

Burnham określił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jako „całkowicie niedopuszczalne” i podkreślił, że chce wysłać „silny sygnał solidarności do premiera Tuska oraz polskiego narodu”.

– Będziemy ich wspierać zawsze i na wszelkie możliwe sposoby – dodał.

Stwierdził też, że „Europa staje się coraz bardziej zintegrowana w kwestiach obronności i bezpieczeństwa”, a dzisiejsze porozumienie stanowi krok w tym kierunku.