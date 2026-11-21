Jak się okazuje, niekonicznie trzeba znać (niełatwy, dodajmy!) język niderlandzki, aby podjąć pracę w Holandii. W sieci jest coraz więcej ogłoszeń, w którym pracodawcy poszukują osób „jedynie” z angielskim. Lub wręcz ogłoszeń, gdzie jest napisane, że brak znajomości niderlandzkiego nie jest problemem.

Jak wynika z danych zgromadzonych przez nas na podstawie portali ogłoszeniowych, umiejętność porozumiewania się w języku, w którym mówią rdzenni mieszkańcy „Kraju tulipanów” wcale nie jest oczywistym wymaganiem ze strony lokalnych pracodawców.

Szacuje się, że w przypadku 8 proc. ofert pracy nie jest wymagana (jakakolwiek!) znajomość języka niderlandzkiego. Jednak z naszych obserwacji wynika, że takich ofert jest jeszcze więcej. Kandydaci nie muszą ani mówić, ani rozumieć tego, w jaki sposób porozumiewają się mieszkańcy Holandii. Warto również dodać, iż brak tego typu wymogów jest szczególnie obecny w niektórych z sektorów gospodarki. Jakich konkretnie?

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Praca w Holandii bez znajomości niderlandzkiego?

Niderlandzkiego nie trzeba znać w zawodach związanych z hotelarstwem, logistyką czy usługami w zakresie sprzątania. Także wszelkie rodzaju magazyny, kompletowanie zamówień czy układanie towaru nie wymaga niderlandzkiego. W mniejszym stopniu dotyczy to również transportu oraz sektora beauty. Z kolei w działach kadr, w branży IT, czy do pracy żłobkach nadal wymaga się znajomości języka niderlandzkiego.

– Holenderski rynek pracy jest zorientowany międzynarodowo – powiedział dyrektor Indeed Benelux Stan Snijders, jak cytujemy a serwisem NL Times. – W sektorach takich jak sprzątanie i logistyka widzimy, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają pracowników o pochodzeniu innym niż holenderskie, nawet jeśli nie mówią oni po niderlandzku. Wynika to głównie z faktu, że w tych sektorach często występują duże niedobory. Zniknięcie bariery językowej ułatwia obsadzanie tych wakatów – wyjaśnia Snijders

Angielski jest potrzebny

Brak znajomości niderlandzkiego nie jest problemem w szukaniu pracy w Holandii. Jednak musimy mieć świadomość, że pracodawca będzie wymagał języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę na danym stanowisku.

Co z innymi krajami?

Jak sytuacja ma się w innych państwach? W Hiszpanii 6 proc. wakatów nie obejmuje wymogu znajomości języka hiszpańskiego. We Francji i Włoszech odsetek ten sięga 4 proc. wakatów, w przypadku języka francuskiego lub włoskiego. W Wielkiej Brytanii i Niemczech liczba ta wynosi około 3 proc.

Dodajmy, iż stopa bezrobocia w Holandii wynosi obecnie 3,7 proc. (dane za sierpień 2024). Liczba wolnych etatów w gospodarce sięga prawie 420 tysięcy, liczba zarejestrowanych osób pozostających bez zatrudnienia to 374 tysiące.