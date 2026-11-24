Według synoptyków z Met Office w czasie trwającego obecnie najzimniejszego okresu tej jesieni w niektórych rejonach kraju należy spodziewać się opadów śniegu, oblodzeń i intensywnego deszczu. W związku z tym wydano też ostrzeżenia pogodowe.

Napływ arktycznego powietrza z północy i wschodu sprawi, że w Szkocji oraz w północnej i wschodniej Anglii temperatury spadną poniżej średniej. Pojawią się tam również opady śniegu, marznący deszcz oraz oblodzenia.

Natomiast na zachodzie kraju, gdzie dotrze łagodniejsze powietrze, temperatury utrzymają się na poziomie zbliżonym do średniej. A w niektórych częściach Irlandii Północnej, Walii i południowo-zachodniej Anglii wystąpią intensywne opady deszczu.

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Ostrzeżenie pogodowe Met Office

Met Office wydało także ostrzeżenie pogodowe przed oblodzeniami. Obejmuje ono północno-wschodnią Anglię, wschodnią Szkocję oraz część regionu Highlands. Natomiast wśród większych miast, w których obowiązuje alert, znalazły się m.in. Edynburg i Aberdeen. Ponadto synoptycy dodają, że miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii muszą przygotować się na opady śniegu w tym tygodniu.

Według Met Office na drogach mogą pojawić się oblodzone odcinki, co może utrudnić podróżowanie. Dlatego mieszkańcy objętych ostrzeżeniem terenów powinni spodziewać się „oblodzeń na nieodśnieżonych drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych”.

Podczas gdy północne i wschodnie regiony Wielkiej Brytanii zmagają się z zimowymi zagrożeniami, na południu i zachodzie kraju jest łagodniej, ale bardziej deszczowo.

Silne opady deszczu utrzymają się w południowo-zachodniej Anglii, Walii oraz w Irlandii Północnej. Natomiast brytyjski urząd meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie pogodowe przed deszczem dla Kornwalii oraz wysp Scilly. Obowiązuje ono we wtorek od godziny 10.00 do 23.59.

Na objętym ostrzeżeniem obszarze prognozowane są opady deszczu rzędu 30–40 mm. Jednak w miejscach, gdzie intensywne opady utrzymają się dłużej – zwłaszcza w zachodniej części Kornwalii – suma opadów może wynieść nawet 60–90 mm.

Ponadto możliwe są lokalne podtopienia, które mogą utrudnić warunki drogowe i doprowadzić do zamknięcia niektórych dróg. Natomiast we wtorek w zachodnich regionach Wielkiej Brytanii wystąpią również silne wiatry.

Temperatury utrzymają się na poziomie 10–13 stopni, co odpowiada średnim wartościom dla końca listopada lub nieznacznie je przekracza. Jednak w pozostałej części tygodnia przeważać będzie chłodniejsza aura.

Gdzie spadnie śnieg?

Ostrzeżenie wydano w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu, które mają wystąpić w 56 regionach kraju. Synoptycy przewidują także, że we wtorek oraz w nocy z wtorku na środę śnieg spadnie w Szkocji oraz w części północnej Anglii.

Ponadto serwis WX Charts prognozuje również silniejsze opady śniegu w piątek, które obejmą większą część Anglii i Szkocji. Mapy pogodowe pokazują, że w dalszej części tygodnia śnieg może pojawić się nawet daleko na południu, mianowicie w hrabstwach Wiltshire i Buckinghamshire.

Poniżej przedstawiamy listę hrabstw, w których w tym tygodniu mają wystąpić opady śniegu.

Szkocja (wtorek i środa)

Aberdeenshire

Angus

Argyll and Bute

East Lothian

Highland

Moray

Perth and Kinross

Scottish Borders

Stirling

Anglia (wtorek i środa)

County Durham

Cumbria

Northumberland

North Yorkshire

Tyne and Wear

West Yorkshire

Szkocja (piątek)

Aberdeen City

Aberdeenshire

Angus

Clackmannanshire

Argyll and Bute

Dundee

Dumfries and Galloway

East Ayrshire

East Dunbartonshire

East Lothian

East Renfrewshire

Edynburg

Falkirk

Fife

Glasgow

Highland

Midlothian

Moray

North Lanarkshire

Perth and Kinross

Renfrewshire

Scottish Borders

South Lanarkshire

Stirling

West Dunbartonshire

West Lothian

Anglia (piątek)